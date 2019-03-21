7500 в месяц, стакан спирта и пачка курева в день, баб привозить своих: как мы устраивались на работу в теплицу под Таганрогом

- Не, ну а чё — лучше этого варианта вы все равно не найдете, ёпта, - уверенно говорит по телефону Миша, «смотритель» фермерской теплицы в селе Вареновка, что находится в пяти километрах по прямой от Таганрога, практически на берегу одноименного залива.

И не верить Мише просто невозможно: говорит он ровно, со знанием дела.

Тем более, что с фотографии на его странице в соцсети на любопытных изучающим взглядом черных, с прищуром, глаз на смуглом лице смотрит худощавый мужичок лет 35-ти, как бы предупреждая, что шутить он, может быть, и умеет, но вообще-то является человеком, по жизни, серьезным и даже деловым.

«ГЛАВНОЕ — СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ»

- Деньги плачу по-честному — это раз, кормлю — два, 150 граммов спирта наливаю каждый вечер — три, жилье выделяю — это четыре, - перечисляет он. - Что еще для жизни надо, а?

Нет, в самом деле, Михаил рассказывает настолько убедительно, что даже слово «деньги», произнесенное им, не теряет своего смысла, хоть он и подразумевает под этим зарплату в 7,5 тысячи рублей в месяц.

Собственно, именно эта сумма вкупе с перечисленными выше бонусами и обратили наше внимание в объявлении, которое появилось в одном из таганрогских Интернет-пабликов.

А оно гласило (цитируем дословно):

«Требуются люди для работы в теплицах в селе Вареновка. Жилье предоставляется. З/п 7500 р. в месяц. + ежедневно: 3-х разовое питание, 1 бутылка водки, 1 пачка сигарет. Хороший коллектив! За подробностями в л.с. (личное сообщение. - прим. ред.)».

В этом рекрутинговом предложении прекрасно все, вы не находите? И прежде всего, конечно, даже не материальные ежедневные блага в виде спиртного и курева, а то, что их наличие не исключает, в принципе, и существования хорошего коллектива.

Объявление, судя по комментариям, вызвало неподдельный интерес.

Более того, решили корреспонденты «КП», проникнувшись слогом, вполне возможно, именно это качественное соединение (если учесть, что питание вполне может выполнять роль не пищи, а закуски) и обеспечивает такой командный дух, что этот ваш пресловутый тим-билдинг, эта модная западная метода, просто блекнет, ощущая собственную ничтожность.

«СИГАРЕТЫ "ПРИМА" - ПАЧКА НА РЫЛО»

И мы, уже нисколько не сомневаясь в необходимости выяснить, что за всем этим стоит, связываемся в соцсети с автором объявления по имени Анжела — под видом некоего разбитного гражданина из соседнего с Вареновкой села.

Так, мол, и так, объясняем ей, работяги, до любого труда охочие, количеством три человека, опыт тепличной деятельности имеющие. И добрая, в полном соответствии с именем своим, барышня дает нам телефон Михаила, которого она представляет нам руководителем. И быть может, в реальности он вовсе и никакой не руководитель, а просто надсмотрщик или прораб, но это неважно: ибо, как говорится, не должность делает человека, а ее содержание.

Главное, предупреждает нас Анжела, надо сказать, что мы звоним — от нее, и это следует сделать обязательно.

Под видом разбитного гражданина из соседнего села мы связались с автором предложения по работе.

- Семеном меня зовут, я от Анжелы, по объявлению, - точно в соответствии с инструкцией представляемся абоненту на том конце провода. - Трое нас всего — работяги мы...

- А, понятно, - растягивает начальственно гласные Михаил. - 7500 — это зарплата, раз в месяц. Все четко. Жить будете в вагончике на поле. Сигареты - "Прима", пачка на рыло. Питание за мой счет — пока что сами будете готовить, я продуктами обеспечу: хотите борщ, например, приготовить — вот вам картошка, капуста, морковка и так далее, если кашу — гречку дам или еще что. А потом, как сезон начнется, приедет сюда повариха.

- О! - оживляются, само собой, псевдо-рабочие в нашем лице. - Женщина приедет, значится, да? А что, уважаемый Михаил, у вас там, в Вареновке-то, вообще с женским вопросом? Есть барышни?

- Не, мужики, со своими, если имеются, приезжайте. Или в увольнительную можно раз в неделю — правда, только кого-то одного могу отпустить, сами понимаете, работать-то тоже надо. А если бухаете — я вам нормальный спирт обеспечу, сам чистенькой водичкой развожу: сто-пятьдесят и получается бутылка...

- Не траванемся ли? - уточняем обеспокоенно. - А то один товарищ хлебнул как-то такого разведенного пойла...

- Ну какое пойло, Сема?! - обижается, слышно по голосу, Миша. - Я ж его, спирт этот, сам покупаю его на заводе, сам и развожу. Никакая водка и рядом не стояла! Чистейший напиток.

СЕЛ НА ВЕДРО — МИНУС ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, БУДЬ ЛЮБЕЗЕН!

Обсудив наиболее важные моменты и услышав от Михаила фразу о том, что же еще в жизни может быть надо, если есть все, что он перечислил, высокие стороны переходят ко второму раунду переговоров — об исполнении служебных обязанностей.

- У меня две теплицы огурца, они пока разобранные стоят еще, каждая 11 на 50 метров, плюс гектар дыни в поле — сажать начнем в апреле, - объясняет Михаил. - Основная работа в теплицах: поливать, подрезать стебли, прыскать-мрыскать, короче... Рабочий день — с восьми утра до шести вечера, а как уборка начнется — с пяти придется трудиться, но до трех дня.

Михаил - то ли хозяин, то ли управляющий это теплицей - прислал фото помещения, в котором предлагают жить работникам.

- А, ну это, че, дело-то нам знакомое, да! - сообщаем, без тени сомнений, мы. - Но вопрос по коллективу тут ребята задают: вольемся мы в него, нормально там все получится, без бунтов и восстаний «коренного населения»? Иначе мы ведь парни тоже не промах!

- Ну... коллектив-то всего пять человек без меня — тут еще семейная пара работает, да вы втроем будете. Так что все нормально. Вообще всегда, каждый год, народ спокойно сходится, даже если по одному приезжают: я ж говорю — спирт отличнейший, всех сплотить умеет! - подтверждает нашу первоначальную догадку «управляющий поместьем». - Единственно, есть свои правила — я вот штрафую за то, что на ведра некоторые садятся, и ломают их своими ж...ми. Сколько раз говорил — не садись, раздавишь! Нет, садятся все равно. А как сказал, что если кого сидящим на ведре увижу, по пятихатке (500 рублей. - прим. ред.) снимать буду, так все — как бабушка отшептала. Ну и если кто ... (воровать) огурцы, а тем паче дыни с полей будет — имейте в виду, парни: сразу вычитаю из зарплаты! Без обид!

- А вперед дашь чего-нибудь, авансом? - на всякий случай спрашиваем мы — понимая, что такой скряга, который за честно утащенный огурчик или дыньку санкции похуже Америки с Евросоюзом вводит, вряд ли согласится.

И точно.

Зато - крыша над головой имеется!

- Не, - слышно даже через телефон, как усмехается жадный Михаил. - Я вам деньги дам, а вы и ноги сделаете, да? У нас такой порядок: сначала работа, потом — бабки. И точка. Во мне не сомневайтесь — все знают, что Миша с Вареновки еще никого не нае... (не обманывал).

Обсудив принципиальные условия и обсудив предварительные соглашения, договаривающиеся стороны завершают беседу.

КАК ВАРИАНТ, МОЖНО ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ ТРУДОВИКОМ В ШКОЛЕ ЗА 12 ТЫСЯЧ

А затем корреспонденты «КП», под впечатлением услышанного, решают проверить и остальной рынок труда в селе Вареновка: не обманул ли нас ловкач Миша, навязывая свои условия?

Первая вакансия, которая попадается нам на глаза, «овощевод» в какой-то крупной компании: зарплата в 20 тысяч, полный соцпакет, но — все ведь ужасно скучно, не то, что у Мишани. Нужно обладать знаниями «правил и норм охраны труда, техники безопасности, основ противопожарной защиты, правил использования средств противопожарной безопасности», а среди обязанностей - «полив, посев, обрез», ну что это такое, граждане дорогие?

Или другой вариант, у еще одного частника-тепличника: денег поменьше, 12 тысяч, но тоже с питанием и проживанием, однако дополнительные условия напрочь отбивают интерес: без вредных привычек, с отсутствием судимости да еще и с желанием работать! Это ж надо такое запросить, а?

А вот есть и еще одно предложение, схожее по уровню зарплаты: 11 700 рублей - учитель-трудовик в местную школу. Или, за 17-18 тысяч, можно устроиться учителем музыкальной школы, бухгалтером в администрацию поселения или воспитателем в детсад. Но там, черт возьми, образование нужно!

Главное - есть, что покушать и выпить, разумеется.Фото: Евгения ГУСЕВА

Словом, Миша — вне конкуренции. Единственный работодатель, пекущийся о своих сотрудниках!

Но - пауза, которую мы взяли раздумье, пошла не впрок. Потому что уже спустя пару часов все вакансии (из трех мест) у Михаила оказалась закрыты: не одни мы, видать, признали его способности руководителя...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

- На самом деле, зря вы так! - укорила нас Анжела, когда поняла, откуда мы на самом деле. - Мы ведь реально обеспечиваем делом низкоквалифицированных рабочих, нуждающихся в жилье и работе. Да, это 7500 рублей в месяц, но еще ведь есть и питание, а для «особо нуждающихся», правда, выдается 1 пачка сигарет и 1 бутылка водки в день. Зато все, как правило, честно отрабатывают все. В обязанности входит выращивание огурцов и дынь. Поверьте, есть люди, которым данная работа нужна. Несколько человек уже откликнулось. Я думаю, что вы поняли...