Скоро 270 лет! Перед юбилеем в городе запустили акцию «Ростов - город миллиона роз»

В донской столице полным ходом идет подготовка к празднованию юбилея города. Некоторые детали предстоящих торжеств стали известны во время рабочего совещания в администрации.

- Подготовлен сводный перечень основных мероприятий, посвященных празднованию 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону, - пояснила заместитель главы администрации Елена Кожухова. - Он включает 125 городских и районных культурно-массовых мероприятий. Очевидно, что этот перечень не окончательный он будет дополнятся новыми событиями в течение всего года.

Что касается украшения города, то денег жалеть не планируют. Предполагается праздничное оформление центральных улиц, площадей и парков донской столицы. Оно будет в едином стиле, чтобы «способствовать созданию и поддержанию праздничной эмоциональной атмосферы для жителей и гостей города».

- Нами запущена акция «Ростов-город миллиона роз!», в рамках которого определены 15 территорий в каждом районе города, где в течение апреля все желающие могут высадить кусты роз. Специалистами-озеленителями определены сорта и цвет роз, предназначенных для всех объектов. Стоит отметить, что горожане очень активно откликнулись на акцию и пожелали украсить город к юбилею, - заявила на совещании директор департамента ЖКХ Анна Нор-Аревян.

Всего на улицах, проспектах, парках планируют посадить 800 деревьев, около 15 тысяч кустарников, в том числе живых изгородей и цветущих кустарников, более 51 тысячи штук злаков и многолетних цветов.