2019-04-09T13:47:24+03:00
Общество

Глава избиркома Таганрога подал в отставку через четыре дня после назначения из-за скандала с судимостями

31-летний Андрей Панков заявил, что его довели до такого шага блогеры и журналисты
Александр СТЕПАНОВ
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31-летний Андрей Панков намеревался честно отработать предстоящие выборы в гордуму. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.31-летний Андрей Панков намеревался честно отработать предстоящие выборы в гордуму. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
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Настоящим скандалом обернулось назначение на пост руководителя Территориальной избирательной комиссии Таганрога местного бизнесмена и бывшего чиновника 31-летнего Андрея Панкова.

Спустя четыре дня после после утверждения в этой должности он подал в отставку — сам, когда в СМИ появилась информация о том, что у него за плечами, вообще-то, есть судимости — причем, проходил он по уголовным делам о мошенничестве.

Как получилось, что с таким интересным, прямо скажем, прошлым человеку доверили руководить ТИКом второго по численности населения города Ростовской области, где в сентябре предстоят выборы в гордуму, большой вопрос. Впрочем, эти факты в биографии не помешали ему до того входить и в избирком соседнего с Таганрогом Неклиновского района - причем, там он продержался год, и никто этого, кажется, особо не заметил.

Разница, по большому счету, только в том, что в районный ТИК он выдвигался партией «Союз Труда», а в городской - «Гражданской платформой».

Собственно, работая в Неклиновском районе, он и получил свои судимости.

В первый раз, в 2016-м, за то, что, являясь директором местного БТИ, участвовал в незаконном оформлении земельного участка площадью в 1 гектар (и стоимостью более 7 млн рублей) на своего знакомого, получив за это три года условно. Во второй раз, в 2017-м, — за фиктивное трудоустройство сотрудника туда же, в БТИ.

Было еще одно уголовное дело, о хищении земель пайщиков (и сумма там значилась намного круче — более 800 млн рублей), по которому он проходил в качестве обвиняемого, однако Панков пошел на сделку со следствием и дальше фигурировал в материалах как свидетель.

Вполне возможно, что, как уверяет сам бывший работник МУПа, ставший после увольнения с муниципальной службы бизнесменом, возглавив рыболовецкую компанию «Жемчужина Дона», утверждение его на посту главы избирательной комиссии Таганрога состоялось, поскольку судимости погашены — и формально ограничений, по идее, нет.

Но, как бы то ни было, 4 апреля было подписано постановление об его назначении председателем таганрогского ТИКа, а уже 8 апреля, когда в местных блогах, а затем в СМИ появилась информация о судимостях, он сам объявил о своем самоотводе.

-Меня довели СМИ! - эмоционально объяснил свое решение сам Андрей Панков. - Журналисты пишут, не разобравшись, что судимости погашены! Меня оскорбляют в комментариях люди, с которыми я даже не знаком.

К слову, отставка пока еще не принята. На сайте ТИКа Таганрога Панков до утра вторника, 9 апреля, продолжал числиться одним из членов комиссии с правом решающего голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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