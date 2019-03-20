Мать мальчиков-«маугли» из Новочеркасска хотят лишить родительских прав

После истории о спасенной в Москве девочки - когда мать по нескольку дней оставляла дочь-малышку в захламленной горами мусора квартире, во многих городах жильцы стали пристальнее приглядываться к соседям.

"ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ"

И, как результат, в Новочеркасске под бдительное око народного надзора попали два братика, которых тут же окрестили «маугли». Выяснилось, что их мать по долгу не бывает дома. А внешний вид детей далек от идеала.

Более того, пошли разговоры: питание детей оставляло желать лучшего, в квартире - мусор, а у младшего ребенка еще и отставание в развитии, но к медикам родительница сына не водила.

Сюжет от новочеркасских братьях показали по местному ТВ со ссылкой на специалистов: мол, зачем далеко ходить в поисках горе-мамаш, у самих под боком такие имеются. Историю подхватили многие СМИ.

Как рассказали в ГУВД по Ростовской области, на днях в отношении матери даже возбудили уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание - до трех лет с лишения свободы. Кроме того, решается вопрос и о лишении женщины родительских прав.

История про московскую девочку-маугли шокировала многих. Фото: предоставлено очевидцем

"ДЕТЬМИ ЗАНИМАЕТСЯ ОТЕЦ"

Однако в местной администрации разводят руками: мол, мало ли таких детей? Причем не только в Новочеркасске. Более того, семья с теми самыми мальчиками- «маугли» (чиновники сразу поняли о ком идет речь, - прим. автр.) на карандаше у органов опеки уже несколько лет. Правда, «маугли» их можно назвать с большой натяжкой: оба ребенка учатся в образовательных учреждениях. Старший - в шестом классе, младший — во втором специализированного Интерната. Талантами не блещут, но пишут, читают, развиваются.

- Дети воспитываются в неполной семье, - рассказали «Комсомолке» в мэрии Новочеркасска. - Мать детей уже какое-то время проживает в Таганроге с новой семьей: там новый мужчина и его ребенок. А воспитанием этих мальчиков занимается их отец. Он работает разнорабочим. Семью обеспечивает.

"РЕМОНТ СДЕЛАЛИ ВОЛОНТЕРЫ"

По словам чиновников, сейчас дети живут в двушке со всеми удобствами. Где, к слову, по инициативе инспекторов ПДН силами волонтеров проведены даже небольшие ремонтные работы - сделан косметический ремонт и поменяна электропроводка.

- Дети учатся в образовательных учреждениях города, - продолжили в администрации. - А родительские собрания, посещает бабушка, она же общается с педагогами по телефону.

Чиновники говорят, что после Интернет-шумихи они еще раз побывали дома у ребят. А отцу даже вручили памятку по технике безопасности жизни детей в период каникул.

- Данная семья находится на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, под пристальным вниманием социальных служб и учреждений образования, - заверили в мэрии.

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