Куда поехать отдыхать: термальные источники, базы отдыха и пансионаты юга России

Когда выпадает несколько выходных дней или скоро отпуск, первое, о чем мы думаем, - куда поехать отдыхать. Ведь путешествие - это возможность посетить необычные места, от которых захватывает дух, получить новые ощущения, заряд бодрости и оптимизма, способ отвлечься от серых будней. И для этого необязательно уезжать очень далеко.

Жителям Ростова повезло. Достаточно близко к нам находятся курорты Краснодарского края, Ставрополья, Адыгеи. И если Черноморское побережье мы знаем хорошо, то горные маршруты известны не всем туристам, а там есть на что посмотреть.

Куда поехать отдыхать: термальные источники, базы отдыха и пансионаты юга РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экскурсионные туры

Число природных достопримечательностей на юге России практически безгранично. И почти ко всем организуются специальные туры. Среди них поездки в Долину Неберджай, которая находится в 60 километрах от Анапы и знаменита своими источниками с целебной водой. В яркое путешествие с детьми можно отправиться в «Берендеево царство» в поселке Лазаревском. Здесь туристов встречают герои сказок и водопады Купава, Снегурочка, Борода Берендея.

Множество природных красот можно увидеть на территории Сочинского национального парка. Здесь организуют маршруты в систему Воронцовских пещер, в Агурское ущелье, на 33 водопада.

Одним из самых красивых мест Краснодарского края можно назвать Гуамское ущелье. На его склонах растут красивые реликтовые растения, а цветовая гамма пластов горных пород своей красотой напоминает пейзажи Швейцарии. По дну ущелья туристов возит экскурсионный поезд. Также в этой местности можно посетить множество водопадов, гротов и смотровых площадок, есть маршруты, популярные среди скалолазов.

Фото: пансионат «Большая Медведица»

Перед путешествием по Гуамскому ущелью и его окрестностям можно остановиться в пансионате «Большая Медведица», который располагается в непосредственной близости от ущелья. Пансионат предлагает туристам комфортные номера разной категории (как бюджетные, так и люкс), горячие завтраки, теплый бассейн под открытым небом с прекрасным видом на горы, уютные беседки. Отсюда можно отправиться в поездку на джипах на высокогорные площадки, на прогулку по живописным склонам и экскурсию по ущелью.

Фото: пансионат «Большая Медведица»

Адрес пансионата: хутор Гуамка, ул. Клубная, 28. Телефон для связи: +7 (938) 405-33-33.

Официальный сайт https://guamka.ru/.

Термальные источники

Очень популярен среди ростовских туристов отдых на базах отдыха вблизи термальных источников. Располагаются купели под открытым небом среди девственных лесов. Принимать целебные ванны можно круглый год. У термальной воды очень богатый минеральный состав. Купание в источниках оздоравливает и омолаживает организм в целом, помогает ускорить восстановление после травм, укрепить иммунитет и привести в порядок нервную систему.

Самые известные термальные источники находятся в поселках Тульский, Нижегородский, Каменномостский, хуторе Гуамка, селе Цветочном и других.

Санатории

Множество возможностей для комплексного оздоровления предоставляют санатории и пансионаты Краснодарского края, Адыгеи и Ставрополья. Здравницы принимают гостей в любое время года и имеют многолетний опыт в лечении заболеваний различного профиля. К услугам туристов здесь минеральные и сероводородные источники, залежи лечебных грязей и глин, развитая инфраструктура, огромный выбор программ оздоровления.

Отдых в горах

Горнолыжные курорты особенно популярны зимой. Но и летом здесь также много интересного для активных туристов. Для них предлагается большое количество пешеходных маршрутов: на озеро Кардывач, через горы к морю по долине Малой Лабы, к водопаду Кейва и многие другие. Желающие всегда смогут отправиться в сплав по горной реке и получить массу новых впечатлений. Для любителей спокойного отдыха в горах также много возможностей. Летом здесь более комфортная температура воздуха и поток туристов меньше.

Куда поехать отдыхать: термальные источники, базы отдыха и пансионаты юга РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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