Весенние школьные каникулы 2019: куда пойти с ребенком в Ростове-на-Дону. Благо в донской столице есть немало мест, где можно провести время. Школьников будут ждать не только в библиотеках, но и в театрах, музеях, зоопарке. Так что занять чадо на детских каникулах есть чем. Изучайте и приходите!

ЗООПАРК

21 марта

В 13:00 - Капибары, показательные кормления.

22 марта

В 13:00 - Аквариум, показательные кормления.

В 15:00 - «Интересное о копытных животных в зоопарке», познавательные беседы.

23 марта

В 13:00 - Шимпанзе, показательные кормления.

С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.

24 марта

В 13:00 - Сурикаты, показательные кормления.

25 марта

В 13:00 - Кубанские туры, показательные кормления.

В 11:00 состоится мастер-класс, приуроченный к неделе детской книги. Сотрудники зоопарка вместе с посетителями сделают своим руками закладки для книг, а затем все участники смогут выбрать себе детскую книгу на память.

26 марта

В 13:00 - Круглый пушной ряд, показательные кормления.

27 марта

В 13:00 - Лемуры, показательные кормления.

В 15:00 - «Морские свинки в домашних условиях. Содержание и уход», познавательные беседы.

28 марта

В 13:00 - Носорог, показательные кормления.

С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.

29 марта

В 13:00 - Такин-мишми, показательные кормления.

В 15:00 - «Пауки: все самое интересное», познавательные беседы.

30 марта

В 13:00 - Слоны, показательные кормления.

31 марта

В 13:00 - Журавли, показательные кормления.

С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.

Занять чадо на детских каникулах есть чем.Фото: Влад КОМЯКОВ

БИБЛИОТЕКИ

21 марта в 09:00

Игра «Лесомания»

Где: Детская библиотека имени А. П. Гайдара (ул. Ивановского, 28)

21 марта в 10:00

Экологический дайджест к Международному дню леса «Богатство земли — лес!»

Где: Читальный зал центральной городской библиотеки имени М. Горького (пер. Семашко, 46)

21 марта в 10:00

Литературный калейдоскоп "На встречу книге" (Неделя детской книги).

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)

21 марта в 10:00

Час информации "Театр в главной роли"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

21 марта в 10:00

Познавательный час Театр кошек. "Юрий Куклачёв и его 120 кошек"

Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

21 марта в 11:00

Презентация «Жизнь в стиле «ЭКО»

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)

21 марта в 11:00

Урок этикета "Правила поведения в театре"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

21 марта в 11:00

Акция «Стихотворение дня»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

21 марта в 11:00

Виртуальная книжная выставка «Прочитать о войне. Чтобы помнили…»

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

21 марта в 12:00

Экоурок «Я царица! Я водица!" к Всемирному Дню водных ресурсов

Где: Детская библиотека имени Ильича (ул. Металлургическая, 113/46)

21 марта в 12:00

Литературный журнал "Капели звонкие стихов" (21 марта - Всемирный день поэзии)

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

21 марта в 14:00

Литературная гостиная «Волшебный мир кулис»

Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. Г. Чернышевского (ул. Вятская, 41)

21 марта в 15:00

Эко-литературный вечер «Лесной калейдоскоп»

Где: Библиотека имени Н. А. Некрасова (ул. Волкова, 20)

21 марта в 15:00

Открытие Недели детской книги "Именины детских книжек»

Где: Детская библиотека имени В. П. Чкалова (ул. Варфоломеева, 189)

21 марта в 15:00

Поэтический вечер "Расправь свои крылья, поэт!"

Где: Библиотека имени В. Г. Белинского (ул. Еременко, 85/6)

21 марта в 16:00

Творческий вечер к Международному дню театра «По обе стороны кулис»

Где: Библиотечно-информационный центр имени А. П. Чехова (ул. Ленина, 66 а)

22 марта в 16:00

Классный час «Наш шар голубой» (День Земли)

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)

23 марта в 14:00

Вечер-портрет "Я стала песней и судьбой" к 130- летию А. Ахматовой.

Где: Библиотека имени Н. М. Карамзина (ул. Города Волос, 35)

24 марта в 10:00

Викторина по творчеству Д. Драгунского "Веселая прогулка по школьным этажам "

Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

24 марта в 11:00

Праздник книги "Путешествие в мир новой литературы"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

24 марта в 11:00

Чтения с увлечением «Страна чудес Ирины Токмаковой»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

24 марта в 11:30

Экологический урок «Волшебная сила воды»

Где: Библиотечно-информационный центр имени М. В. Ломоносова (пр. Сельмаш, 7)

24 марта в 11:30

День информации «День независимости от наркозависимости»:

Где: Библиотека имени Н. К. Крупской (пер. Комиссаровский, 9/95)

24 марта в 12:00

Открытие недели детской книги. Утренник "Книги в кругу друзей". Мастер-класс "Книжки-малышки".

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

24 марта в 14:00

Премьера театрализованной постановки «Про диво дивное скажу». К международному Дню театра.

Где: Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина (пр. Королева, 3)

24 марта в 15:00

Диспут « Кто есть кто в нашем городе»

Где: Библиотека имени А. С. Грина (ул. Таганрогская, 116/2)

24 марта в 15:00

Урок нравственности «Гайдн: Сотворение мира» из цикла "Библия и культура".

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

Школьников будут ждать не только в библиотеках, но и в театрах, музеях, зоопарке.Фото: Олег ЗОЛОТО

25 марта 10:00:

Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

25 марта 10:00:

Игровая программа "В мире сказок"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

25 марта 10:00:

Викторина по сказкам К. И. Чуковского "Чудо-дерево в библиотеке"

Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)

25 марта 10:00:

Литературный хит-парад "Пусть всегда будет детство" /Десятилетие детства/ Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

25 марта 11:00:

Семейный праздник «Весна танцует на страницах книжных…»

Где: Детская библиотека имени П. В. Лебеденко (пр. Коммунистический, 43/1)

25 марта 11:00:

Литературный вечер "Когда строку диктует чувство" День Поэзии

Где: Детская библиотека имени А. С. Пушкина (пл. Свободы, 4)

25 марта 12:00:

Литературная линейка «Книги приглашают друзей»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

25 марта 12:00:

Открытие недели детской книги «Книги нашего детства»

Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева (пр. Королева, 10/2)

25 марта 13:00:

Литературная ярмарка "Мир книги - в мир детства»/ к Неделе детской книги/25-31 марта

Где: Библиотека имени К. И. Чуковского (ул. Киргизская, 38 в)

25 марта 13:00:

Праздник чтения Открытие Недели детской книги «Мы любим книгу!!! »

Где: Детская библиотека имени В. В. Маяковского (пер. Университетский, 11)

25 марта 15:00:

Журнальный марафон «Богатства журнального царства» (в рамках Недели детской книги)

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

26 марта в 10:00:

Интерактивная игра "Как это здорово - читать!"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

26 марта в 10:00:

Урок нравственности "Непознанный Владимир Даль"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

26 марта в 10:00:

Инсценировка "Кошкин дом"

Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)

26 марта в 10:00:

Литературная викторина "Ключи от малахитовой шкатулки"

Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

26 марта в 11:00:

Литературный час с участием перчаточной куклы «Кот Матроскин представляет своих друзей».

Где: Детская библиотека имени П. В. Лебеденко (пр. Коммунистический, 43/1)

26 марта в 11:00:

Обзор книжной выставки "Фазиль из волшебной страны Чегем" (90 лет со дня рождения русского поэта и писателя Ф. А. Искандера)

Где: Детская библиотека имени А. С. Пушкина (пл. Свободы, 4)

26 марта в 12:00:

Заочное путешествие по театрам Ростова«Театральный калейдоскоп»/к Международному дню театра/к Году театра

Где: Краеведческий библиотечно-информационный центр имени М. А. Шолохова (ул. Кулагина, 19)

26 марта в 12:00:

Литературный коллаж «По сказочным тропинкам»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

26 марта в 14:00:

Литерное путешествие «За Коньком – горбунком в сказку добрую войдем» (в рамках Недели детской книги; Книги-юбиляры: 185 лет Сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок)

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

27 марта в 10:00:

Встреча «Прикосновение к чуду» с ростовской детской писательницей Натальей Фёдоровной Коноваленко

Где: Детская библиотека имени Ильича (ул. Металлургическая, 113/46)

27 марта в 10:00:

Арт-путешествие «По обе стороны кулис» (к Международному дню театра)

Где: Библиотека имени А. М. Листопадова (пр. 40-летия Победы, 27а)

27 марта в 10:00:

День информации «Волшебный мир кулис»

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)

27 марта в 10:00:

Литературный час к 45-летию со дня рождения Дмитрия Емеца "Большая 7-я"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

27 марта в 10:00:

Бюро книжных новинок. Обзор новых поступлений.(в рамках Недели детской книги)

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

27 марта в 10:00:

Урок памяти «В бессмертие дорога…» Зое Космодемьянской посвящается.

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

27 марта в 11:00:

Устный журнал «Театра мир откроет нам кулисы»

Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)

27 марта в 11:00:

Праздник – бенефис читателя «Да здравствует книга!»

Где: Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина (пр. Королева, 3)

27 марта в 12:00:

Театральный калейдоскоп «Волшебная страна-театр»

Где: Публичный центр правовой информации имени Г. В. Плеханова (ул. Социалистическая, 44)

27 марта в 12:00:

Театральный калейдоскоп «Волшебный мир сцены»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

27 марта в 12:00:

День информации - «Театр – просвещение ума».

Где: Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена (ул. 2-я Краснодарская, 149)

27 марта в 12:00:

Беседа- предупреждение "Соблазн велик, но жизнь дороже"

Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

27 марта в 13:00:

День информации «Мир театра» / к Международному дню театра/ 27 марта

Где: Библиотека имени К. И. Чуковского (ул. Киргизская, 38 в)

27 марта в 13:00:

Презентация виртуальной выставки и викторина «Нетленная классика в свете рампы и софитов»

Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева (пр. Королева, 10/2)

27 марта в 15:00:

Викторина "По сказочным тропкам"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

28 марта в 09:00:

Экологический бумеранг «Под небом голубым»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

28 марта в 09:00:

Беседа «Мы пришли в театр».

Где: Детская библиотека имени А. П. Гайдара (ул. Ивановского, 28)

28 марта в 10:00:

Интеллектуальная игра "По страницам прочитанных книг" из цикла "Я - эрудит!"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

28 марта в 10:00:

Беседа по сказке К. Паустовского "Похождение жука"

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

28 марта в 10:00:

Инсценировка русских народных сказок "Как-то раз в Тридевятом царстве..."

Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)

28 марта в 11:00:

Визитная карточка писателя "Спешим друзья, идём вперёд, нас Маршак к себе зовёт!" (в рамках Недели детской книги. Книги-юбиляры Усатый - полосатый. О глупом мышонке. Круглый год)

Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)

28 марта в 12:00:

Литературная игра «Добрым молодцам урок»

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)

28 марта в 12:00:

«Магический мир театра» - день информации.

Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. А. Островского (пер. Соборный, 81/76)

28 марта в 12:00:

Заседание клуба "Огоньки" Тема: «В мире опасных предметов»

Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)

28 марта в 14:00:

Заседание клуба «Ромашка» «Весне навстречу»

Где: Библиотека имени В. М. Шукшина (ул. Адыгейская, 74)

28 марта в 16:00:

Занятие в студии эстетического развития дошкольников «Вечерние чтения»

Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)

29 марта в 09:00:

День писателя «Буревестник русской литературы» (к 151 летию М. Горького)

Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)

29 марта в 16:00:

Заседание литературного клуба «ОткЛиК»: «Женская позитивная проза»

Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)

30 марта в 12:00:

Эко-час «Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!» (День Земли)

Где: Библиотека имени Т. Г. Шевченко (ул. Саратовская, 5/10)

30 марта в 14:00:

Круглый стол «Памяти Фазиля Искандера»

Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. Г. Чернышевского (ул. Вятская, 41)

Есть время записать ребенка и в спортивную секцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПОРТ

Хоккей Первенство ВХЛ сезон 2018-2019

23-24 марта

Хоккейная арена

Школьников ждут в театрах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕАТРЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

21, 22 марта в 11:00 и 22 марта в 13:30

Золушка

22 марта в 19:00

Вечера на хуторе близ Диканьки

23 марта в 11:00

И вот однажды...или все мальчишки дураки

23 марта в 11:00

Налу и Полимерово море (Малый зал)

23 марта в 18:00

Онегин

24 марта в 11:00

Сказка о царе Салтане

24 марта в 18:00

Бумбараш

26 марта в 11:00

Необычайные приключения Тома С и К

27 марта в 11:00

Сказка о царе Салтане

27 марта в 19:00, 23:00

Ночь в театре. Театральный лабиринт

28 марта в 11:00, 13:30

Приключения Дюймовочки

28 марта в 11:00, 13:30

Пеппи Длинный чулок

29 марта в 19:00

Собаки-якудза

30 марта в 11:00

Налу и Полимерово море (Малый зал)

30 марта в 11:00

Необычайные приключения Тома С и К

30 марта в 18:00

Кьоджинские перепалки

31 марта в 11:00

Приключения Дюймовочки

31 марта в 18:00

Амадей

ТЕАТР ГОРЬКОГО

23 марта 11:00

Принцесса на горошине

23 марта в 18:30

Саранча

29, 30, 31 марта в 18:30

Сладкоголосая птица юности

ФИЛАРМОНИЯ

23 марта в 18:00

"Дирижеры - высшая лига" Валерий Платонов (Пермь)

24 марта в 15:00

"Картинки с выставки" Оркестр им. Еждика

24 марта в 18:00

"Дон ты вольный, Дон раздольный!" Ансамбль "Донцы"

30 марта в 12:00

Большой детский уикенд. Мультик-опера РАСО

30 марта в 18:00

"Мы из фолка. Performance в стиле Jazz" Ансамбль "Казачий круг"

31 марта в 12:00

Большой детский уик-энд РАСО

31 марта в 14:00

Юные таланты и музыкальные династии Ростова РАСО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 марта в 18:00

Бабий Бунт

24 марта в 18:00

Хованщина

26 марта в 19:00

Симфорок 2

27 марта в 19:00

Шерлок Холмс

28 марта в 19:00

Сильва

28 марта в 19:00

Ханума

29 марта в 19:00

Белоснежка

30 марта в 11:00

Зайка почтальон

30 марта в 18:00

Белоснежка

31 марта в 14:00

Зайка почтальон

31 марта в 18:00

Кармен

ТЕАТР КУКОЛ

21, 27 марта в 11:00:

Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"

22 марта в 11:00:

Репка, Русская народная сказка

23 марта в 11:00, 13:30

Буратино

24 марта в 11:00, 13:00

Кошкин дом

24 и 31 марта в 15:30

Волшебство театрального закулисья 0+

26 марта в 11:00

У страха глаза велики

28 марта в 11:00

Иван-Царевич и Серый Волк

29 марта в 11:00

Золотой чай

30 марта в 11:00 и 13:30:

Русалочка

31 марта в 11:00 и 13:00

Теремок

2 апреля в 11:00

Марьюшка и баба Яга

Музеи также удивят ребят.Фото: Станислав ШАХОВ

МУЗЕИ

20 марта в 16:00

Презентация фестиваля-конкурса «Весь мир – театр»

Ростовский областной музей изобразительных искусств,

21 марта в 14:00

Открытие выставки «Забытый город, забытой страны» (по итогам археологических исследований в 2018 г.)

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,

21 марта в 18:00

Музыкальный вечер на Газетном: «Джаз в музее» - концерт Адама Терацуяна и его коллектива

Ростовский областной музей краеведения (пер. Газетный, 47)

21 марта в 12:00

«Поэзия-субкультура или поэзия масс?». Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Всемирному дню поэзии

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник,

23 марта в 14:00

«Голоса эпох» - художественно-литературное мероприятие, посвященное 20-летию Всемирного дня поэзии

Таганрогский художественный музей,

23 марта в 13:30

Творческое занятие «Ночной романтический пейзаж в честь Архипа Куинджи» из цикла «Изопрактикум по субботам»

Ростовский областной музей изобразительных искусств,

23 марта с 12:00 до 14:00

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, на котором мастера не только расскажут и наглядно продемонстрируют правила оперативной помощи в чрезвычайной ситуации, но и дадут возможность каждому попробовать свои силы в деле спасения роботов «Гоши» и «Гаврюши».

Музей «Россия - моя история»

24 марта с 11:00 до 18:00

В Историческом парке будет проводится мероприятие, посвященное запуску самого мощного в России компьютера в 2008 году. Все гости парка смогут познакомиться с аналогом суперкомпьютера и задать ему любой вопрос.

Музей «Россия - моя история»

25 марта в 09:00

Музейная конференция по итогам работы за 2018 год

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,

25 марта в 16:00

Презентация выставки портретов театральных деятелей совместно с галереей «Золотой плёс» г. Москва

Ростовский областной музей изобразительных искусств,

25 марта в 18:00

Музыкальный вечер на Газетном: «Вертинский на все времена»

Ростовский областной музей краеведения (пер. Газетный, 47)

30-31 марта

В концертном зале Исторического парка проводится VI Международный детский фестиваль «Играем джаз!». Идея проведения такого фестиваля возникла еще в 2009 году как площадка для встреч нового поколения юных исполнителей и признанных мастеров джазовой музыки. Гости парка смогут насладится великолепной музыкой в исполнении талантливых джазменов. Концерты будут проходить на протяжении двух дней с 14:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00. В перерыве ценители джазовой музыки смогут побеседовать с почетными гостями фестиваля и поучаствовать в мастер-классах.

Музей «Россия - моя история».

ВЫСТАВКИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

пр. Шолохова, 31 "И", т. 8 (863) 285-47-85

Мультимедийная выставка: Романовы 1613 - 1917

Мультимедийная выставка: От великих потрясений к Великой Победе 1917 - 1945

Мультимедийная выставка: Рюриковичи 862 - 1598

Мультимедийная выставка: Россия-Моя история 1945 - 2016

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ул. Пушкинская, 115, т. (863) 2-402-907

с 4 марта по 25 марта

Выставка произведений художника Тимофея Теряева

Постоянно действующие выставки:

«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;

«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14

Постоянно действующие выставки:

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика

«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;

«Декоративно-прикладное искусство Дона»

«Декоративно-прикладное искусство Европы

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2

Постоянно действующие выставки:

«Музей Археологии»

«Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.)

«История, традиции и быт донского казачества»

«Южный провинциальный город»

с 23 февраля

«Ожившие сказки»

Интерактивная детская выставка разговаривающих и двигающихся героев любимых советских сказок и мультфильмов.

по 6 апреля

«Без лица»

Уникальная возможность окунуться в мир многообразных масок различных эпох. На протяжении столетий маски были символом тайны и иллюзии, они позволяли человеку «примерить» желаемый облик.

по 7 апреля

Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО

Выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало.

по 15 апреля

Таланты и поклонники «Нахичевань-на-Дону - город театралов».

Специфика и этапы развития Нахичеванского городского театра.

Адрес: пл. Свободы, 14.Телефон: 8(863)-283-23-59

Постоянно действующие выставки:

Экспозиция открытого хранения «Фарфор»

Экземпляры европейской и восточной продукции.

Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27

Постоянно действующие выставки:

Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"

"Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;

"Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;

"Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;

"Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);

"50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет

Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27.

ЦИРК

пр. Буденновский, 45, т. (863) 240-70-93

ДЕЛЬФИНАРИЙ

пр. Коммунистический, 36/4, парк «Сказка», т. (863) 270-68-69

* Из открытых источников. Подробности, цену билетов, дату и время уточняйте по телефонам.