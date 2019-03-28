В Китае российской модели, попавшей в реанимацию с менингитом, выкатили счет за лечение в 2,5 миллиона рублей

В больницу китайского города Шанхай госпитализировали 21-летнюю модель из города Новочеркасска Ростовской области Алису Митрову. Приехавшая по вызову скорая, доставила девушку сразу в реанимацию - больше суток медики боролись за ее жизнь: у пациентки диагностировали менингококковую инфекцию. Сейчас Алиса пришла в себя и даже поговорила с родными по видеосвязи. Сколько еще она пробудет в больнице неизвестно.

Однако сумма, которую называют врачи - около 2,5 миллиона рублей на длительное лечение и дальнейшую реабилитацию, оказалась неподъемной для ее семьи. Деньги собирают всем миром.

«В ПОДНЕБЕСНУЮ ПО РАБОЧЕЙ ВИЗЕ»

- Алиса работает моделью с 15 лет, - рассказала мать девушки. - Все началось за компанию: вместе с подружкой она пришла в модельное агентство. Однако когда там увидели мою дочь, то сразу предложили: «А ты не хочешь попробовать?». В итоге, внешность оказалась настолько востребованной, что ее после обучения пригласили за границу работать моделью в крупное агентство. В Китай она ездила не первый раз. А еще учится на заочном в Ростове-на-Дону на педагога.

Вот и на этот раз Алиса отправилась в Поднебесную по рабочей визе - уехала в Шанхай месяц назад, а через полгода должна вернуться. Теперь родители девушки молятся о том, чтобы она вообще выжила.

- Нам позвонила парень Алисы - бразилец Рафаэль, они вместе снимали квартиру, - продолжает собеседница. - Познакомились еще в предыдущих поездках, влюбились и собирались пожениться. Он тоже модель, но сейчас преподает теннис китайским студентам. Она рассказал, что Алису в бессознательном состоянии на скорой доставили в ближайшую и самую дорогую в Шанхае больницу. А позже стало известно: у дочери каким-то образом не оказалось страховки. Мы сами были очень удивлены этому факту. Ее якобы должна была оформить принимающая сторона - модельное агентство. Однако на деле ее просто нет. Поэтому только за полтора дня нахождения в клинике, медики выкатили нам счет в полтора миллиона рублей. Но для Китая это считается не дорого.

Девушку сразу отвезли в реанимацию. Фото: архив семьи.

МАТЬ РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ, ОТЕЦ - ВОДИТЕЛЬ

А вот для родителей девушки это огромные деньги. Мать работает продавцом на местном рынке в Новочеркасске, отец - водитель "ГАЗели". В семье подрастает еще и младшая дочь. Нет денег даже на то, чтобы поехать к дочери - это 80 тысяч рублей билет в одну сторону и десять часов лета через Москву. Тогда друзья Алисы кинули клич в социальных сетях.

- Мы связались с российским консулом в Китае и объяснили ситуацию, - говорит отец модели Виталий, - он нам очень помог. Договорился, чтобы дочь перевели в клинику подешевле - правда, это в двух часах от самого Шанхая. Условия там, конечно, хуже. Но нас заверили, что медицина в этой стране на самом высоком уровне. Пребывание стоит уже в двое дешевле - около 50 тысяч рублей в день. Медики оценивают ее состояние как "стабильно тяжелое". Алиса на какое-то время даже пришла в сознание и даже поговорила с нами по видеосвязи.

Сейчас самые сложные четыре дня - они покажут, как справляется организм с заболеванием. Потом еще дней десять - если все будет в порядке, на нахождение в клинике.

- Ну, и конечно, о какой-то дальнейшей работе моделью речи уже не идет, - говорят родители. - Нужно думать о том, как транспортировать дочь в Россию, так как ей потребуется еще и очень длительная реабилитация после болезни.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Стоимость страховки 1,5-2,5 тысячи рублей»

Михаил Степура, руководитель самого старейшего модельного агентства на Юге России «Имидж-Элит»:

- Как правило, страховку всегда обязана оплачивать отправляющая модель сторона: или сама модель в счет своих будущих гонораров, или агентство моделей, которое ее отправляет. В любом случае наличие медицинской страховки обязательно оговаривается в контракте: или, между агентством и принимающей стороной, или между самой моделью и принимающей стороной, если сама модель каким-то образом умудряется заключить договор с иностранным агентством сама. Важно помнить, что страховка - это личное дело модели и нужна прежде всего ей. А, поскольку отправляющее агентство называется материнским, оно обязано предупредить девушку о возможных последствиях.

Страховки бывают четырех видов - А, Б, С и есть максимальная, в которой по экстренному вызову приземляется российский борт и больную вывозят в страну. В вариантах А и Б — предусмотрены все виды оказания помощи, кроме стоматологии, я имею ввиду протезирование. Чаще всего оформляется страховка варианта С, в которой все виды страховых услуг оплачиваются российским страховым агентством. Последняя стоит не дорого - порядка 1,5 -2,5 тысячи рублей. Страховая сумма может доходить до 35 тысячи долларов. И мы обычно советуем родителям эту базовую страховку. Если у них нет денег, то помогаем ее оформить, но вычитаем сумму из контракта.

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