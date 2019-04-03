10 советов автовладельцам, которые хотят сдать свой автомобиль в ремонт

Каждому автомобилисту рано или поздно приходится сдавать свой автомобиль в ремонт, чтобы заменить изношенные детали или проверить работоспособность систем. Чтобы не беспокоиться о сохранности своего транспортного средства и не бояться обмана или неквалифицированного подхода со стороны механиков, стоит усвоить несколько правил сдачи автомобиля в автосервис.

10 советов автовладельцам, которые хотят сдать свой автомобиль в ремонтФото: Евгения ГУСЕВА

Основные правила

1). Нужно забрать из салона все вещи личного пользования - сумки с инструментами, пачки сигарет и, тем более, документы и ценности.

2). Не будет лишним предварительно записать номера двигателя и аккумулятора. Бывают случаи, когда недобросовестные мастера меняют новые аккумуляторы на старые.

3). Осмотрите внешнее состояние покраски автомашины. А еще лучше сфотографируйте ее во всех проекциях.

4). Зафиксируйте уровень износа ваших покрышек, чтобы нельзя было заменить родные на изношенные.

5). Перед обращением в сервис необходимо уточнить наличие нужных для ремонта автозапчастей. Одни мастерские используют свои детали, другие предлагают заказчикам самим приобретать расходные материалы. Иногда во время ремонта выявляются не обнаруженные ранее поломки, и для ремонта приходится заказывать запчасти, которых нет в наличии. В итоге вся процедура может затянуться на долгое время.

6). Перед сдачей в ремонт автомобиль желательно вымыть. В этом случае работники сервиса не смогут сослаться на то, что большинство изъянов нельзя было разглядеть под слоем грязи.

7). Если предполагается длительный ремонт, то в сервис имеет смысл приехать с минимумом бензина в баке.

8). На территории мастерской совместно с приемщиком осмотрите автомобиль и зафиксируйте в акте приемки состояние лобового стекла, бамперов и отметьте все обнаруженные дефекты и повреждения, которые не будут входить в план работ. Также в акте указываются комплектация салона, внешний вид лакокрасочного покрытия кузова и различные элементы, имеющие ценность для владельца, а также серийный номер аккумулятора.

9). Формулировку поломки в наряде-заказе нужно прописывать точно и ясно. Если не хватает познаний в данной теме, стоит описать общую проблему, по которой автомобиль сдается в ремонт.

10). Большинство мастерских предлагает подписать договор на оказание услуг. Его необходимо внимательно изучить и проследить, чтобы в нем были указаны все необходимые работы. Если же вам не предложили подписать договор, то это уже повод для беспокойства.

Уважающие себя сервисные мастерские и дилерские центры уделяют приемке автотранспорта повышенное внимание. Поэтому обращайтесь в надежные автосервисы, которые хорошо себя зарекомендовали и имеют положительные отзывы. Всегда документируйте все манипуляции и будьте бдительны!