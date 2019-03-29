«Она до последнего верила, что ее спасут»: В Москве умерла батайчанка, весившая 23 килограмма

В свои 42 года жительница города Батайска весила 23 (!) килограмма. Несмотря на то, что стремительно терять вес женщина стала после посещения врачей, она до последнего верила, что медики ее спасут. Но чуда не произошло - Елена Тимошенко скончалась в московской клинике. В ближайшие дни урну с ее прахом привезут домой.

«И САЛО, И КОТЛЕТЫ»

До своей страшной болезни Елена работала сначала парикмахером, потом в торговле. А ее позитиву было только поучиться. Так вспоминает о ней подруга, которая все эти страшные месяцы была рядом.

- Мы жили на одной улице, я тогда только переехала, - воспоминает Амина в беседе с корреспондентом "Комсомолки". - Увидела, как ее худую и изможденную привезли из больницы. Поспрашивала у соседей - что случилось. Они рассказали: у Лены не усваивается пища. С мужем развелись еще до болезни, взрослый 17-летний сын навещал редко. Свекровь помогла оформить инвалидность, справки там всякие. Родственники в общем были, но взялись за помощь соседи. Я не понимала, как при живой родне можно вот так остаться одной? Но с Леночкой эту тему старалась не трогать, понимала - ей тяжело. А она не унывала, любую помощь принимала с благодарностью. Соцработник приходила убирать. Мы ей готовили. Кушала она все: и сало, и котлеты, и рыбу и фрукты-овощи, только вот ничего практически не усваивалось. Но она до последнего верила, что ее спасут. Мы даже отправились с ней на телевидение в Москву, чтобы ее там в хорошую больницу положили.

За несколько месяцев женщина похудела почти в два раза. Фото: газета "Вперед".

«КАКАЯ ПАНИКА? ЖИВИ ДОМА И ЛЕЧИСЬ!»

Глядя на Елену — точнее видеокадры программы с ее участием, ни за что не поверишь - сколько всего ей пришлось пережить. В декабре прошлого года изможденную - кожа да кости, ее вкатили на инвалидной коляске. Там же сама батайчанка на всю страну рассказала, что с ней произошло.

- Все из-за врачебной ошибки, - спокойно сообщила женщина Оскару Кучере и Лере Кудрявцевой в передаче «Звезды сошлись». - Обратилась к врачу с жалобами на тошноту и рвоту. Тогда я весила 52 кг при росте 164 см. Но меня отпустили домой - решили обычное «отравление», а через короткий промежуток времени выяснилось: медики не определили лопнувший аппендицит, начался перитонит.

По словам Елены, ей была сразу же назначена первая операция. Но через какое-то время с жалобами на тошному ее опять забрали в больницу.

- Операция длилась шесть часов, - рассказывала батайчанка. - У меня обнаружились непроходимость кишечника и спаечная болезнь. Вроде как тогда в первый раз не правильно уложили кишки, поэтому после разделяли. Я провела в больнице пять (!) месяцев, в общей сложности перенесла девять операций. В кишечнике как-то образовалась настоящая дыра. Вся еда, которую я употребляла, просто выходила через нее. Меня выписывали с огромным разрезом на животе. На мой вопрос: что делать с этим свищем? Врач ответила: «Какая паника? Живи дома и лечись!».

Елена и Амина вместе приехали в Москву, веря в чудо. Фото: архив героя публикации.

«ЕЙ БЫЛО БОЛЬНО, НО ДЕРЖАЛАСЬ МОЛОДЦОМ»

Тогда Елена весила 47 килограммов, но они стали буквально таять на глазах: за несколько месяцев женщина похудела вдвое. Из ста процентов пищи у нее усваивались только четыре. При этом каждое движение ей давалось с огромным трудом. Передвигаться самостоятельно он могла только в инвалидном кресле. И то - от кровати в уборную. На улицу - подышать свежим воздухом, ее всегда вывозили подруги.

Присутствовавшие в ТВ-студии медики выдвинули гипотезу: «У женщины была предрасположенность к спаечной болезни. А из-за резекции кишечника не стала усваиваться пища». Было решено - взять изможденную пациенту в университетскую клинику МГУ имени Ломоносова Москвы. Там должны были ликвидировать все свищи на теле Елены.

- Она искренне верила, что сможет выздороветь, - говорит «КП-Ростов» подруга Елены. - Говорила, как ближе к лету приедет домой, как мы будем отмечать ее возвращение, как будем вместе гулять. Она часто устраивала сеанс видеосвязи с нами из больничной палаты. Было видно - ей трудно говорить, было больно. Но она держалась молодцом. После третьей операции Леночки не стало. Мы до сих пор не верим, что ее больше нет. Это был настоящий боец. Она очень любила жизнь, а мы все любили ее.