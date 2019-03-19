О посте и о хлебе

Вот и наступил Великий пост. Великий он прежде всего потому, что готовит нас к главному празднику всех православных христиан - Воскресению Христову, Пасхе. Но также Великим этот пост называется и потому, что он самый длинный (7 недель) и самый строгий. «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения, воспоминают в постное время на богослужениях слова послания св. апостола Павла к коринфянам». Для верующего человека пост - время усердной работы над спасением души, время покаяния, молитвы и размышления, время, когда, как из дома во время генеральной уборки, выбрасываются всяческий мусор и грязь, накопившийся за год лишний хлам. Смирить страсти, очистить мысли, стать ближе к Господу и научиться любить ближнего - вот подлинные задачи постящегося.

Пост телесный здесь не является целью. Но он является важнейшим инструментом для достижения этих целей, дарованных нам Святой Церковью. Постный стол должен быть предельно прост, чтобы еда не отвлекала нас от главного. Но в то же время пост - это большой труд, и, как во всякой работе, трудящийся нуждается в укреплении сил.

«Хлеб на стол, так и стол - престол», - такая поговорка есть у русского народа. И, действительно, во время поста хлеб снова занимает на нашем столе свое главное, исконное место. Издревле, с библейских времен, именно хлеб служил главным продуктом, дающим человеку жизненную силу, насыщающим и питающим его тело.

Такой хлеб с любовью к людям и уважением к традиции пекут на ростовском хлебозаводе «Юг Руси». А уж о традициях на этом предприятии, имеющем более чем 90-летнюю историю, знают не понаслышке.

Например, хлеб из пшеничной муки 1-го сорта. Или по-простому «кирпичик». Самый обыденный, распространенный и знакомый вид хлеба. Его пекут с самого основания ростовского хлебозавода №1, являющегося частью хлебозавода «Юг Руси». Этот хлеб, на котором выросло не одно поколение ростовчан, богат витамином PP. Этот витамин участвует в выработке организмом ферментов, обмене жиров и углеводов в живых клетках. Такой хлеб богат хлором, железом, кобальтом, марганцем, медью. Он насыщен клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Хлеб из пшеничной муки 1-го сорта. Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Или также всеми любимый хлеб «Бородинский», рецепт которого был создан в Спасо-Бородинском монастыре в воспоминание о русских воинах, сражавшихся на Бородинском поле. Это хлеб, который пекут из пшеничной и ржаной муки, что обеспечивает его вкусу такую знакомую и приятную кислинку, столь гармонично сочетающуюся с постным борщом. Помимо уникального белкового состава, этот хлеб содержит фосфор, кальций, магний, калий, железо, натрий, витамины РР, Е, А и группы В. А еще улучшает обмен веществ, нормализует работу желчного пузыря и печени, улучшает состояние сосудов и сердца. Специалисты говорят, что регулярное употребление оздоравливает микрофлору всего желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервную систему и держит уровень холестерина под контролем. Благотворно сказывается и на уровне артериального давления в случае его повышения. Семена кориандра и тмин, содержащиеся в буханке черного хлеба, предотвращают развитие подагры, так как они вымывают из организма мочевину. А кориандр считается хорошей профилактикой кариеса и укрепляет десны.

Хлеб «Бородинский». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Еще один продукт, ржано-пшеничный хлеб, выпускаемый хлебозаводом «Юг Руси», носит название «Монастырский». Его особенность в том, что он поднимается не на дрожжах, а на натуральной ржаной закваске. Именно так ставили тесто в старину на Руси. Использование закваски позволяет насытить хлеб натуральными пребиотиками, необходимыми для полноценного обмена веществ. Кроме того, во время работы молочнокислых бактерий закваски образуются витамины B1, B2, В3 (РР), В4, B5, B6, B9, В12, E, H. Источником витаминов является и само ржаное и пшеничное необработанное зерно. А хлеб на закваске содержит более высокое количество белка по сравнению с другим хлебом. В результате белок, который является основным питательным веществом, помогает регенерировать клетки организма. При этом хлеб «Монастырский» имеет низкий гликемический индекс, что важно для нормализации содержания сахара в крови. Также он содержит много необходимого для крови железа. В монастырский хлеб добавляют отруби, патоку и тмин. Это просто замечательный источник энергии для всех тех многочисленных дел, которые нам надо успеть сотворить во время поста.

Ржано-пшеничный хлеб «Монастырский». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

- Хотелось бы пожелать всем, ступившим на путь Великого поста, «поститься постом приятным, благоугодным Господу». И пусть выпекаемые на «Юге Руси» хлеба поддержат ваши силы и укрепят здоровье. Пусть все мы придем к светлому мироспасительному празднику Пасхи Христовой обновленными душой и телом. А наш хлебозавод предложит ростовчанам пасхальные куличи как символ великой пасхальной радости, - отметил Дмитрий Кислов.