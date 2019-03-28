Парламентская оппозиция хочет поставить реальную оценку работе губернатора Ростовской области

Целый ряд весьма примечательных инициатив озвучили представители «Справедливой России» в Законодательном собрании региона (руководитель партийной фракции Сергей Косинов и депутат Борис Вальтер) и Госдуме (первый зампред фракции «СР» в федеральном парламенте Михаил Емельянов) в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Причем, что примечательно, депутатское трио постаралось сыграть на опережение — то есть не просто прозвучала, как это случается у иных представителей оппозиции, критика в адрес политических оппонентов из партии власти, но и сразу же был представлен свой план действий по направлениям.

"НАС НЕ УСТРАИВАЕТ ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА «К СВЕДЕНИЮ»"

Прежде всего, донские справедливороссы озвучили идею об изменении формата оценки отчета губернатора Ростовской области о проделанной им и его командой работе в минувшем году, который представляется на одном из весенних заседаний Заксобрания — в этот раз Василий Голубев выступит перед донскими парламентариями, как ожидается, в апреле.

- Во-первых, мы уже начали сбор вопросов к главе региона «от народа», т. е. от жителей области, через социальные сети, - рассказал Сергей Косинов. - Во-вторых, нас не устраивает, что мы каждый раз, заслушав отчет, принимаем его «к сведению»: да - звучит доклад, да — мы можем задавать губернатору свои вопросы, но при этом мы лишены возможности поставить ему оценку.

В гордуме Ростова-на-Дону, например, напомнил руководитель фракции «СР» в донском парламенте, деятельности главы администрации по крайне мере можно поставить либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно», хотя и это, полагает Косинов, не вполне объективно.

- Можно, например, как в школе ставить оценку — по пятибалльной шкале, или же «плохо», «хорошо» или «отлично», но оценивать нужно, - отметил депутат.

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ХОТЯТ ПРИСВОИТЬ СТАТУС

Второй момент — «Справедливая Россия» предпримет новую попытку провести в донском парламенте региональный законопроект «О детях войны»: прежние попытки заявить его успеха не имели.

- Мы понимаем, что нам вновь могут отказать, объяснив это отсутствием денег на реализацию законопроекта в областной казне, - пояснил Сергей Косинов. - Но в этот раз, совершенно точно, такие контраргументы представить нашим оппонентам будет сложнее. Мы не будем просить много денег. Мы сегодня говорим вообще об утверждении самого статуса «детей войны» - таковых (людей, родившихся в период с 1927 по 1945 годы) в Ростовской области не так уж и много, порядка 289 тысяч человек. И речь идет о назначении им совсем незначительной выплаты — к Дню Победы, по тысяче рублей. Таким образом, речь идет о совершенно небольшой, в рамках регионального бюджета, сумме соцподдержки — порядка 300 млн рублей. Пусть это будут маленькие льготы, но они будут. И люди получат статус — удостоверения установленной формы. Ведь за шесть лет, кроме говорильни, никакого прогресса в этом деле нет.

Еще одна законодательная инициатива, которую планируют представить на суд коллег-депутатов донские справедливороссы, касается индексации регионального материнского капитала.

- В течение четырех лет нам говорили, что на федеральном уровне размер материнского капитала не индексируется, и мы, в Ростовской области, тоже не можем его повышать, но — все: там сняли ограничение на индексацию, нам тоже нужно это сделать, - заявил Косинов.

ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА СОБИРАЮТСЯ ВЗЯТЬ ПОД ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Кроме того, представители «СР» намерены поставить вопрос о внесении поправок в закон о капремонте.

- Тоже несколько раз мы пытались изменить подход в этой теме, но нам отказывали, - рассказал Косинов. - Теперь мы учли все формальные замечания, которые нам сделал правовой отдел (где-то запятую не там поставили или букву), и просим коллег поддержать и сделать так, чтобы плата за капитальный ремонт, которая никем не контролируется сегодня, за исключением МинЖКХ и Фонда капремонта. Ведь там крутятся миллиардные суммы, а на подряде работают какие-то организации — причем, не местные. И мы предлагаем установить законодательно, чтобы размер платы за капремонт попал в зону внимания депутатского корпуса ЗС РО: мы должны понимать, какая сумма, откуда она взялась и почему.

И, наконец, стало известно, что справедливороссы переходят от слов к делу по «мусорной реформе»: они, как сообщил депутат Борис Вальтер, собрали несколько десятков тысяч подписей от населения против этих нововведений и написали обращения в прокуратуру с просьбой проверить ход проведения этой реформы в регионе.

- Наша партия категорически против этого, - отметил Вальтер. - Если целью ее ставится улучшение экологической обстановки, то стартовать она должна была с создания мусороперерабатывающих комплексов, а их до настоящего времени нет, хотя об этом идет речь уже пять лет. И в профильном ведомстве нам так и не смогли пояснить, с конкретными сроками, финансированием и планом действий, в каком состоянии находится этот процесс. Если ответы надзорной структуры нас не удовлетворят, мы пойдем уже в суд.

ДОСЛОВНО

«В Госдуме завернули наши важнейшие социальные инициативы»

- Очень мало известно о тех социальных инициативах, которые «Справедливая Россия» вносила в Госдуму, но они не были приняты, - рассказал журналистам депутат Госдумы Михаил Емельянов. - Прежде всего, проект по выплате так называемой «13-й пенсии» - тем, кому старше семидесяти лет мы предлагаем делать доплаты. Затем — альтернативный пенсионный закон, чтобы расчет размера пенсий происходил, исходя из трудового стажа, размера зарплаты и особых условий труда, а не по балльной системе, и с учетом не страховых периодов (уход за ребенком, учеба и т. д.), плюс передача пенсий по наследству: если человек умирает раньше определенного возраста, его наследники получают пенсию. По ЖКХ — мы просили, чтобы Правительство РФ само устанавливало предельные максимальные индексы внесения платы за капремонт (сейчас это делают региональные власти, повышая зачастую произвольно). Была также идея ужесточения лицензирования управляющих компаний — в части лишения их лицензии, если не работают лифты. Потом — мы предлагали увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который учитывается в трудовой стаж, компенсировать малоимущим гражданам средств, которые они тратят на покупку жизненно важных лекарств (если расходы превышают 10 процентов от дохода семьи). И, наконец, две важные тема — во-первых, мы предлагали выдавать инвалидам-колясочникам бесплатные автомобили, как это было в советское время, во-вторых — пересмотреть изменить состав потребительской корзины, который не менялся уже шесть лет. Подчеркну, что все эти инициативы были просчитаны, они не являются популистскими, под каждую есть источники финансирования.