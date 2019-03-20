Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019
Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019. В этом году на Дону весна радует своим теплом не так быстро, как хотелось бы. Отчасти поэтом официальную статистику по укушенным клещами в этом году в региональном Управлении Роспотребнадзора еще не озвучивали — желающих отдохнуть на природе пока маловато. А именно они — легкая добыча кровопийц. К слову, пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.
Число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента.
ЗА ГОД ЧИСЛО УКУШЕННЫХ СНИЗИЛОСЬ
Только в минувшем — 2018-м, в Ростовской области были официально подтверждены 27 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. В лидерах по числу заболевших - Сальский район, на втором месте - Ремонтненский и Зимовниковский, а замыкает тройку лидеров - Пролетарский, Дубовский и Целинский районы.
По одному пациенту в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Октябрьском, Белокалитвинском, Волгодонском и Аксайском районах.
Еще пяти пациентам поставлен диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз». А абсолютным лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону, также были случаив Новочеркасске, Батайске, Шахты, Аксайском, Азовском, Багаевском, Белокалитвинском и Мясниковском районах.
При этом, как отмечали эпидемиологи, число обращений за медицинской помощью за год снизилось на 13,1 процента. Причин тому несколько - своевременная обработка реагентами. Речь идет о местах массового отдыха, территориях загородных оздоровительных учреждений, садовых участков, школ, детских садов, баз отдыха, кладбищ, пастбищ и пр.
Клещи, геморрагическая лихорадка, куда сдать клещей на анализ в Ростове-на-Дону 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ВЗАИМОСМОТРЫ И ТРАВМПУНКТ
При этом лучший способ избежать болезни, которая может привести и к летальному исходу, элементарная осторожность: одежда с плотно прилегающими манжетами и взаимоосмотры. Плюс желающие могут сделать прививку и против клещевого вирусного энцефалита. А еще - сдать клеща на анализ. Там специалисты проводят исследование клещей, снятых с человека на предмет инфицированности такими клещевыми инфекциями, как туляремия, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевой энцефалит, лихорадка КУ и Крымская геморрагическая лихорадка.
Медики напоминают, что если после укуса клещом вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. А именно - в ближайший травмпункт. Там не только помогут снять кровопийцу, но и подскажут - что делать дальше.
Пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.
КОНКРЕТНО*
Где сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13,
тел. 8 (863) 231-19-42;
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/6,
тел 8 (863) 242-59-58.
КСТАТИ
Что должны сделать в травмпункте
Там помогут правильно вытащить клеща и обработать рану. При себе должны быть паспорт и полис ОМС. Пациенту предложат внимательно контролировать температуру тела в течение трех недель. А, в случае ее подъема, сразу вызывать скорую помощь. А паразита отправят на исследование.
Но можно снять клеща и самостоятельно - хотя делать этого и не рекомендуют. После извлечения, его нужно будет поместить в плотно закрывающуюся емкость - например, стеклянный флакон, и самостоятельно отнести специалистам-энтомологам (адресаи телефоны см. ниже). Там вы получите на руки документ об определении видовой принадлежности, если он вам нужен. Сам анализ делается в течение получаса. Стоить это будет порядка 200 рублей. Но, по большому счету, эта бумага нужна самим эпидемиологам, чтобы в дальнейшем решать вопрос о проведении противоклещевой обработки в месте нападения больного насекомого. А вот для того, чтобы понять заразен ли паразит, нужны услуги вирусологической лаборатории, что на улице 7 Линия. Там за этот анализ придется выложить порядка 2,5 тысячи рублей.
ВАЖНО
Куда сдать клеща на анализ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (лаборатория особо опасных инфекций)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67.
Телефон: 8 (863) 275-74-18.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10,
Часы приема с 09:00 до 17:00;
Телефон: 8 (863) 245-53-23.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67,
Часы приема с 09:00 до 1700;
Вирусологическая лаборатория
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, 67
Часы приема с 09:00 до 1700;
Телефон: 8 (863) 251-06-25
ВАЖНО
Как происходит заражение
При присасывании и укусе клещей, при раздавливании, при снятии их незащищенными руками со скота, при переползании с животного на человека, а также при отдыхе на траве, под деревом, в кустарниках, в зарослях бурьянов, в лесах и лесополосах. Особенно опасно, когда кровь от раздавленного клеща попадает на поврежденную кожу и слизистые.
НА ЗАМЕТКУ
Как проявляется заболевание
Если говорить о Крымской геморрагической лихорадки — она чаще всего распространена именно в Ростовской области, то у пациентов наблюдается головная боль, слабость, мышечные боли, иногда тошнота и рвота, температура тела до 39-40 градусов. Также начинается гиперемия конъюнктив, кожи лица, шеи и верхней половины туловища, а затем появляется геморрагическая сыпь. Ухудшение общего состояния сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью, возможны кровотечения из различных органов. При подозрении на заболевание обязательна госпитализация больного в инфекционный стационар. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. Начало лечения с первого дня минимизирует риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.
НА КАРАНДАШ
Что делать, чтобы обезопасить себя и близких
- Соблюдать правила защиты от присасывания клещей специальной одеждой: надевайте носки с плотной резинкой, брюки заправляйте в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, плотно застегивайте манжеты рукавов, заправляйте волосы под шапку или косынку.
- Применяйте для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.
- Разбивайте лагерь, устраивайте пикникина сухих участках, нельзя садиться и ложиться на траву;
- Проводите взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут.
- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, тщательно осматривайте тело, волосы и одежду для обнаружения присосавшихся клещей.
- Проветривайте одежду, не заносите сразу в помещение цветы и ветки.
- Осматривайте домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Адреса и телефоны травмпунктов в Ростове-на-Дону
Травмпункт городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко:
Адрес: пр. Ворошиловский, 105
Телефон: +7 (863) 232-49-89
БСМП № 2 Травмпункт:
Адрес: ул. Бодрая, 88/35
Телефон: +7 (863) 233-05-58
Травмпункт Советского и Железнодорожного района:
Адрес: пр. Коммунистический, 39
Телефон: +7 (863) 271-99-65
Городская поликлиника № 1 (Травмпункт):
Адрес: ул. Сержантова, 3
Телефон: +7 (863) 252-04-18
Поликлиника №4 (травмпункт):
Адрес: Богатяновский спуск, 27
Телефон: +7 (863) 263-40-23
Детский травмпункт городской поликлиники № 20:
Адрес: пр. Коммунистический, 39
Телефон: +7 (863) 271-96-67
Детский травмпункт:
Адрес: пр. Кировский, 27
Телефон: +7 (863) 227-76-91
Режим работы: 09:00-20:00.
*По данным Управления Роспотребнадзора по РО и из открытых источников.
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