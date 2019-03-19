Весенние школьные каникулы 2019: куда пойти с ребенком в Ростове-на-Дону
Весенние школьные каникулы 2019: куда пойти с ребенком в Ростове-на-Дону. Благо в донской столице есть немало мест, где можно провести время. Школьников будут ждать не только в библиотеках, но и в театрах, музеях, зоопарке. Так что занять чадо на детских каникулах есть чем. Изучайте и приходите!
ЗООПАРК
21 марта
В 13:00 - Капибары, показательные кормления.
22 марта
В 13:00 - Аквариум, показательные кормления.
В 15:00 - «Интересное о копытных животных в зоопарке», познавательные беседы.
23 марта
В 13:00 - Шимпанзе, показательные кормления.
С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.
24 марта
В 13:00 - Сурикаты, показательные кормления.
25 марта
В 13:00 - Кубанские туры, показательные кормления.
В 11:00 состоится мастер-класс, приуроченный к неделе детской книги. Сотрудники зоопарка вместе с посетителями сделают своим руками закладки для книг, а затем все участники смогут выбрать себе детскую книгу на память.
26 марта
В 13:00 - Круглый пушной ряд, показательные кормления.
27 марта
В 13:00 - Лемуры, показательные кормления.
В 15:00 - «Морские свинки в домашних условиях. Содержание и уход», познавательные беседы.
28 марта
В 13:00 - Носорог, показательные кормления.
С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.
29 марта
В 13:00 - Такин-мишми, показательные кормления.
В 15:00 - «Пауки: все самое интересное», познавательные беседы.
30 марта
В 13:00 - Слоны, показательные кормления.
31 марта
В 13:00 - Журавли, показательные кормления.
С 13:00 до 15:00 - бесплатная фотосессия с мини-пони.
Занять чадо на детских каникулах есть чем.Фото: Влад КОМЯКОВ
БИБЛИОТЕКИ
21 марта в 09:00
Игра «Лесомания»
Где: Детская библиотека имени А. П. Гайдара (ул. Ивановского, 28)
21 марта в 10:00
Экологический дайджест к Международному дню леса «Богатство земли — лес!»
Где: Читальный зал центральной городской библиотеки имени М. Горького (пер. Семашко, 46)
21 марта в 10:00
Литературный калейдоскоп "На встречу книге" (Неделя детской книги).
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)
21 марта в 10:00
Час информации "Театр в главной роли"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
21 марта в 10:00
Познавательный час Театр кошек. "Юрий Куклачёв и его 120 кошек"
Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
21 марта в 11:00
Презентация «Жизнь в стиле «ЭКО»
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)
21 марта в 11:00
Урок этикета "Правила поведения в театре"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
21 марта в 11:00
Акция «Стихотворение дня»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
21 марта в 11:00
Виртуальная книжная выставка «Прочитать о войне. Чтобы помнили…»
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
21 марта в 12:00
Экоурок «Я царица! Я водица!" к Всемирному Дню водных ресурсов
Где: Детская библиотека имени Ильича (ул. Металлургическая, 113/46)
21 марта в 12:00
Литературный журнал "Капели звонкие стихов" (21 марта - Всемирный день поэзии)
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
21 марта в 14:00
Литературная гостиная «Волшебный мир кулис»
Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. Г. Чернышевского (ул. Вятская, 41)
21 марта в 15:00
Эко-литературный вечер «Лесной калейдоскоп»
Где: Библиотека имени Н. А. Некрасова (ул. Волкова, 20)
21 марта в 15:00
Открытие Недели детской книги "Именины детских книжек»
Где: Детская библиотека имени В. П. Чкалова (ул. Варфоломеева, 189)
21 марта в 15:00
Поэтический вечер "Расправь свои крылья, поэт!"
Где: Библиотека имени В. Г. Белинского (ул. Еременко, 85/6)
21 марта в 16:00
Творческий вечер к Международному дню театра «По обе стороны кулис»
Где: Библиотечно-информационный центр имени А. П. Чехова (ул. Ленина, 66 а)
22 марта в 16:00
Классный час «Наш шар голубой» (День Земли)
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)
23 марта в 14:00
Вечер-портрет "Я стала песней и судьбой" к 130- летию А. Ахматовой.
Где: Библиотека имени Н. М. Карамзина (ул. Города Волос, 35)
24 марта в 10:00
Викторина по творчеству Д. Драгунского "Веселая прогулка по школьным этажам "
Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
24 марта в 11:00
Праздник книги "Путешествие в мир новой литературы"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
24 марта в 11:00
Чтения с увлечением «Страна чудес Ирины Токмаковой»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
24 марта в 11:30
Экологический урок «Волшебная сила воды»
Где: Библиотечно-информационный центр имени М. В. Ломоносова (пр. Сельмаш, 7)
24 марта в 11:30
День информации «День независимости от наркозависимости»:
Где: Библиотека имени Н. К. Крупской (пер. Комиссаровский, 9/95)
24 марта в 12:00
Открытие недели детской книги. Утренник "Книги в кругу друзей". Мастер-класс "Книжки-малышки".
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
24 марта в 14:00
Премьера театрализованной постановки «Про диво дивное скажу». К международному Дню театра.
Где: Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина (пр. Королева, 3)
24 марта в 15:00
Диспут « Кто есть кто в нашем городе»
Где: Библиотека имени А. С. Грина (ул. Таганрогская, 116/2)
24 марта в 15:00
Урок нравственности «Гайдн: Сотворение мира» из цикла "Библия и культура".
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
Школьников будут ждать не только в библиотеках, но и в театрах, музеях, зоопарке.Фото: Олег ЗОЛОТО
25 марта 10:00:
Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
25 марта 10:00:
Игровая программа "В мире сказок"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
25 марта 10:00:
Викторина по сказкам К. И. Чуковского "Чудо-дерево в библиотеке"
Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)
25 марта 10:00:
Литературный хит-парад "Пусть всегда будет детство" /Десятилетие детства/ Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
25 марта 11:00:
Семейный праздник «Весна танцует на страницах книжных…»
Где: Детская библиотека имени П. В. Лебеденко (пр. Коммунистический, 43/1)
25 марта 11:00:
Литературный вечер "Когда строку диктует чувство" День Поэзии
Где: Детская библиотека имени А. С. Пушкина (пл. Свободы, 4)
25 марта 12:00:
Литературная линейка «Книги приглашают друзей»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
25 марта 12:00:
Открытие недели детской книги «Книги нашего детства»
Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева (пр. Королева, 10/2)
25 марта 13:00:
Литературная ярмарка "Мир книги - в мир детства»/ к Неделе детской книги/25-31 марта
Где: Библиотека имени К. И. Чуковского (ул. Киргизская, 38 в)
25 марта 13:00:
Праздник чтения Открытие Недели детской книги «Мы любим книгу!!! »
Где: Детская библиотека имени В. В. Маяковского (пер. Университетский, 11)
25 марта 15:00:
Журнальный марафон «Богатства журнального царства» (в рамках Недели детской книги)
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
26 марта в 10:00:
Интерактивная игра "Как это здорово - читать!"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
26 марта в 10:00:
Урок нравственности "Непознанный Владимир Даль"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
26 марта в 10:00:
Инсценировка "Кошкин дом"
Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)
26 марта в 10:00:
Литературная викторина "Ключи от малахитовой шкатулки"
Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
26 марта в 11:00:
Литературный час с участием перчаточной куклы «Кот Матроскин представляет своих друзей».
Где: Детская библиотека имени П. В. Лебеденко (пр. Коммунистический, 43/1)
26 марта в 11:00:
Обзор книжной выставки "Фазиль из волшебной страны Чегем" (90 лет со дня рождения русского поэта и писателя Ф. А. Искандера)
Где: Детская библиотека имени А. С. Пушкина (пл. Свободы, 4)
26 марта в 12:00:
Заочное путешествие по театрам Ростова«Театральный калейдоскоп»/к Международному дню театра/к Году театра
Где: Краеведческий библиотечно-информационный центр имени М. А. Шолохова (ул. Кулагина, 19)
26 марта в 12:00:
Литературный коллаж «По сказочным тропинкам»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
26 марта в 14:00:
Литерное путешествие «За Коньком – горбунком в сказку добрую войдем» (в рамках Недели детской книги; Книги-юбиляры: 185 лет Сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок)
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
27 марта в 10:00:
Встреча «Прикосновение к чуду» с ростовской детской писательницей Натальей Фёдоровной Коноваленко
Где: Детская библиотека имени Ильича (ул. Металлургическая, 113/46)
27 марта в 10:00:
Арт-путешествие «По обе стороны кулис» (к Международному дню театра)
Где: Библиотека имени А. М. Листопадова (пр. 40-летия Победы, 27а)
27 марта в 10:00:
День информации «Волшебный мир кулис»
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (ул. Брестская, 2/81)
27 марта в 10:00:
Литературный час к 45-летию со дня рождения Дмитрия Емеца "Большая 7-я"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
27 марта в 10:00:
Бюро книжных новинок. Обзор новых поступлений.(в рамках Недели детской книги)
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
27 марта в 10:00:
Урок памяти «В бессмертие дорога…» Зое Космодемьянской посвящается.
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
27 марта в 11:00:
Устный журнал «Театра мир откроет нам кулисы»
Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)
27 марта в 11:00:
Праздник – бенефис читателя «Да здравствует книга!»
Где: Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина (пр. Королева, 3)
27 марта в 12:00:
Театральный калейдоскоп «Волшебная страна-театр»
Где: Публичный центр правовой информации имени Г. В. Плеханова (ул. Социалистическая, 44)
27 марта в 12:00:
Театральный калейдоскоп «Волшебный мир сцены»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
27 марта в 12:00:
День информации - «Театр – просвещение ума».
Где: Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена (ул. 2-я Краснодарская, 149)
27 марта в 12:00:
Беседа- предупреждение "Соблазн велик, но жизнь дороже"
Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
27 марта в 13:00:
День информации «Мир театра» / к Международному дню театра/ 27 марта
Где: Библиотека имени К. И. Чуковского (ул. Киргизская, 38 в)
27 марта в 13:00:
Презентация виртуальной выставки и викторина «Нетленная классика в свете рампы и софитов»
Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева (пр. Королева, 10/2)
27 марта в 15:00:
Викторина "По сказочным тропкам"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
28 марта в 09:00:
Экологический бумеранг «Под небом голубым»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
28 марта в 09:00:
Беседа «Мы пришли в театр».
Где: Детская библиотека имени А. П. Гайдара (ул. Ивановского, 28)
28 марта в 10:00:
Интеллектуальная игра "По страницам прочитанных книг" из цикла "Я - эрудит!"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
28 марта в 10:00:
Беседа по сказке К. Паустовского "Похождение жука"
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
28 марта в 10:00:
Инсценировка русских народных сказок "Как-то раз в Тридевятом царстве..."
Где: Детская библиотека имени М. И. Ульяновой (ул. Герасименко, 6/1)
28 марта в 11:00:
Визитная карточка писателя "Спешим друзья, идём вперёд, нас Маршак к себе зовёт!" (в рамках Недели детской книги. Книги-юбиляры Усатый - полосатый. О глупом мышонке. Круглый год)
Где: Детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ул. Портовая, 166/50)
28 марта в 12:00:
Литературная игра «Добрым молодцам урок»
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына (ул. Лелюшенко, 15 а)
28 марта в 12:00:
«Магический мир театра» - день информации.
Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. А. Островского (пер. Соборный, 81/76)
28 марта в 12:00:
Заседание клуба "Огоньки" Тема: «В мире опасных предметов»
Где: Библиотека имени А. Л. Барто (ул. Штахановского, 20)
28 марта в 14:00:
Заседание клуба «Ромашка» «Весне навстречу»
Где: Библиотека имени В. М. Шукшина (ул. Адыгейская, 74)
28 марта в 16:00:
Занятие в студии эстетического развития дошкольников «Вечерние чтения»
Где: Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина (пер. Коммунистический, 14)
29 марта в 09:00:
День писателя «Буревестник русской литературы» (к 151 летию М. Горького)
Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)
29 марта в 16:00:
Заседание литературного клуба «ОткЛиК»: «Женская позитивная проза»
Где: Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького (ул. Большая Садовая, 11)
30 марта в 12:00:
Эко-час «Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!» (День Земли)
Где: Библиотека имени Т. Г. Шевченко (ул. Саратовская, 5/10)
30 марта в 14:00:
Круглый стол «Памяти Фазиля Искандера»
Где: Библиотечно-информационный центр имени Н. Г. Чернышевского (ул. Вятская, 41)
Есть время записать ребенка и в спортивную секцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
СПОРТ
Хоккей Первенство ВХЛ сезон 2018-2019
23-24 марта
Хоккейная арена
Школьников ждут в театрах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ТЕАТРЫ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
21, 22 марта в 11:00 и 22 марта в 13:30
Золушка
22 марта в 19:00
Вечера на хуторе близ Диканьки
23 марта в 11:00
И вот однажды...или все мальчишки дураки
23 марта в 11:00
Налу и Полимерово море (Малый зал)
23 марта в 18:00
Онегин
24 марта в 11:00
Сказка о царе Салтане
24 марта в 18:00
Бумбараш
26 марта в 11:00
Необычайные приключения Тома С и К
27 марта в 11:00
Сказка о царе Салтане
27 марта в 19:00, 23:00
Ночь в театре. Театральный лабиринт
28 марта в 11:00, 13:30
Приключения Дюймовочки
28 марта в 11:00, 13:30
Пеппи Длинный чулок
29 марта в 19:00
Собаки-якудза
30 марта в 11:00
Налу и Полимерово море (Малый зал)
30 марта в 11:00
Необычайные приключения Тома С и К
30 марта в 18:00
Кьоджинские перепалки
31 марта в 11:00
Приключения Дюймовочки
31 марта в 18:00
Амадей
ТЕАТР ГОРЬКОГО
23 марта 11:00
Принцесса на горошине
23 марта в 18:30
Саранча
29, 30, 31 марта в 18:30
Сладкоголосая птица юности
ФИЛАРМОНИЯ
23 марта в 18:00
"Дирижеры - высшая лига" Валерий Платонов (Пермь)
24 марта в 15:00
"Картинки с выставки" Оркестр им. Еждика
24 марта в 18:00
"Дон ты вольный, Дон раздольный!" Ансамбль "Донцы"
30 марта в 12:00
Большой детский уикенд. Мультик-опера РАСО
30 марта в 18:00
"Мы из фолка. Performance в стиле Jazz" Ансамбль "Казачий круг"
31 марта в 12:00
Большой детский уик-энд РАСО
31 марта в 14:00
Юные таланты и музыкальные династии Ростова РАСО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
23 марта в 18:00
Бабий Бунт
24 марта в 18:00
Хованщина
26 марта в 19:00
Симфорок 2
27 марта в 19:00
Шерлок Холмс
28 марта в 19:00
Сильва
28 марта в 19:00
Ханума
29 марта в 19:00
Белоснежка
30 марта в 11:00
Зайка почтальон
30 марта в 18:00
Белоснежка
31 марта в 14:00
Зайка почтальон
31 марта в 18:00
Кармен
ТЕАТР КУКОЛ
21, 27 марта в 11:00:
Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"
22 марта в 11:00:
Репка, Русская народная сказка
23 марта в 11:00, 13:30
Буратино
24 марта в 11:00, 13:00
Кошкин дом
24 и 31 марта в 15:30
Волшебство театрального закулисья 0+
26 марта в 11:00
У страха глаза велики
28 марта в 11:00
Иван-Царевич и Серый Волк
29 марта в 11:00
Золотой чай
30 марта в 11:00 и 13:30:
Русалочка
31 марта в 11:00 и 13:00
Теремок
2 апреля в 11:00
Марьюшка и баба Яга
Музеи также удивят ребят.Фото: Станислав ШАХОВ
МУЗЕИ
20 марта в 16:00
Презентация фестиваля-конкурса «Весь мир – театр»
Ростовский областной музей изобразительных искусств,
21 марта в 14:00
Открытие выставки «Забытый город, забытой страны» (по итогам археологических исследований в 2018 г.)
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,
21 марта в 18:00
Музыкальный вечер на Газетном: «Джаз в музее» - концерт Адама Терацуяна и его коллектива
Ростовский областной музей краеведения (пер. Газетный, 47)
21 марта в 12:00
«Поэзия-субкультура или поэзия масс?». Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Всемирному дню поэзии
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник,
23 марта в 14:00
«Голоса эпох» - художественно-литературное мероприятие, посвященное 20-летию Всемирного дня поэзии
Таганрогский художественный музей,
23 марта в 13:30
Творческое занятие «Ночной романтический пейзаж в честь Архипа Куинджи» из цикла «Изопрактикум по субботам»
Ростовский областной музей изобразительных искусств,
23 марта с 12:00 до 14:00
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, на котором мастера не только расскажут и наглядно продемонстрируют правила оперативной помощи в чрезвычайной ситуации, но и дадут возможность каждому попробовать свои силы в деле спасения роботов «Гоши» и «Гаврюши».
Музей «Россия - моя история»
24 марта с 11:00 до 18:00
В Историческом парке будет проводится мероприятие, посвященное запуску самого мощного в России компьютера в 2008 году. Все гости парка смогут познакомиться с аналогом суперкомпьютера и задать ему любой вопрос.
Музей «Россия - моя история»
25 марта в 09:00
Музейная конференция по итогам работы за 2018 год
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,
25 марта в 16:00
Презентация выставки портретов театральных деятелей совместно с галереей «Золотой плёс» г. Москва
Ростовский областной музей изобразительных искусств,
25 марта в 18:00
Музыкальный вечер на Газетном: «Вертинский на все времена»
Ростовский областной музей краеведения (пер. Газетный, 47)
30-31 марта
В концертном зале Исторического парка проводится VI Международный детский фестиваль «Играем джаз!». Идея проведения такого фестиваля возникла еще в 2009 году как площадка для встреч нового поколения юных исполнителей и признанных мастеров джазовой музыки. Гости парка смогут насладится великолепной музыкой в исполнении талантливых джазменов. Концерты будут проходить на протяжении двух дней с 14:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00. В перерыве ценители джазовой музыки смогут побеседовать с почетными гостями фестиваля и поучаствовать в мастер-классах.
Музей «Россия - моя история».
ВЫСТАВКИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»
пр. Шолохова, 31 "И", т. 8 (863) 285-47-85
Мультимедийная выставка: Романовы 1613 - 1917
Мультимедийная выставка: От великих потрясений к Великой Победе 1917 - 1945
Мультимедийная выставка: Рюриковичи 862 - 1598
Мультимедийная выставка: Россия-Моя история 1945 - 2016
Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ул. Пушкинская, 115, т. (863) 2-402-907
с 4 марта по 25 марта
Выставка произведений художника Тимофея Теряева
Постоянно действующие выставки:
«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;
«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14
Постоянно действующие выставки:
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика
«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;
«Декоративно-прикладное искусство Дона»
«Декоративно-прикладное искусство Европы
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.
МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2
Постоянно действующие выставки:
«Музей Археологии»
«Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.)
«История, традиции и быт донского казачества»
«Южный провинциальный город»
с 23 февраля
«Ожившие сказки»
Интерактивная детская выставка разговаривающих и двигающихся героев любимых советских сказок и мультфильмов.
по 6 апреля
«Без лица»
Уникальная возможность окунуться в мир многообразных масок различных эпох. На протяжении столетий маски были символом тайны и иллюзии, они позволяли человеку «примерить» желаемый облик.
по 7 апреля
Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО
Выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало.
по 15 апреля
Таланты и поклонники «Нахичевань-на-Дону - город театралов».
Специфика и этапы развития Нахичеванского городского театра.
Адрес: пл. Свободы, 14.Телефон: 8(863)-283-23-59
Постоянно действующие выставки:
Экспозиция открытого хранения «Фарфор»
Экземпляры европейской и восточной продукции.
Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27
Постоянно действующие выставки:
Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"
"Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;
"Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;
"Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;
"Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);
"50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет
Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27.
ЦИРК
пр. Буденновский, 45, т. (863) 240-70-93
ДЕЛЬФИНАРИЙ
пр. Коммунистический, 36/4, парк «Сказка», т. (863) 270-68-69
* Из открытых источников. Подробности, цену билетов, дату и время уточняйте по телефонам.
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