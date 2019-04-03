Ограбить за 60 секунд: спецназовец из Азова с сослуживцем обчистили 30 ювелирных салонов

Эта банда грабителей-спецназовцев точно войдет в криминальную историю. Настоящие бойцы, разведчики, ветераны МВД вышли на кривую дорожку и пять лет успешно грабили ювелирные салоны. Основной костяк - азовчанин Александр Демченко - разведчик, спецназовец, ветеран МВД, за плечами которого боевые действия в Чечне. Второй - морской пехотинец, мастер спорта и тренер Евгений Худайбергенов. Спецназовцев-грабителей возглавлял бывший военнослужащий Андрей Сафаров (он застрелился во время задержания). Есть еще трое друзей, которые иногда принимали участие в нападениях.

Судят их в Волгограде, где они совершили последнее ограбление, но действовала банда по всему югу России.

НА ОГРАБЛЕНИЕ - 45-60 СЕКУНД

Коллеги спецназовцев разочарованно разводят руками: все подсудимые - отличные бойцы. Костяк банды - сослуживцы, которые ходили вместе в разведку, прикрывая спины друг друга. А вернувшись домой, в мирную жизнь, не смогли найти себя.

К примеру, тренер Евгений Худайбергенов жаловался следователям, что получал в спортивной школе жалкие шесть тысяч рублей, этого не хватало на элементарные вещи.

- Все умные парни, но, увы, встали на преступный путь, - посетовал в беседе с журналистами начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

Азовчанин Александр Демченко был правой рукой главаря. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по Волгоградской области

К каждому преступлению спецназовцы, знающие методы правоохранительных органов, подходили тщательно. Заранее, за два месяца (именно столько времени чаще всего хранится видео в ювелирных магазинах), приходили в салон, смотрели на образцы, количество охранников, продавцов, пути отхода. Выбирали маршруты по проселочным дорогам, чтобы не попадать в зону видимости камер наблюдения. К месту назначения приезжали на автобусах (так же и уезжали - не светили личные машины), пересаживались в «Ниву» главаря, сотовые телефоны с собой не брали, а тем более не разговаривали. После «дела» сжигали всю одежду (чаще всего форма дорожных рабочих, маски, панамы), а оружие прятали в тайнике.

На само ограбление отводилось 45-60 секунд из расчета, что время срабатывания тревожной сигнализации - три минуты. Этого спецназовцам вполне хватало, чтобы напугать сотрудников и собрать планшеты с украшениями. Естественно, все действия они отработали до секунды, понимая друг друга по глазам и, казалось бы, незаметным знакам. На камерах наблюдения, которые зафиксировали моменты ограбления, слышно, как один (азовчанин Демченко) кричит: «Время, время, уходим!» И они моментально выскакивали.

Тренер Евгений Худайбергенов признал свою вину. Фото: стоп-кадр видео МВД России

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КУШ ВЗЯЛИ В АКСАЕ

Налеты решали все финансовые вопросы подельников. В среднем, они выносили из салонов от трех до пяти килограммов украшений, получалось на нос до 800 тысяч рублей. Самый крупный куш взяли в Аксае, где похитили драгоценностей на 6,5 млн рублей.

- На их счету 30 нападений, которые они совершали в течение пяти лет, - рассказали в правоохранительных органах. - Сначала осторожно - два-три в год, потом зачастили. В год перед задержанием совершили сразу восемь нападений.

ПОСЛЕДНЕЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Они попались летом 2017-го после ограбления ювелирного магазина в Камышине Волгоградской области (потому и суд проходит там), во время которого украли украшений на пять миллионов рублей. Действовали также строго по схеме: залетели, один встал на входе, второй с оружием контролировал продавцов и охранника, третий за 40 секунд собрал украшения, после чего все вместе выскочили.

Вот только охранник оказался мужиком не из робкого десятка - побежал за ними, а затем сообщил полицейским марку машины и пару цифр государственного номера. Зеленую «Ниву», которая мчалась по встречке, заметили сотрудники ДПС. Началось преследование, во время которого азовчанин Александр Демченко стал расстреливать патрульный автомобиль, ранив одного из сотрудников (пуля по касательной пробила стекло машины, попав в лобную кость). Подозреваемым удалось скрыться, но к их поиску подключили порядка 300 человек.

На каждое ограбление подозреваемые отводили не больше минуты. Фото: стоп-кадр видео

- Нашли свидетеля-тракториста, который видел зеленую «Ниву» - помогал вытаскивать из колеи. Он запомнил фамилию и имя водителя, показавшего свое удостоверение. Так цепочка начала раскручиваться, - рассказали полицейские в программе "Расследование Эдуарда Петрова".

Со дня на день в Волгограде банде вынесут приговор. Подельникам грозит до 15 лет лишения свободы, но, скорее всего, они получат меньше - еще в стадии расследования спецназовцы заключили досудебное соглашение, полностью признав свою вину.