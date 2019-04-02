Казнил и похищал людей: в Ростове-на-Дону бывшего офицера Минобороны, примкнувшего к сирийским боевикам, приговорили к 19 годам

Во вторник, 2 апреля, Северно-Кавказский окружной военный суд (дислокация — Ростов-на-Дону) вынес приговор 34-летнему Денису Хисамову, бывшему офицеру Министерства обороны, который два года воевал на стороне сирийских боевиков.

- По совокупности назначенным приговоров ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - пояснили в ведомстве.

Денис Хисамов тот самый офицер из Краснодара поступок не могут объяснить ни друзья, ни знакомые. Сын ректора единственного в России военного института информзащиты, карьера которого шла в гору (военное училище закончил с отличием, под руководством отца защитил кандидатскую диссертацию, автор публикаций по защите персональных данных ), неожиданно бросил все и всех. Сначала он уволился в звании капитана, потом открыл в Москве свой бизнес (в это время знакомые узнали, что он посещает мечети), а в 2015 году мужчина пропал. Вышел из дома и больше не вернулся.

Фото: сайт МВД Республики Таджикистан

Несколько месяцев о нем ничего не было известно, когда как гром среди ясного неба пришло сообщение из Душамбе. Бывшего офицера задержали по поддельному паспорту, когда он прилетел из Турции и планировал направиться в Россию. Как оказалось, он два года находился в Сирии, где воевал на стороне боевиков.

- Известно, что в мае 2015 года капитан Минобороны Российской Федерации вылетел в Турцию как гражданин Таджикистана. А впоследствии вступил в ряды преступных групп «Исламского государства»* Ирака и Леванта. Денис Франгизович Хисамов принимал активное участие в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии, - сообщило МВД Таджикистана.

Уроженец Краснодара будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Фото: Федор Ларин

Во время расследования выяснилось, что домой кандидат наук возвращался не просто так. Планировал совершить преступления. Во время расследования Денис Хисамов признался, что использовал свои знания в области информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения. Он прошел не просто военную, а диверсионную и идеологическую подготовку, после чего его включили в террористическую ячейку. В общей сложности, находясь в рядах боевиков, он участвовал в десяти операциях, захватывая в том числе мирных жителей. Согласно материалам уголовного дела, он принимал участие в казнях, на его руках кровь четырех человек.

*Организация, запрещенная на территории России

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О бывшем служащем известно, что он родился в столице Кубани и с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко. Его офицеры, среди которых был отец боевика Франгиз Хисамов, в 2000-ом году создали единственный в России вуз, где готовят специалистов по защите информации для силовых и государственных структур. Он стал вторым для «игиловца» альма матер. Под руководством собственного отца (который, кстати сказать, и по сей день возглавляет учебное заведение) Хисамов-младший защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ (подробности)