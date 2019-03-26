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Презентация новой Hyundai ELANTRA в «Темп Авто»!.22 марта в автосалоне Hyundai «Темп Авто» прошло грандиозное долгожданное событие! На закрытой вечеринке Spring night встречали новую Hyundai ELANTRA! В ритме модных композиций гости участвовали в веселых конкурсах и танцевальном баттле

ELANTRA ценится за надежность, высокий уровень комфорта и безопасности. В обновленной Hyundai ELANTRA в качестве опций безопасности в стандартном оснащении доступны: устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, cистема управления стабилизацией (VSM), cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), передние и задние подголовники, регулируемые по высоте, детский замок, крепления детских сидений Isofix и датчики давления в шинах. В опциональном пакете High-Tech покупателям также доступна система предупреждения о безопасном выходе и мониторинга слепых зон.

Фото: предоставлено «Темп Авто»

Линейка силовых агрегатов седана на российском рынке представлена надежными двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).

Фото: предоставлено «Темп Авто»

Обновленная ELANTRA также претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера: новый капот, передние крылья, решетка радиатора и передние фары, новая крышка багажника, задние фонари, а также новый дизайн легкосплавных дисков, которые представлены в двух вариантах. Линии элементов передней части автомобиля ориентированы по направлению к логотипу Hyundai.

Фото: предоставлено «Темп Авто»

Обновления коснулись и дизайна интерьера Hyundai ELANTRA. Изменения включают в себя новую центральную консоль, вентиляционные дефлекторы, блоки управления аудиосистемой и климатом, новый дизайн приборной панели, оформленной в спортивном стиле.

Фото: предоставлено «Темп Авто»

Hyundai Elantra предлагается в 4 комплектациях: Start, Base, Active и Elegance. Оснащение комплектации Elegance также можно дополнить пакетами опций Style и High-Tech.

Фото: предоставлено «Темп Авто»

Всегда рады Вам и ждем на тест-драйв!

Официальный дилер Hyundai «Темп Авто», тел.: 8(863) 268-88-88, www.hyundai-tempauto.ru

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