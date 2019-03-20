Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019. В этом году на Дону весна радует своим теплом не так быстро, как хотелось бы. Отчасти поэтом официальную статистику по укушенным клещами в этом году в региональном Управлении Роспотребнадзора еще не озвучивали — желающих отдохнуть на природе пока маловато. А именно они — легкая добыча кровопийц. К слову, пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

Число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента.

ЗА ГОД ЧИСЛО УКУШЕННЫХ СНИЗИЛОСЬ

Только в минувшем — 2018-м, в Ростовской области были официально подтверждены 27 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. В лидерах по числу заболевших - Сальский район, на втором месте - Ремонтненский и Зимовниковский, а замыкает тройку лидеров - Пролетарский, Дубовский и Целинский районы.

По одному пациенту в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Октябрьском, Белокалитвинском, Волгодонском и Аксайском районах.

Еще пяти пациентам поставлен диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз». А абсолютным лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону, также были случаив Новочеркасске, Батайске, Шахты, Аксайском, Азовском, Багаевском, Белокалитвинском и Мясниковском районах.

При этом, как отмечали эпидемиологи, число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента. Причин тому несколько - своевременная обработка реагентами. Речь идет о местах массового отдыха, территориях загородных оздоровительных учреждений, садовых участков, школ, детских садов, баз отдыха, кладбищ, пастбищ и пр.

Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЗАИМОСМОТРЫ И ТРАВМПУНКТ

При этом лучший способ избежать болезни, которая может привести и к летальному исходу, элементарная осторожность: одежда с плотно прилегающими манжетами и взаимоосмотры. Плюс желающие могут сделать прививку и против клещевого вирусного энцефалита. А еще - сдать клеща на анализ. Там специалисты проводят исследование клещей, снятых с человека на предмет инфицированности такими клещевыми инфекциями, как туляремия, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевой энцефалит, лихорадка КУ и Крымская геморрагическая лихорадка.

Медики напоминают, что если после укуса клещом вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. А именно - в ближайший травмпункт. Там не только помогут снять кровопийцу, но и подскажут - что делать дальше.

Пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

КОНКРЕТНО*

Где сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13,

тел. 8 (863) 231-19-42;

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/6,

тел 8 (863) 242-59-58.

КСТАТИ

Что должны сделать в травмпункте

Там помогут правильно вытащить клеща и обработать рану. При себе должны быть паспорт и полис ОМС. Пациенту предложат внимательно контролировать температуру тела в течение трех недель. А, в случае ее подъема, сразу вызывать скорую помощь. А паразита отправят на исследование.

Но можно снять клеща и самостоятельно - хотя делать этого и не рекомендуют. После извлечения, его нужно будет поместить в плотно закрывающуюся емкость - например, стеклянный флакон, и самостоятельно отнести специалистам-энтомологам (адресаи телефоны см. ниже). Там вы получите на руки документ об определении видовой принадлежности, если он вам нужен. Сам анализ делается в течение получаса. Стоить это будет порядка 200 рублей. Но, по большому счету, эта бумага нужна самим эпидемиологам, чтобы в дальнейшем решать вопрос о проведении противоклещевой обработки в месте нападения больного насекомого. А вот для того, чтобы понять заразен ли паразит, нужны услуги вирусологической лаборатории, что на улице 7 Линия. Там за этот анализ придется выложить порядка 2,5 тысячи рублей.

ВАЖНО

Куда сдать клеща на анализ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (лаборатория особо опасных инфекций)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67.

Телефон: 8 (863) 275-74-18.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10,

Часы приема с 09:00 до 17:00;

Телефон: 8 (863) 245-53-23.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67,

Часы приема с 09:00 до 1700;

Вирусологическая лаборатория

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, 67

Часы приема с 09:00 до 1700;

Телефон: 8 (863) 251-06-25

ВАЖНО

Как происходит заражение

При присасывании и укусе клещей, при раздавливании, при снятии их незащищенными руками со скота, при переползании с животного на человека, а также при отдыхе на траве, под деревом, в кустарниках, в зарослях бурьянов, в лесах и лесополосах. Особенно опасно, когда кровь от раздавленного клеща попадает на поврежденную кожу и слизистые.

НА ЗАМЕТКУ

Как проявляется заболевание

Если говорить о Крымской геморрагической лихорадки — она чаще всего распространена именно в Ростовской области, то у пациентов наблюдается головная боль, слабость, мышечные боли, иногда тошнота и рвота, температура тела до 39-40 градусов. Также начинается гиперемия конъюнктив, кожи лица, шеи и верхней половины туловища, а затем появляется геморрагическая сыпь. Ухудшение общего состояния сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью, возможны кровотечения из различных органов. При подозрении на заболевание обязательна госпитализация больного в инфекционный стационар. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. Начало лечения с первого дня минимизирует риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.

НА КАРАНДАШ

Что делать, чтобы обезопасить себя и близких

- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной одеждой: надевайте носки с плотной резинкой, брюки заправляйте в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, плотно застегивайте манжеты рукавов, заправляйте волосы под шапку или косынку.

- Применяйте для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

- Разбивайте лагерь, устраивайте пикникина сухих участках, нельзя садиться и ложиться на траву;

- Проводите взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут.

- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, тщательно осматривайте тело, волосы и одежду для обнаружения присосавшихся клещей.

- Проветривайте одежду, не заносите сразу в помещение цветы и ветки.

- Осматривайте домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Адреса и телефоны травмпунктов в Ростове-на-Дону

Травмпункт городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко:

Адрес: пр. Ворошиловский, 105

Телефон: +7 (863) 232-49-89

БСМП № 2 Травмпункт:

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

Телефон: +7 (863) 233-05-58

Травмпункт Советского и Железнодорожного района:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-99-65

Городская поликлиника № 1 (Травмпункт):

Адрес: ул. Сержантова, 3

Телефон: +7 (863) 252-04-18

Поликлиника №4 (травмпункт):

Адрес: Богатяновский спуск, 27

Телефон: +7 (863) 263-40-23

Детский травмпункт городской поликлиники № 20:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-96-67

Детский травмпункт:

Адрес: пр. Кировский, 27

Телефон: +7 (863) 227-76-91

Режим работы: 09:00-20:00.

*По данным Управления Роспотребнадзора по РО и из открытых источников.