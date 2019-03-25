2019-03-25T18:03:42+03:00
Общество

Забирайте старую мебель: в Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер задолжал банкам 234 млн рублей

В списке обнаруженного у экс-владельца сети магазинов «Катюша» имущества значатся четыре стула, два кресла, журнальный столик, диван и комод
Семён Иванов
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Кредиторы, однако, не теряют надежды взыскать с престарелого должника искомую сумму.Кредиторы, однако, не теряют надежды взыскать с престарелого должника искомую сумму.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Арбитражный суд Ростовской области продолжает разбираться с запутанной историей в деле о банкротстве одного из самых успешных некогда бизнесменов южной столицы, основателя и бывшего владельца популярной сети магазинов детских игрушек «Катюша» - Александра Гиголаева, задолжавшего, судя по информации на сайте суда, кредиторам, включая два крупных российских банка без малого 234 млн рублей.

Неприятная история с Гиголаевым, уроженцем Лагодехского района Грузинской ССР, который сегодня является пенсионером (в мае ему исполнится 81 год) да еще и банкротом, началась еще в прошлом году, когда к нему предъявили финансовые претензии бывшие партнеры и родственники (в том числе, дочь), а также владелец арендованных под магазины помещений, на сумму более 338 млн рублей.

Плюс к этим требованиям присоединились и банки-кредиторы, перед которыми накопились обязательства у других совладельцев бизнеса (включая бывшего зятя), а поручителем у них выступал как раз сам Александр Гиголаев.

Вот поэтому ровно год назад, 15 марта 2018-го, Арбитраж признал индивидуального предпринимателя Гиголаева А.Г. банкротом.

Родственники, как выяснила «Комсомольская правда», больше в списке тех, кто имеет претензии к основателю «Катюши» (часть бизнеса еще остается у них, но основная доля уже у другого человека, связан он с ними или нет, уточнить не удалось), не фигурируют. Зато остались банки.

В материалах суда, между тем, значится, что «назначенным финансовым управляющим выявлено следующее имущество должника и проведена его оценка: четыре стула, кресло, диван, журнальный столик, кресло-качалка и комод».

Впрочем, по информации источников «КП», вариант отыскать имущество, движимое и недвижимое, все-таки есть — правда, сколько на это уйдет времени, неизвестно.

- Понимаете, какая штука, - рассказал «Комсомолке» ростовский бизнесмен, знакомый с ситуацией. - Гиголаев — это, на самом деле, была в свое время величина. Двадцать с лишним лет назад, уже далеко не молодым человеком, вместе с семьей он организовал «Катюшу», сделал бренд известным и узнаваемым и очень популярным. Там ведь очереди были, если кто помнит! Понятно, что любое дело требует постоянных вложений, и Александр Георгиевич, сам или с приближенным, занимался его развитием: то есть, проще говоря, брал кредиты, делал оборот и возвращал потом. Несколько кризисов он пережил, а вот последний, 2014-16 годов, не сумел. А банкротство — это выход из положения, как ни крути.

Как бы то ни было, финансовый управляющий заявил требование от кредиторов временно ограничить право выезда Гиголаева за рубеж.

- В обоснование указано, что в настоящий момент размер неисполненных обязательств ИП Гиголаева А.Г. перед кредиторами является более 233 875 217,80 рублей, возможный выезд должника за границу может усложнить ход процедуры банкротства, привести к потере имущественной базы, что повлечет ущемление прав и законных интересов кредиторов, - отмечается в материалах суда. - Состоялось собрание кредиторов должника, на котором был вынесен на повестку дня вопрос об обращении финансового управляющего в арбитражный суд Ростовской области с заявлением о временном ограничении права на выезд Гиголаева А.Г. из РФ, и кредиторы большинством голосов проголосовали за обращение в суд с соответствующим ходатайством.

Знакомый 80-летнего пенсионера, однако, полагает, что вариант с «исчезновением» за границей предпринимателя-банкрота по примеру беглых олигархов вообще исключен:

- Да у него и паспорта-то, по-моему, зарубежного нет, - посмеялся собеседник «КП».

Вероятно, к аналогичному выводу пришел и Арбитраж:

- Доводы о том, что возможный выезд должника за границу может усложнить ход процедуры банкротства, повлечет ущемление прав и законных интересов кредиторов, не принимаются судом, поскольку носят вероятностный и предположительный характер и доказательствами не подтверждены, - посчитал судья Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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