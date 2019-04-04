В «Справедливой России» объяснили, почему настаивают на реальной оценке работы донского губернатора

Руководитель фракции «Справедливой России» в Заксобрании Ростовской области Сергей Косинов стал гостем радио «КП» - Ростов-на-Дону» и ответил на вопросы ведущих.

Публикуем сегодня наиболее интересные высказывания политика...

...ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА

- Итоги подразумевают, что мы должны дать оценку, ответить на вопрос: как отработали губернатор и его команда? Но всегда происходит это так: он отчитался, а мы, депутаты, приняли «к сведению». Сейчас же я хочу предложить коллегам по донскому парламенту ввести в этот вопрос конкретику: «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», например. Или вообще - по пятибалльной шкале. Сегодня бы я поставил и Василию Голубеву, и правительству в целом за их работу в прошлом году либо «четыре с минусом», либо «три с плюсом» - тут уж кому как больше нравится. Ведь нельзя же отрицать, что, действительно, было много сделано.

Тот же левый берег Дона - он же кардинально изменился, так? Пусть кто-то говорит из скептиков, что, мол, где-то там иссохли деревья, плитка отлетела, еще что-то. Но глобально-то - стадион построили, аэропорт. И это только из примеров. А все в целом свидетельствует о том, что нельзя говорить, будто облправительство плохо отработало, хотя есть те, кто критикует... потому что просто критикует. Но есть вопросы - системные вопросы, которые связаны с работой исполнительной власти.

...О РЕАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

- Почему я забираю эти полтора балла из пяти? Во-первых, это бюджет: по моему мнению, та бюджетная политика, которая проводится, она немножко неправильная. Ведь у нас в казне сегодня есть деньги, и их надо правильно распределить, чтобы заработали низовые звенья системы. Ладно, Ростов-на-Дону привели по большей части в порядок (впрочем, вопросы остаются), но поезжайте, допустим, в Шахты, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Таганрог... И не всегда ведь виноваты главы администраций: у них своих денег нет. Да, могли бы они встать и заявить губернатору: «У нас провалы там-то и там-то, нужны средства, чтобы исправить ситуацию, иначе я напишу заявление на увольнение». Я говорю о том, что нужно давать больше самостоятельности муниципалитетам, ведь мы, область, у них все налоги забрали! Не просто дать денег, а, например, часть средств с упрощенного налога с бизнеса передать городу. Пусть 15 процентов остается в муниципалитете. Зато у него появится стимул, чтобы развивать предпринимательство, тогда ведь и средства появятся. А сегодня заинтересованности нет, потому что он знает, что у него все деньги в виде налогов все равно заберут. И второй момент - сколько людей из Ростовской области уехали или приехали, и каковы реальные доходы населения - выросли они или упали. У нас 2017-м уехали из региона около 12 тысяч (в поисках лучшей жизни), в 2018-м - 11 тысяч. И доходы людей не выросли. А то, как отработали промышленность, АПК и т.д., народ по этим показателям не судит - это только десять процентов оценки. Остальное субъективно.

...О РАЗВИТИИ РЕГИОНА

- Планы, установленные в принятой Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года и в Указах и Послании Президента РФ, исполнимы. Есть критика, в которой имеется и доля правды. Но у меня другой вопрос возникает, я его поднимал недавно: друзья, у нас же была Стратегия-2020 - расскажите, мы достигли показателей, которые в ней планировались или нет? А мне говорят: давайте считать, что ее уже нет. Мое мнение другое: надо понимать, что получилось, а что - нет. И тогда будет проще заниматься реализацией нового стратегического документа. Нужно анализировать, что мешает. Тот же 44-й Федеральный закон о госзакупах: только ленивый уже ведь не сказал, что он тормозит, что нашли способы его обходить и так далее. Или тема по коррупции - сколько глав уже посадили, чиновников? И все это мешает исполнению задач, поставленных главой государства. Должна быть жесткая позиция губернатора. А еще - команда, которая не боится что-то делать, брать на себя ответственность, а не ждать указа сверху. Один глава мне так и сказал: если начнешь что-то делать и сделаешь не так - сядешь, а не будешь ничего делать - схлопочешь выговор. Плюс, вместе с тем, деньги-то требуются колоссальные на исполнение задач, а где их взять? Регион скован необходимостью согласований с федеральным центром так же, как муниципалитет по отношению к субъекту Федерации. Должна быть финансовая самостоятельность. Тот же район должен понимать, что если он сам затащит к себе инвестора, то будет получать деньги в виде налогов, и появится у него мотивация.

...О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ И ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА

- Уже много по этой теме сказано, я отмечу одно: ну, нельзя же так с народом поступать! Почему мы должны инвестировать за свои деньги какого-то бизнесмена, который сначала на эти средства построит себе мусороперерабатывающий завод, а потом будет на этом зарабатывать? Я уже пять лет слышу про эти проекты МЭОКов, а первый из них построят только к концу года. Критиковать уже больше не хочу, но тридцать тысяч подписей, которые есть у нас, «Справедливой России», которые мы собрали, говорят одно: народ недоволен тем, что он не понимает, что происходит. Нам рассказывают, что тарифы должны расти не более, чем на 6 процентов, а здесь в два раза выросла плата. И все задают вопрос - почему? Что касается программы капремонта, которая у нас в Ростовской области все-таки, в отличие от других регионов, худо-бедно действует, но тоже непрозрачно, кто и как выигрывает конкурс на подрядные работы. Плюс применительно к Ростову-на-Дону возникают претензии по ремонту в историческом центре города, когда приходят какие-то ребята, не соображающие, как восстанавливать, приводить в порядок. Чтобы все понимали: я лично за этот капремонт, чтобы все было красиво. Но отчего повысили тариф аж на 38 процентов? И никто не может объяснить. Поэтому мы сейчас вносим на рассмотрение ЗС предложение ввести этот процесс под контроль депутатов областного парламента.

...ОБ ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИ

- Я поддерживаю все хорошие проекты, когда приходят деньги в муниципалитеты, только пока это все отрывочное: отремонтировали один парк или двор, и что? Да, людям говорят: вы главные, вы выигрываете конкурс, получаете деньги. Но там есть один пункт: софинансирование от самого населения. А как быть, если, допустим, люди собрали и внесли условные 200 тысяч, а тут - раз, и вмешался уже упоминавшийся 44-й закон о госзакупках: не успели тендер провести. И что дальше? Или подрядчика наняли, а он сбежал с деньгами или напортачил. Кто будет отвечать? Бюджет скажет, мол, не получилось, надо списать или перенести средства. Плюс главы беспокоятся, опять же, за то, что с них спросят, если что-то не получится.