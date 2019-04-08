«Звонили больше 60 раз за месяц»: В Ростове-на-Дону коллекторов оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону коллекторы докошмарили местную жительницу до того, что сами оказались на скамье подсудимых. Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, к ним обратилась горожанка. Женщина рассказала: несмотря на то, что она давно погасила долг - его уже взыскали судебные приставы, ее не оставляют в покое коллекторы.

- На протяжении нескольких месяцев они осуществляли звонки на телефонный номер женщины, хотя с нее уже были взысканы денежные средства, - добавили в ведомстве.

В результате проверки выяснилось, что звонки поступали с разных абонентских номеров. В общей сложности, только за месяц сотрудники коллекторского агентства позвонили даме более 60 раз! Этим они нарушили и Федеральный закон.

В итоге, было составлено шесть административных протоколов в отношении коллекторов, а дело направили в Арбитражный суд. Судья принял решение признать коллекторское агентство виновным по части 2 статьи 14.57 КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». И назначил наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

Надо сказать, что коллекторы еще легко отделались: максимальное наказание по этой статье, предусмотренное законодательством, штраф до полумиллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Кстати, сумма штрафов, которую коллекторы обязаны теперь оплатить, оказалась меньше задолженности той самой гражданки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Звонить не чаще раза в сутки!»

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Финпотребсоюз» Ольга Михайлова:

- Права и обязанности работников коллекторских служб четко обозначены в Федеральном законе № 230-ФЗ «О защите прав законных интересов физических лиц по возврату долгов», в том числе кратность их появлений. Так, речь идет о звонке один раз в сутки, визите раз в неделю и смс не чаще, чем два раза в день. При этом должника могут беспокоить в будние дни, с 08:00 до 22:00, а в выходные - с 10:00 до 20:00. Если это происходит чаще, то можно и нужно обращаться в правоохранительные органы. За такие нарушения грозит не только административное взыскание, но и могут отобрать лицензию.