"Энергетика и голос на высоте!": Школьник из Ростова-на-Дону прошел в шоу "Голос.Дети"

Школьник из Ростова-на-Дону прошел слепые прослушивания популярного шоу «Голос.Дети». К 13-летнему Роберту Багратяну, который исполнил песню The Show Must Go On (группа Queen), повернулись сразу два члена жюри - Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Исполнительница хитов «Суперзвезда», «Твои глаза», «Невеста» не смогла сдержать эмоций и даже встала на колени перед мальчиком.

- Ты уже настоящая суперзвезда, - прокомментировала выступление юного ростовчанина Светлана, которая и стала его наставником.

Сам Роберт признался, что ему недавно исполнилось 13 лет, поет «всю жизнь», он большой поклонник Queen, после чего спел еще один отрывок из репертуара группы. Когда Роберт покидал сцену, зрители дружно скандировали: «Молодец!».

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

На видеохостинге YouTube выступление Роберта уже посмотрело свыше 140 тысяч человек. Судя по комментариям, у юного артиста теперь приличная армия поклонников (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «Наконец то кто то интересный!! Болею за него», «Не ожидал что ребенок эту песню потянет», «ЗдОрово! Однозначно фаворит этого сезона. Отличное выступление!», «Энергетика и голос на высоте Отличное выступление!», «Шикарно спел для своего возраста», «Достоин финала», «Очень талантливый мальчик, не стенительный не сломаный как некоторые».

Светлана Лобода эмоционально обняла юного артиста, признавшись, что "его ждала". Фото: стоп-кадр выступления в шоу "Голос.Дети"

А вот что сам мальчик говорит о себе в визитке на сайте Первого канала:

- Я очень люблю заниматься музыкой, а еще программированием и иногда физикой. Физика для меня интересный предмет, там много прикольных законов. Я довольно скромный, никогда никто не должен знать мои страхи и слабости. Удача любит смелых!

Напомним, "Голос.Дети» - детская версия нашумевшего суперпроекта Первого канала. Наставники (Валерий Меладзе, Пелагея, Светлана Лобода) передают участникам свое мастерство, помогают осваивать сцену, но при этом они должны выбрать лучших.