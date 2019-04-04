Фотоконкурс «Ростов рулит!»

Ласточка, Красавица, Малышка, Голубушка, Матрешка, Кузя, Вишенка... Как только ни называют автовладельцы свои машины. И демонстрируют при этом море креатива и нежности, давая имена своим автомобилям и делая забавные надписи на заднем стекле.

Пришло время показать всему Ростову, как вы любите своего железного коня!

Кто может принять участие в конкурсе?

Все желающие, независимо от возраста.

Какие фотографии нужны?

На фото вы можете быть в одиночестве или в большой компании с семьей или друзьями. Главное - чтобы в кадре обязательно присутствовал автомобиль! Вы можете стоять рядом, сидеть за рулем, на капоте или багажнике, располагаться каким-либо другим образом - креатив только приветствуется!

Как определяется победитель?

Победителями становятся три участника, набравшие наибольшее количество голосов в период с 5 апреля по 5 июля 2019 года и занявшие 1, 2 и 3 места соответственно полученным голосам.

Что получают победители?

Подарки от спонсора!

1 место – smart-часы популярного бренда.

2 место – портативная колонка.

3 место – набор автомобилиста.

Фотоконкурс стартует 5 апреля 2019 года в рамках проекта «Автодилер года - 2019» и продлится до 5 июля 2019 года.

Генеральный спонсор конкурса – АВИНГРУП ХОЛДИНГ – первый официальный дилер бренда KIA в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Желаем всем конкурсантам удачи!

ВНИМАНИЕ!

Фотоконкурс стартует 5 апреля 2019 года. Присылайте свои фотографии и выигрывайте призы от генерального спонсора – АВИНГРУП ХОЛДИНГ. Оставить свой голос за дилера можно по ссылке

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или прислать фотографию с заявкой на участие (ФИО участника и номер телефона для связи) на электронный адрес: natalya.klimenko@phkp.ru

Положение о проведении фотоконкурса «Ростов рулит!»