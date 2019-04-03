Когда и как нужно «переобуваться»: замена зимних шин на летние

Самый главный вопрос для автомобилистов в межсезонье - это замена шин. И он не такой простой, ведь в марте-апреле в Ростовской области часто случаются ночные заморозки. Попробуем во всем разобраться.

Когда и как нужно «переобуваться»: замена зимних шин на летниеФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда менять?

По общим рекомендациям для всех автомобилей шины нужно менять тогда, когда среднесуточная температура воздуха поднимается до +5оС. В этих условиях смеси, из которых изготавливают летние шины, в полной мере выполняют свои функции.

Главное в этом вопросе - терпение. Устойчивый «плюс» должен быть не только днем, но и ночью. Всю картину могут испортить периодические ночные заморозки. Особенно это касается тех, кто часто ездит по загородным трассам и обледенелым дворам.

В Техническом регламенте «Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011, действующем на территории «союзных» государств, указаны сроки эксплуатации разных шин. Так, летние шины (без маркировки М&S) могут применяться с марта по ноябрь, зимние ошипованные шины с такой маркировкой используются с сентября по май, а зимние неошипованные шины (с маркировкой М&S) можно использовать круглый год. В последнем случае нужно помнить, что такие шины летом хуже держат дорогу и быстрее изнашиваются. Поэтому зимние шины нужно менять своевременно и не пытаться на этом сэкономить.

Когда и как нужно «переобуваться»: замена зимних шин на летниеФото: Андрей КАРА

На что менять?

Износ покрышек на автомобилях происходит неравномерно: передние всегда разрушаются быстрее задних. Для безопасного движения все четыре колеса автомобиля должны иметь одинаковый протектор. Нельзя допускать, чтобы толщина рисунка протектора на колёсах одной оси различалась, поэтому главное условие в том, что шины можно менять ТОЛЬКО ПАРАМИ!

При этом они должны иметь размеры и характеристики, которые установлены заводом-изготовителем. Допускается отличие не более чем на 2%. Рекомендуется устанавливать на автомобиль шины одинаковых моделей от одного производителя.

Некоторые автомобилисты выбирают для себя шины, бывшие в употреблении. Это не самый лучший вариант, поскольку они имеют сниженные характеристики сцепления и многих других показателей, что увеличивает риск попасть в ДТП. Поэтому лучше выбирать все же новую резину.

И не забывайте: свои шины на износ и наличие трещин нужно проверять регулярно!

Всем хорошей дороги!