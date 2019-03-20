Путин назначил новым главой Калмыкии 38-летнего чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим главы Калмыкии 38-летнего Бату Хасикова — вместо объявившего об отставке Алексея Орлова, который занимал этот пост последние восемь лет.

Свое решение глава государства озвучил в среду, 20 марта, в ходе рабочей встречи с Хасиковым в Москве.

Новый руководитель республики - уроженец Москвы, однако вырос в Калмыкии, в городе Лагань. Там же с 11 лет начал заниматься карате, и продолжил спортивную карьеру, вернувшись обратно в столицу России, где он поступил на факультет физкультуры в Московском педагогическом государственном университете.

Отучившись в вузе, Хасиков, впрочем, не пошел преподавать, а надел погоны и отправился работать в милиции — и отдал правоохранительным органам пять лет, дослужившись до звания старшего лейтенанта.

Затем он был избран в Народный хурал Калмыкии, потом — в Совет Федерации (в 2012-14 годах), где входил в состав комитета по науке, образованию и культуре.

И, что примечательно, на протяжении всего времени — и в милиции, и даже будучи сенатором — Хасиков выступал в качестве бойца на профессиональном ринге, став за это время многократным чемпионом мира по кикбоксингу и заслужив от поклонников прозвище «Хан Батый» (Бату-хан).

Летом 2017-го Бату Хасиков был назначен советником руководителя Росмолодежи, где также курировал направление спорта.

- Еще когда я был студентом, я понимал, что впереди меня ждет много новых открытий и свершений, я знал, чтобы добиться своих намеченных целей, мне необходимо много трудиться, - говорил буквально недавно, на встрече с молодежью в рамках проекта Диалог на равных» сам Хасиков. - И я цеплялся за каждый шанс и возможность, которая мне выпадает. Главное – много трудиться и знать, ради чего ты это делаешь.

Выборы главы Калмыкии пройдут в сентябре нынешнего года. Ранее предполагалось, что Алексей Орлов, занимавший этот пост с сентября 2018-го, когда он сменил на нем Кирсана Илюмжинова, выдвинет свою кандидатуру вновь - в предыдущий раз, в 2014-м, он получил поддержку избирателей в виде 82,89 процента голосов, а его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Николай Нуров, сумел набрать только 8,26 процента.

Однако, по всей видимости, Кремль, во-первых, продолжает ранее взятый курс на обновление губернаторского корпуса, а во-вторых, как говорят источники в самой республике, к Орлову могли возникнуть претензии со стороны федерального центра в связи с экологической ситуацией в Калмыкии (в частности, сложностей с реализацией мусорной реформы и ликвидацией свалок), а также по линии ЖКХ.

Косвенно это признал, к слову, и сам теперь уже бывший глава Калмыкии в обращении к жителям республики, комментируя свою добровольную отставку.

- Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в текущем году - отметил Алексей Орлов. - Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики – Калмыкия находится в поступательном движении. Многое сделано. Но предстоит сделать еще больше.