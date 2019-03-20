2019-03-20T14:38:44+03:00
Общество

Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019

Выясняем, что делать, если укусил клещ, и куда сдать кровопийцу на анализ в Ростове-на-Дону в 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, что делать, если укусил клещ, и куда сдать кровопийцу на анализ в Ростове-на-Дону в 2019.Выясняем, что делать, если укусил клещ, и куда сдать кровопийцу на анализ в Ростове-на-Дону в 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019. В этом году на Дону весна радует своим теплом не так быстро, как хотелось бы. Отчасти поэтом официальную статистику по укушенным клещами в этом году в региональном Управлении Роспотребнадзора еще не озвучивали — желающих отдохнуть на природе пока маловато. А именно они — легкая добыча кровопийц. К слову, пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

Число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента.

Число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента.

ЗА ГОД ЧИСЛО УКУШЕННЫХ СНИЗИЛОСЬ

Только в минувшем — 2018-м, в Ростовской области были официально подтверждены 27 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. В лидерах по числу заболевших - Сальский район, на втором месте - Ремонтненский и Зимовниковский, а замыкает тройку лидеров - Пролетарский, Дубовский и Целинский районы.

По одному пациенту в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Октябрьском, Белокалитвинском, Волгодонском и Аксайском районах.

Еще пяти пациентам поставлен диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз». А абсолютным лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону, также были случаив Новочеркасске, Батайске, Шахты, Аксайском, Азовском, Багаевском, Белокалитвинском и Мясниковском районах.

При этом, как отмечали эпидемиологи, число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента. Причин тому несколько - своевременная обработка реагентами. Речь идет о местах массового отдыха, территориях загородных оздоровительных учреждений, садовых участков, школ, детских садов, баз отдыха, кладбищ, пастбищ и пр.

Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЗАИМОСМОТРЫ И ТРАВМПУНКТ

При этом лучший способ избежать болезни, которая может привести и к летальному исходу, элементарная осторожность: одежда с плотно прилегающими манжетами и взаимоосмотры. Плюс желающие могут сделать прививку и против клещевого вирусного энцефалита. А еще - сдать клеща на анализ. Там специалисты проводят исследование клещей, снятых с человека на предмет инфицированности такими клещевыми инфекциями, как туляремия, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевой энцефалит, лихорадка КУ и Крымская геморрагическая лихорадка.

Медики напоминают, что если после укуса клещом вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. А именно - в ближайший травмпункт. Там не только помогут снять кровопийцу, но и подскажут - что делать дальше.

Пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

Пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

КОНКРЕТНО*

Где сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13,

тел. 8 (863) 231-19-42;

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/6,

тел 8 (863) 242-59-58.

КСТАТИ

Что должны сделать в травмпункте

Там помогут правильно вытащить клеща и обработать рану. При себе должны быть паспорт и полис ОМС. Пациенту предложат внимательно контролировать температуру тела в течение трех недель. А, в случае ее подъема, сразу вызывать скорую помощь. А паразита отправят на исследование.

Но можно снять клеща и самостоятельно - хотя делать этого и не рекомендуют. После извлечения, его нужно будет поместить в плотно закрывающуюся емкость - например, стеклянный флакон, и самостоятельно отнести специалистам-энтомологам (адресаи телефоны см. ниже). Там вы получите на руки документ об определении видовой принадлежности, если он вам нужен. Сам анализ делается в течение получаса. Стоить это будет порядка 200 рублей. Но, по большому счету, эта бумага нужна самим эпидемиологам, чтобы в дальнейшем решать вопрос о проведении противоклещевой обработки в месте нападения больного насекомого. А вот для того, чтобы понять заразен ли паразит, нужны услуги вирусологической лаборатории, что на улице 7 Линия. Там за этот анализ придется выложить порядка 2,5 тысячи рублей.

ВАЖНО

Куда сдать клеща на анализ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (лаборатория особо опасных инфекций)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67.

Телефон: 8 (863) 275-74-18.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10,

Часы приема с 09:00 до 17:00;

Телефон: 8 (863) 245-53-23.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67,

Часы приема с 09:00 до 1700;

Вирусологическая лаборатория

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, 67

Часы приема с 09:00 до 1700;

Телефон: 8 (863) 251-06-25

ВАЖНО

Как происходит заражение

При присасывании и укусе клещей, при раздавливании, при снятии их незащищенными руками со скота, при переползании с животного на человека, а также при отдыхе на траве, под деревом, в кустарниках, в зарослях бурьянов, в лесах и лесополосах. Особенно опасно, когда кровь от раздавленного клеща попадает на поврежденную кожу и слизистые.

НА ЗАМЕТКУ

Как проявляется заболевание

Если говорить о Крымской геморрагической лихорадки — она чаще всего распространена именно в Ростовской области, то у пациентов наблюдается головная боль, слабость, мышечные боли, иногда тошнота и рвота, температура тела до 39-40 градусов. Также начинается гиперемия конъюнктив, кожи лица, шеи и верхней половины туловища, а затем появляется геморрагическая сыпь. Ухудшение общего состояния сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью, возможны кровотечения из различных органов. При подозрении на заболевание обязательна госпитализация больного в инфекционный стационар. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. Начало лечения с первого дня минимизирует риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.

НА КАРАНДАШ

Что делать, чтобы обезопасить себя и близких

- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной одеждой: надевайте носки с плотной резинкой, брюки заправляйте в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, плотно застегивайте манжеты рукавов, заправляйте волосы под шапку или косынку.

- Применяйте для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

- Разбивайте лагерь, устраивайте пикникина сухих участках, нельзя садиться и ложиться на траву;

- Проводите взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут.

- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, тщательно осматривайте тело, волосы и одежду для обнаружения присосавшихся клещей.

- Проветривайте одежду, не заносите сразу в помещение цветы и ветки.

- Осматривайте домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Адреса и телефоны травмпунктов в Ростове-на-Дону

Травмпункт городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко:

Адрес: пр. Ворошиловский, 105

Телефон: +7 (863) 232-49-89

БСМП № 2 Травмпункт:

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

Телефон: +7 (863) 233-05-58

Травмпункт Советского и Железнодорожного района:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-99-65

Городская поликлиника № 1 (Травмпункт):

Адрес: ул. Сержантова, 3

Телефон: +7 (863) 252-04-18

Поликлиника №4 (травмпункт):

Адрес: Богатяновский спуск, 27

Телефон: +7 (863) 263-40-23

Детский травмпункт городской поликлиники № 20:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

Телефон: +7 (863) 271-96-67

Детский травмпункт:

Адрес: пр. Кировский, 27

Телефон: +7 (863) 227-76-91

Режим работы: 09:00-20:00.

*По данным Управления Роспотребнадзора по РО и из открытых источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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