25-летие донского парламента: «Кризисы мы пережили без больших потрясений»

Законодательное собрание Ростовской области отмечает свой четвертьвековой юбилей: 27 марта 1994 года состоялись первые выборы депутатов ЗС, а первое заседание прошло 12 апреля.

В честь этого события мы пригласили в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» всех трех спикеров этого главного законодательного органа региона, возглавлявших его: Александра Попова (I-III созывы), Виктора Дерябкина (IV-V) и Александра Ищенко (сменил на посту председателя ЗС Дерябкина в V созыве и переизбран в нынешнем, VI).

Публикуем сегодня наиболее интересные моменты нашей беседы...

ЗАКСОБРАНИЕ МОГЛИ НАЗВАТЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Александр Попов (А.П.):

- После 1993 года, когда прекратил работу Съезд Советов по Указу Ельцина, после расстрела Белого Дома парламента была принята новая Конституция и после этого прошла реформа законодательной власти, оставался работать еще Областной совет, но уже после ГКЧП, вы помните, были проблемы... И когда был принят Указ о том, что о расформировании Советов, у нас была дилемма: действительно ли оборвать все сразу или все-таки найти промежуточный вариант, который плавно позволил бы перейти от одной системы правления к другой. И такой вариант был найден. Это был Малый совет. И губернатор Чуб, и я, возглавлявший с 1992-го Облсовет, пришли к выводу, что лучше будет, если мы оставим вот такую структуру, которая бы на переходном этапе выполняла функции представительного органа власти и одновременно формировала бы законодательство для выборов в новый орган – Законодательное собрание Ростовской области. Когда создавали ЗС, стоял вопрос, как назвать новый законодательный орган? Некоторые наши соседи, например, в Ставропольском крае, в Астраханской области, назвали «думой». А мы пришли к выводу, что для федеративного государства лучше будет Законодательное Собрание. Первые законы касались госустройства, создания новой правовой базы, это было главным тогда. Кстати, примерно половина депутатов из первого созыва были работниками исполнительной власти - министры, замы губернатора, главы администраций районов и городов. И тогда скептически к этому относились. Но я считаю, что тогда было принято правильное решение. Это не породило никакой конфронтации.

Александр Ищенко (А.И.):

- Тогда сложилась система взаимодействия между двумя ветвями властью. Исполнительная власть была в составе законодательной, участвовала в разработке законов, видела дискуссии, столкновения мнений. И когда уже впоследствии оценивали действия законодателей, уже было понятно, как это происходит изнутри. И конфликты, которые во многих других регионах были и продолжаются, у нас их не было, потому что изначально была заложена система конструктивного взаимодействия.

«И 1998-м, И В 2008-м СТОЯЛ ВОПРОС: КАК СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ?»

А.П.:

- 1994-98 годы - тогда какой был период какой?! Не платили пенсии, задержки по зарплатам, забастовки шахтеров, казаки выступали. Плюс еще социальная защита не отработана: все старое ушло, а нового еще нет. Этим и занимались. Стоял вопрос: как поднять экономику? Допустим - снизить налог на имущество для предприятий. В частности, я помню, для текстильной промышленности мы принимали.

Виктор Дерябкин (В.Д.):

- А через десять лет снова мировой кризис. Тогда уже была создана основа соцзащиты населения, но необходимо было удержать ситуацию — и в социальной сфере, и в экономической. И в то время активно работало Агентство инвестиционного развития, для всех были подготовлены преференции, мы приняли ряд законов - например, о государственно-частном партнерстве. Своих денег не хватало, федеральных денег не хватало, и очень важно было создать механизм, чтобы частный капитал вкладывал свои деньги в инвестиции. И тогда опыт удался.

А.И.:

- Ну вот представьте, Александр Васильевич (Попов) вспоминает 1998 год. Виктор Ефимович (Дерябкин) - 2008-й. Что это были за годы? В 98-м – секвестр бюджета на 30 или 40 процентов. 2008 год – сокращение всех государственных расходов по всем категориям...

В.Д.:

- ...Кроме социальной - социальную тогда получилось не трогать...

А.И.:

- ...Естественно, дискуссия идет о чем? Кто из депутатов может что-то хорошее сказать о секвестре? Никто. Все критикуют. И представители оппозиции, и представители правящей в кавычках партии. То есть идет критический анализ тех решений, которые принимаются. Но переходим в более благополучные годы… Все равно идет критическое осмысление приоритетов. Ну самый главный инструмент – это бюджет. Расходы бюджета.

«ДЕПУТАТ — ЭТО ВСЕ-ТАКИ НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ: СЛУЖИТЬ НАРОДУ»

В.Д.:

- Депутат — это, наверное, в первую очередь, колоссальная ответственность и доверие людей. Я бы не сказал, что вот это профессия. Тут все составляющие. И надо знать и владеть проблемами в регионе, иметь постоянный контакт с населением и т. д.

А.И.:

- Точно не профессия. Призвание, состояние души и сознания. Потому что, во-первых, нужно быть готовым к большому потоку негативной информации и оценки твоей деятельности. Например, приемы граждан. Конечно, очень приятно, когда к тебе приходит человек и говорит спасибо. ...Но процентов 70-80 - точно негатив, и он обоснован, потому что люди недовольны либо каким-то решением, позицией чиновников, причем зачастую я, как депутат, не могу повлиять на решение какого-то главы администрации или руководителя, а ошибки совершает, как правило, чиновник средней руки, небольшого, скажем так, уровня, который не видит ситуацию во всей совокупности проблем и зачастую депутату приходится вмешиваться.

«ВСЕГДА МОЖНО СКАЗАТЬ: МЫ МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ»

А.И.:

- Конечно, всегда остается тема для критической оценки. Всегда можно сказать: «А мы могли бы сделать больше». Но есть результаты. За прошедшие восемь лет Ростовская область удвоила объем собственных доходов – это наша база для того, чтобы строить область, развивать социальную сферу. Мы с 2015-го стали низкодотационным субъектом РФ. Изменилась экономическая ситуация в области. Стали развиваться целые отрасли производства, создаваться новые предприятия, развивается сфера услуг, создаются новые рабочие места. Появилась Стратегия социально-экономического до 2030 года. Работа идет, жизнь продолжается.