В Волгодонске 16-летняя мать родила ребенка в туалете и выбросила

Страшное ЧП произошло в городе Волгодонске Ростовской области. Как рассказали в региональном Следственном комитете, все случилось на территории местной больницы, где и был обнаружен пакет с новорожденным малышом. К тому моменту, ребенок уже не дышал. На место вызвали следователей и полицейских. По горячим следам им удалось отыскать предполагаемую роженицу.

- Шестнадцатилетняя жительница Волгодонского района умышлено скрывала факт беременности, - рассказали следователи. - Она была госпитализирована в больницу для обследования в связи с жалобами на общее болезненное состояние еще вечером 19 марта. А поздно ночью в туалетной комнате родила ребенка. Но, не принимая мер к поддержанию его жизни, мать просто завернула малыша в полиэтиленовый пакет и спрятала. А утром - выбросила.

В отношении горе-мамаши уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Говорят, школьница всегда была полненькой, поэтому окружающие действительно могли не догадываться об ее интересном положении. Вопрос - знала ли об этом она сама, и почему решила избавиться от своего ребенка, как от ненужной вещи. Сейчас с ней работают следователи.

- В ходе расследования будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - добавили в Следственном комитете региона.

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