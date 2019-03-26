В Ростове-на-Дону за вымогательство 10 млн рублей арестована супруга распорядителя наследством Цапков

Железнодорожный суд южной столицы вынес решение об аресте Светланы Стрельцовой — супруги краснодарского предпринимателя Федора Стрельцова, которому после разгрома банды Цапков отошли ее активы — в частности, агрокомплекс «Кущевский».

- Судья принял решение о заключении Стрельцовой под стражу до 19 мая, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе судебной инстанции, которая рассматривала ходатайство отдела полиции №2. - Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренного статьей 163 УК РФ - «Вымогательство в составе группы».

По версии следствия, Стрельцова выполняла задание своего мужа, который скрывается в настоящее время на территории Украины: он сбежал туда, когда в отношении него возбудили уголовное дело по «Мошенничеству». Источник рассказал, что Федор Стрельцов замешан в аферах с землями, на которые претендовала в свое время ОПГ Сергея Цапка (более того: они контролировались ими), однако после того, как банду задержали после жестокого убийства в Кущевской семьи фермера Сервера Аметова и его гостей (жертвами негодяев стали двенадцать человек, включая детей), «друзья семьи» отказались переводить активы тем, кто был определен в качестве новых «управляющих».

В итоге Стрельцов уехал на Украину, откуда, как известно, теперь выдачи нет, его объявили в РФ в международный розыск, а он сам начал сотрудничать в СБУ.

Одним из тех, на кого решил наехать распорядитель наследства Цапков, стал его бывший партнер по бизнесу и подчиненный — замдиректора агрокомплекса «Кущевский» Александр Глазырин: ему поручили «решить вопрос» со следственными органами по прекращению уголовного преследования своего шефа, однако он отказался.

- Тогда его стали прессовать: начали поступать звонки по вотсап от Стрельцова, в ходе которых ему угрожали, в случае дальнейшего упорства, расправой — мол, не согласишься, подключим СБУ, сам знаешь — руки у нас длинные, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в спецслужбах. - Тогда он связался с компетентными органами — причем, не здесь, а в Москве, и решено было провести операцию по задержанию вымогателей. Для вида он согласился заплатить Стрельцова отступные - 10 млн рублей, лишь бы не трогали. Все переговоры, разумеется, записывались уже оперативниками. Тем, кто взялся непосредственно забрать деньги, стала как раз жена Федора Стрельцова — Светлана.

Как стало известно «Комсомольской правде», спецоперация проводилась под строжайшим секретом столичными силовиками, даже втайне от местных правоохранителей. Для того, чтобы все провернуть, Глазырина «положили» в больницу: туда и отправилась супруга распорядителя активами Цапков.

- Собственно, утром в минувшую пятницу, 22 марта, на месте, после получения искомой суммы (10 млн рублей), ее и взяли — тихо, спокойно, без лишнего шума, - уточнил собеседник «Комсомольской правды».

Стрельцова в ходе заседания об избрании меры пресечения вины не признала, заявив, что на самом деле приехала просто получить с бывшего подчиненного мужа давний долг.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ОПГ Сергея Цапка, напомним, прогремела на всю Россию в ноябре 2010 года, когда в ст. Кущевской были зверски убиты 12 человек, включая четверых детей. Кровавая расправа была настолько показательной и наглой, что приехавшая из Москвы и других регионов в станицу следственно-оперативная бригада буквально вывернула Кущевку наизнанку.

Поначалу местные жители не хотели даже шепотом что-либо говорить о Цапках — настолько велик был страх перед ними. Но после первых арестов народ забурлил. В итоге, когда в Кущевскую прибыл лично глава СКР Александр Бастрыкин, банде припомнили буквально все. Цепочка преступлений стала распутываться.

Приговором суда Сергею Цапку был назначен пожизненный срок — как и еще двоим его подельникам-подчиненным, Игорю Черных и Владимиру Алексееву по кличке Беспредел. Остальные активные участники ОПГ (Владимир Запорожец, дядя главаря Николай Цапок и Вячеслав Цеповяз) получили по 25 лет строгого режима.

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