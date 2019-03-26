Власти намерены поднять в полтора раза на тариф на эвакуацию автомобилей в Ростове-на-Дону: станет ли на улицах свободнее?

В мэрии Ростова-на-Дону задумались над повышением тарифа за эвакуацию припаркованного с нарушением Правил дорожного движения автотранспорта на специальные стоянки. Причем, сразу — в полтора раза.

Об этом сообщил в ходе своей встречи с жителями Железнодорожного района ростовский градоначальник Виталий Кушнарев, когда речь зашла о том, что на улицах южной столицы происходит настоящий кошмар с парковкой машин, водители которых ставят их так, как захотят.

НЫНЕШНИЙ ТАРИФ — ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В СТРАНЕ

- У нас сегодня — один из самых низких тарифов на эвакуацию среди регионов, очень лояльный, - заметил, комментируя вопрос, Кушнарев. - Он составляет 2080 рублей, тогда как, для сравнения, в Краснодаре — три тысячи, в Сочи — пять, в Москве — еще больше (точнее, 5200 рублей, если мощность двигателя до 250 л.с., 7400 рублей, если больше, но есть скидка в 25 процентов до получения авто со стоянки. - прим ред.). И вот именно этот низкий тариф и способствует тому, что наши водители позволяют себе нарушать правила: им проще заплатить такую сумму.

Так вот, в качестве средства влияния на «сознательность» автовладельцев сити-менеджер южной столицы видит увеличение стоимости вывоза эвакуированного транспорта до 3500 рублей.

Точных сроков он не назвал, но случится это, по словам Кушнарева, должно в обозримом (и даже скором) будущем — одновременно с реальным стартом проекта «Платных парковок». Иначе говоря, как только появится конкретный механизм взимания штрафов с нарушителей коммерческого парковочного пространства, а тестирование системы, как ранее сообщала «Комсомольская правда», уже началось, поскольку появился соответствующий приказ МВД, регулирующий порядок предоставления персональных данных от оператора платных парковок к органам внутренних дел, обладающих законным правом выписывать штрафы.

Бывают и вот такие экзотические эвакуации. Фото: Анна Тарабанова / ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Что это означает? А то, что, по сути, если все это произойдет, случится самая масштабная кампания против «бедных» водителей в центре Ростова-на-Дону, где если и есть легальные парковочные карманы (включая те, что сделаны на участках, над которыми раньше висел суровый знак «Стоянка/остановка запрещена» - как, например, по левой полосе ул. Варфоломеева и ряда других), то они исключительно платные. Таковых, на минутку, 6,5 тысячи штук, а час стоянки на них стоит 35 рублей. При этом общее количество автомобилей в городе составляет порядка 400-500 тысяч единиц (вместе с транзитным).

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

Словом, если у счастливого обладателя авто имеется возможность отдавать примерно по 300 рублей в день (6600 в месяц) за платную парковку, то все в порядке. Иначе — эвакуация: 3500 за вывоз машины, плюс оплата каждого часа нахождения на спецстоянке и, собственно, сам штраф за нарушение ПДД (1000 рублей — если поставил машину на тротуаре, пешеходном переходе или автобусной остановке, 1500 — за парковку под знаком «Стоянка запрещена» или во втором ряду на проезжей части, 5000 — на месте для инвалидов).

Впрочем, следует отметить, это высказывание главы администрации Виталия Кушнарева, если отодвинуть в сторону эмоции и субъективные мнения о справедливости, пока что — только пожелание. Потому что вопросы по эвакуации автотранспорта регулируются субъектом Федерации — областным законом №876-ЗС «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», а непосредственно размер оплаты устанавливается Региональной службой по тарифам (см. таблицу).

ТАРИФЫ НА ЭВАКУАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Действующие тарифы на работу эвакуаторов. Таблица: РСТ РО.

И пока что, по информации «КП», в планах Законодательного собрания Ростовской области и РСТ намерений вносить изменения в эти нормативные акты нет. Хотя, следует признать, как только возникает необходимость (у власти) что-то изменить, то эти перемены происходят весьма оперативно.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ: ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИИ «ПО ВЫЗВОЛЕНИЮ ИЗ ЭВАКУАЦИИ»

Между тем, эвакуаторщики в последнее время заметно активизировались — точнее, ГИБДД, которая принялась наводить порядок по примеру того, как это было перед и во время ЧМ-2018.

Помните, как это делается?

Подъезжает патруль с мигалками к месту, где пруд-пруди тех, кто игнорирует правила парковки (чаще всего — если автомобиль занял место инвалида, а также вольготно расположился вблизи остановки, как, например, на остановке ЦГБ в сторону центра), и понеслось. Фотография «на память» в качестве фиксации правонарушения, тут же подъезжает эвакуатор, грузит автомобиль и сразу уезжает. Весь процесс занимает 3-5 минут, а то и меньше.

Весь процесс занимает, как правило, несколько минут.Фото: Виктор ГОВОРОВ

Но это еще полбеды, потому что «нарушил — ответь». Другой вопрос, как происходит потом вызволение машины со спецстоянки, а это дело очень даже хлопотное.

Вот, допустим, как это было с ростовчанкой Ольгой К.

- Муж сам виноват, разумеется, с этим никто не спорит: утром спешил на работу, не нашел, куда приткнуть свой автомобиль и встал на место для инвалидов, - рассказала она «КП» - Ростов-на-Дону» свою грустную историю. - А то, что машины нет, узнал, соответственно, уже вечером. Понял, что эвакуировали, позвонил в госавтоинспекцию. Там сначала долго не могли «отыскать», куда отправили нашу «Киа», затем сказали: увезли на Западный, на стоянку на ул. Элеваторной. На часах — уже часов семь вечера, темно, а транспорт туда не ходит. Взяли такси, помчались.

Но там их ожидал сюрприз: сотрудники спецстоянки объявили, что начала, вообще-то, нужно взять разрешение на то, чтобы забрать автомобиль, именно у того экипажа ГАИ, который составлял протокол о нарушении.

- Стали вызывать снова такси, а ни один Интернет-агрегатор не идентифицирует этот адрес, и все тут! - продолжает Ольга. - А до ближайшей нормальной улицы тащиться километра два, наверное. В общем, кое-как выбрались. Отправились на пер. Изыскательский, где дислоцируется полк ДПС: нужно, оказывается, предварительно убедиться, что у нас нет неоплаченных штрафов. Прождали два часа. И уже злые, стали звонить на горячую линию ГИБДД. И нам ответили: нет смысла ждать, надо ехать на бывший гаишный пост на выезде из Ростова в районе Суворовского.

А случаются и неприятности: если, например, машину нечаянно уронили и повредили. Но это еще надо доказать! Фото: ВК, паблик "Подслушано | Ростов-на-Дону"

Инспекторов они отыскали. И те, мило улыбаясь, сообщил Ольге и ее супругу, что не стоило тащиться такую глушь, а стоило подождать окончания их смены до 23.00 на Изыскательском. К тому времени, у стражей дорожного правопорядка собралась очередь из таких же нарушителей правил парковки, так что ожидания растянулось еще на час.

- А все потому, что протоколы они заполняли уже при нас, а там — сразу, на месте, - говорит ростовчанка. - Наконец, все — забрали. Снова на такси выехали обратно на спецстоянку, и уже там еще полчаса искали машину — потому что там тьма кромешная, освещения нет. И даже проверить, как это положено по правилам, не поцарапали ли твою машину при эвакуации (подписывается акт приемки автомобиля, где водитель указывает, что претензий не имеет. - прим. ред.). Плюс был еще нюанс с оплатой услуг эвакуатора: только наличными, через специальный терминал-купюроприемник. Итого — операция «вызволение из эвакуации» обошлась нам более чем в 7500 рублей: 2080 за эвакуатор, 75 рублей за время, проведенное машиной на стоянке (пять часов), 5000 штраф и рублей 400 на такси.

НА ЗАМЕТКУ

Спецстоянки в Ростове-на-Дону

Всего в Ростовской области лицензию имеют 25 организаций, имеющих право на эвакуацию автомобилей-нарушителей. У каждой, соответственно, имеется как минимум одна спецстоянка (или больше, если у нее есть филиалы в других городах).

Вот адреса специализированных стоянок непосредственно в Ростове-на-Дону.