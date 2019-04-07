2019-04-07T14:32:26+03:00
Спорт

Обзор матча "Уфа" - "Ростов" 7 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков матча 22-го тура чемпионата России

Представляем вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" - "Ростов". Счет, голы, статистика игроков
Александр СТЕПАНОВ
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Единственный гол в ворота "Ростова" забил Сильвестр Игбун. Фото: официальный сайт РПЛ.Единственный гол в ворота "Ростова" забил Сильвестр Игбун. Фото: официальный сайт РПЛ.
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«Ростов» на выезде проиграл с минимальным счетом «Уфе» в матче 22-го тура РПЛ.

Первый опасный момент в этом поединке случился уже на 3-й минуте, однако ворота «желто-синих» спас голкипер Сергей Песьяков.

А вот на 26-й спасения не случилось: Игбун, обманув защитников, мощно пробил в ближний угол — и мяч прошел под рукой вратаря ростовчан.

После пропущенного гола «Ростов» рванул отыгрываться, несколько раз предприняв попытки взять приступом ворота Беленова, но ничего результативного не вышло.

Во втором тайме подопечные Валерия Карпина также владели инициативой, однако спешили, это было заметно, торопились — и, конечно, от этого страдала реализация. Хороший момент, например, был у Норманна уже на 76-й — он хорошо пробил с линии штрафной, и Беленов был вынужден отбивать мяч, а вот Чернов, поспевший первым на добивание, промазал мимо цели.

Чемпионат России по футболу

22-й тур РПЛ

«Уфа» — «Ростов» — 1:0 (1:0)

Гол: Игубн, 26

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 84), Ванек (Пауревич, 56), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 68)

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Сысуев

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Ерёменко, Попов (Зайнутдинов, 23), Зуев (Ионов, 65), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 79)

Запасные: Абаев, Плиев, Гацкан, Щадин, Глебов

Предупреждения: Карп, 54, Йокич, 90 — Зайнутдинов, 24, Норманн, 71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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