«Обитель мудрых псов»: Пенсионерка продала квартиру, чтобы построить под Ростовом-на-Дону приют-хоспис для собак-старичков

- Если бы вы знали, сколько на свете собачьего горя, - начала разговор хозяйка хосписа для животных «Обитель мудрых псов». - Я жила в городе и была нормальным обычным человеком. С появлением внуков писала стихи и сказки, издавалась и была успешной. Но я променяла это на собак и не жалею.

Имя ростовчанки Галины Косовой хорошо известно среди любителей животных. Сердобольная пенсионерка вместе с мужем продала свою «двушку», чтобы построить в поселке под Ростовом-на-Дону приют для доживающих свой век брошенных и обездоленных собак-старичков.

Люди просто выбрасывают старичков на улицу.Фото: Личный архив героя публикации

«УБИТЬ СОБАКУ НИЧЕГО НЕ СТОИТ»

Участок Галины Васильевны находится километрах в сорока от Ростова-на-Дону, на окраине одного из поселков. Почему так далеко от города? Хозяйка уверена: потому что в самом мегаполисе организовать приют на большое количество животных просто невозможно. Во-первых, нужна территория, а во-вторых, удаленность от людей.

Устройство собак разное - совсем старые или на данный момент больные живут в специальных четырех домиках с отоплением. Но даже вольеры на улице устроены так, что максимально комфортны для животных: они приподняты над землей, имеют хороший деревянный пол и трехслойные будки, с открывающимися крышами с резиновыми прокладками, чтобы не задувало. На полу в домиках - либо керамогранит, либо коммерческий линолеум. Важно, что все можно было качественно убирать каждый день со спецсредствами.

Женщина признается, что физически им с мужем никто не помогает: практически все делают сами. Есть подросток из поселка, который за символическую плату выгуливает собак. Благо на участке в 40 соток есть, где развернуться. Участок надёжно огорожен, и животные по деревне не бегают.

- Кстати, большая часть местных жителей считают нас с мужем сумасшедшими: эдакие городские придурки, - признается пенсионерка. - В деревнях-то у нас живут разные люди. Порой, с очень утилитарным отношением к животным: убить собаку для них вообще ничего не стоит. А то, что ее надо кормить, обрабатывать от блох и клещей, они этого вообще не понимают. Пока здоровая, гавкает и кормится хлебом с помоями со сковородки, она хорошая. Состарилась - пошла вон!

- Старость не может, не должна быть одинокой, а старость собак, отдавших всю жизнь своему хозяину, тем более! - говорит Галина КосоваФото: Личный архив героя публикации

«ЧТО НА УЛИЦЕ БОГ ДАЛ, ТО И НАШЕ»

Надо сказать, что любовь к животным у женщины с детства.

- Собак я любила всегда безумной страстью, - говорит собеседница, - дедушка работал ветврачом. А первая собака у меня появилась полвека назад. Это была сознательно приобретенная через клуб - немецкая догиня. В те времена была очень популярна книжка "Рождённая свободной" всемирной известной Джой Адамсон о львице. Ее звали Эльса. Так и я назвала свою первую собаку.

Дальше - больше.

- Дети выросли, а мы с мужем решили пожить так, как считаем нужным, - говорит собеседница. - Когда уезжали из квартиры в Ростове-на-Дону, у нас было восемь собак, это была «двушка» в сталинке. Сейчас - около ста животных по принципу «Что на улице Бог дал, то и наше». И их количество прирастает по мере того, как прирастает возможность их содержать. С самого начала мы использовали дом, где живем, и летнюю кухню. Привели их в порядок, поселились с животными. Там же на территории были и капитальные строения - для скотины и птицы, все это потихоньку приводилось в соответствие - менялись полы, крыши, делалось отопление и внутренние вольеры.

Леденящих душу историй про человеческую жестокость и их жертв у Галины Косовой бесчисленное множество.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОПАДАЮТ ЧУЖИЕ, А УМИРАЮТ МОИ»

Леденящих душу историй про человеческую жестокость и их жертв у Галины Косовой бесчисленное множество. Большинство из них - старые слепые собачки, которые в принципе не могут потеряться: их просто выкидывают или люди, или наследники. Есть и из соседней Украины — их вывозили из под бомбежек.

- У всех моих собак есть имена, я их знаю и помню, ведь несколько раз ведь общаюсь с каждой - говорит собеседница. - А таких историй, которые западают в душу, валом. Вот, к примеру, старый ротвейлер. У него больные ноги: его выбросили на улицу уже лежачим. Здесь он снова стал ходить. Или вот: была у меня собака Настя, ее привезли из Москвы. Там она жила в промзоне, у нее была кормилица - женщина, которая ее подкармливала. На какое-то время собака пропала, а когда нашли, на ней не было половины кожи: ее пытались снять заживо! Лечили долго. Да и психологически она была очень травмирована: боялась и людей, и гулять. Здесь ей помогло то, что мы на окраине, и у нас абсолютная тишина. Поначалу она была очень сложная, но потихоньку девочка наша взбодрилась. Оказалась милая собака - начала гулять, играть с другими, брала под свое крыло слабых: защищала и вылизывала. Умерла совершенно неожиданно для нас, но хорошо для себя. В один момент она просто не проснулась: остановилась сердце. Несмотря на всю заботу, их догоняет прошлое. Да, терять животных, конечно, очень больно. Ко мне ведь попадают чужие собаки, а умирают мои.

Несмотря на всю заботу, собак догоняет прошлое.Фото: Личный архив героя публикации

«ОПРАВДАТЬСЯ ЗА РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

Содержание собак стоит больших денег. Только на корм и ветобслуживание в месяц уходит минимум 150 тысяч рублей. Существуют на пожертвования, по другому невозможно. Есть те кто помогает постоянно, другие периодически. Какую-то часть свои собак Галина пристраивает. Правда, кастинг на роль хозяев проходят не все. Она говорит:

- Я злой пристройщик. Мое телефонное собеседование даже треть не проходит. Почему? Потому что меня не устраивают ответы на вопросы.

- А что значит не проходит?

- Если меня сходу спрашивают: «Где вы находитесь, как приехать и забрать собаку?», таких я отсекаю сразу. Сужу по тому, насколько человек интересуется собакой - ее особенностями, характером, возможностями жить в семье. Выясняю - был ли опыт жизни с животным, какой, чем кормили, делали ли прививки, обрабатывали ли, что знают о содержании и психологии собак. Я задаю много одних и тех же вопросов, но в разных формулировках. Если услышу разницу в ответах, это уже основание для того, чтобы отказать. Многие готовы приехать, но я предупреждаю: я старая ведьма, если мне не понравится хоть один взгляд в сторону собаки, то отсюда вы уезжаете без нее. Ведь каждая собака - часть моей души, сердца, времени и сил. Я несу за них ответственность. Я тщательно и придирчиво выбираю руки, но считаю, что имею на это право.

Старость – это не болезни и седина, это спокойствие, мудрость, устоявшийся характер, безграничные любовь и доверие.Фото: Личный архив героя публикации

ВМЕСТО PS:

- Старость не может, не должна быть одинокой, а старость собак, отдавших всю жизнь своему хозяину, тем более! - говорит Галина Косова. - Старые и тяжелобольные это самая безнадежная категория: они никому не нужны. Но старость – это не болезни и седина, это спокойствие, мудрость, устоявшийся характер, безграничные любовь и доверие. Вот такую преданную старость, которая оказалась выброшенной умирать, я и беру на доживание. Мне кажется, кто-то из людей должен оправдаться перед родом собачьим за род человеческий.