Сохраним Дон вместе

Почти каждый день на территории главного офиса Ростовского водоканала слышен детский смех. А все потому, что учащиеся ростовских школ - частые гости уникального подразделения предприятия - Информационно-экологического центра, которому в этом году исполняется 15 лет. Здесь для детей разных возрастов бесплатно проводят интерактивные «Уроки воды», воспитывая у молодого поколения бережное отношение к природе и ее ресурсам.

Фото: Наталья БУЛАХТИНА

Создателем и первым руководителем экоцентра был почетный работник жилищно-коммунального хозяйства, в прошлом директор Водоканала Захар Иванович Акопов. Патриот родной земли, человек, который искренне любил предприятие, он буквально горел идеей сделать жизнь людей комфортнее и лучше. Свои знания по экологии он с удовольствием передавал юным ростовчанам. В первый год работы Центра на уроках побывали 850 школьников, а уже сегодня за полезными знаниями сюда приходят 6,5 тысячи ребятишек. Среди них Данил Коробов, ученик лицея №71, который впервые вместе с одноклассниками побывал в экоцентре на «Уроке воды»: «Было очень весело и познавательно! Много новой информации получил, которая полностью перевернула мое представление об очистке воды. Особенно меня поразило то, что в Водоканале есть аэротенки - место, где канализационные стоки очищают специальные микроорганизамы. По-моему, здорово придумано! А в целом на уроке понравились доброжелательная атмосфера и чуткие педагоги».

Фото: Наталья БУЛАХТИНА

Всего с 2004 года около 60 тысяч учеников побывали на занятиях, которые не похожи на обычные уроки. На них дети принимают участие в опытах по очистке речной воды, рассматривают под микроскопом невидимый мир живой природы, усваивают знания об экономии водных ресурсов в быту с помощью увлекательных игр и викторин, путешествуют и решают экологические проблемы вместе с мультипликационными персонажами.

Фото: Наталья БУЛАХТИНА

- Сегодня деятельность нашего центра охватывает около 200 образовательных учреждений города и области, - рассказывает Тамара Калиниченко, начальник Информационно-экологического центра АО «Ростовводоканал». - Все наши сотрудники не педагоги, а инженеры, профессионалы в сфере водоснабжения и водоотведения. В этом ключевая особенность и отличие нашего Центра от других. Занятия мы проводим как на нашей территории, так и на выезде - в детских садах, отдаленных школах, библиотеках, интернатах, детских домах и различных реабилитационных центрах.

Фото: Наталья БУЛАХТИНА

Методисты приезжают с занятиями не только в учреждения Ростовской области, они неоднократно бывали в школах Краснодарского края. Всего на счету Информационно-экологического центра 3 тысячи «уроков воды», а также 150 экскурсий на объекты Ростовского водоканала.

- Мы привозили группу детей на экскурсию, и они остались в полном восторге! - рассказывает Инна Куликова, учитель биологии Тарасовской средней школы №2. - Тема воды, поднимаемая на занятиях, глобальная и, что очень важно, подается школьникам в доступной и увлекательной форме. Результаты таких уроков не заставили себя долго ждать. В поведении детей мы отмечаем положительные перемены. И это неудивительно. Когда школьники видят, как трепетно относятся на большом предприятии к ресурсу, то они и сами стараются бережно относиться к воде.

Вовлекая детей в решение животрепещущих вопросов защиты окружающей среды, экоцентр ежегодно проводит для школьников творческие конкурсы на тему бережного отношения к природе. Важным направлением последних лет работы является продвижение идеи раздельного сбора мусора как среди сотрудников предприятия, так и среди своих учеников. На территории Водоканала установлены специальные контейнеры для макулатуры и пластика. В отдельных подразделениях есть накопители для бумажных отходов.

- Информационно-экологический центр - неотъемлемая часть экологической политики нашего предприятия, которое постоянно работает над тем, чтобы снизить антропогенную нагрузку на реку Дон, - прокомментировал генеральный директор АО «Ростовводоканал» Максим Неснов. - Если мы не передадим свои знания детям, не научим их заботиться о природе, у нас нет будущего. Именно неравнодушные ученики экоцентра - наша уверенность в том, что планета в надежных руках!

В Ростовском водоканале абсолютно убеждены, что любовь к родному краю, бережное отношение к природе и ее ресурсам зарождается в детстве, а начинается все с поддержания чистоты в родном дворе, с выброшенного в урну фантика, с вовремя закрытого крана с водой. Самым главным результатом своей деятельности сотрудники экоцентра считают искреннюю заинтересованность детей в решении проблем экологии.

- Мы видим, что после наших уроков дети воодушевлены. Они делятся со сверстниками полученными знаниями, даже по собственной инициативе договариваются о проведении субботников! - рассказывает начальник Информационно-экологического центра Тамара Калиниченко. - Но, самое главное, они уходят от нас с пониманием, что каждый из них может внести свой посильный вклад в сохранение природных богатств.

КОНКРЕТНО

За 15 лет работы Центра:

- 60 000 учащихся

- 3 000 «Уроков воды» проведено сотрудниками Центра

- 300 выездных «Уроков воды» для отдаленных школ Ростовской области

- 150 экскурсий на объекты АО «Ростовводоканал»

- 100 «Уроков воды» для воспитанников детских садов

- 55 «Уроков воды» для детских домов, интернатов, реабилитационных центров

- 50 «Уроков воды» в библиотеках г. Ростова-на-Дону

- 32 конкурса экологической направленности, проведенные Центром

- 30 мероприятий городского, областного и регионального значения.

Как Ростовский водоканал снижает нагрузку на реку Дон

- На 22% сократил водозабор из реки Дон за последние 7 лет;

- внедрил систему безопасного ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- полностью прекратил использование для очистки сточных вод жидкого хлора;

- закрыл все выпуски неочищенных стоков;

- ввел в строй уникальный в регионе комплекс, который позволил полностью прекратить сброс промывных вод в Кизитериновскую балку, а также сократить водозабор в среднем на 1,2 млн куб. метров в месяц.