Фотоконкурс «Ростов рулит!»
Ласточка, Красавица, Малышка, Голубушка, Матрешка, Кузя, Вишенка... Как только ни называют автовладельцы свои машины. И демонстрируют при этом море креатива и нежности, давая имена своим автомобилям и делая забавные надписи на заднем стекле.
Пришло время показать всему Ростову, как вы любите своего железного коня!
Кто может принять участие в конкурсе?
Все желающие, независимо от возраста.
Какие фотографии нужны?
На фото вы можете быть в одиночестве или в большой компании с семьей или друзьями. Главное - чтобы в кадре обязательно присутствовал автомобиль! Вы можете стоять рядом, сидеть за рулем, на капоте или багажнике, располагаться каким-либо другим образом - креатив только приветствуется!
Как определяется победитель?
Победителями становятся три участника, набравшие наибольшее количество голосов в период с 5 апреля по 5 июля 2019 года и занявшие 1, 2 и 3 места соответственно полученным голосам.
Что получают победители?
Подарки от спонсора!
1 место – smart-часы популярного бренда.
2 место – портативная колонка.
3 место – набор автомобилиста.
Фотоконкурс стартует 5 апреля 2019 года в рамках проекта «Автодилер года - 2019» и продлится до 5 июля 2019 года.
Генеральный спонсор конкурса – АВИНГРУП ХОЛДИНГ – первый официальный дилер бренда KIA в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Желаем всем конкурсантам удачи!
ВНИМАНИЕ!
Фотоконкурс стартует 5 апреля 2019 года. Присылайте свои фотографии и выигрывайте призы от генерального спонсора – АВИНГРУП ХОЛДИНГ. Оставить свой голос за дилера можно по ссылке
Загрузить фото сейчас
Загрузить фото
или прислать фотографию с заявкой на участие (ФИО участника и номер телефона для связи) на электронный адрес: natalya.klimenko@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU