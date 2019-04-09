В Батайске чиновники отбирают у нищей бабушки четверых внуков, подкинутых матерями-кукушками

79-летняя батайчанка Нина Павловна бьется за своих правнуков не на жизнь, а на смерть. Правда, похоже, выиграть в этой битве сердобольной пенсионерке не суждено. Несколько лет бабуля чуть ли не в одиночку воспитывала малышей, старшему из которых девять лет, младшему - два с хвостиком. Но, по ее словам, как только местные чиновники прознали про бедственное положение семьи, в доме не осталось ни одного ребенка - всех в считанные дни отобрали.

Фото: Александр Кондратьев, газета "Вперед".

«И ГУЛЯЩИЕ, И ПЬЮЩИЕ»

Настоящая жизненная драма развернулась почти на окраине небольшого городка под Ростовом-на-Дону. Крепенький одноэтажный домишко, где все эти годы не утихал детский смех. Всю свою жизнь Нина Павловна работала обтирщицей в локомотивном бюро. Родила сына. Мальчик вырос и завел свою семью. И вот у нее уже двое внучек-красавиц. Не успела оглянуться, как в семье появились и четверо правнуков. Но кто же думал, что на старости лет бабушка останется совсем одна?

- Мужа давно нет в живых, сын умер три года назад, а на руках невестка после инсульта и четыре правнука, - вздыхает старушка. - Про внучек своих даже говорить не хочу: непутевые девчонки вышли. И гулящие, и пьющие. Месяцами дома не показываются. Вон у старшего мальчонки день рождения в середине марта был, так мамаша не то что подарок, даже не позвонила и не поздравила. Только чиновникам дела до этого нет: им бы только у старой бабки забрать - и в детский дом. Нет, чтобы помочь как-то... Лучше уж сразу с глаз долой, из сердца вон!

По словам соседей, старшая - 30-летняя внучка Нины Павловны - уехала за длинным рублем. Детей сначала обещала к себе забрать, а потом вернулась и оформила опеку на 55-летнюю мать - невестку Нины Павловны. Ведь детвору же надо было и в детский сад, и в школу устраивать, и в поликлинику водить.

По похожей траектории начала жизнь и младшая 25-летняя внучка - то одна любовь, то другая. Нина Павловна говорит, что ее новому мужу дети не по душе. Заботу о детворе взяли на себя прабабушка и бабушка.

Крепенький одноэтажный домишко, здесь все годы не утихал детский смех. Фото: Александр Кондратьев, газета "Вперед".

«НЕ УСПЕЛИ ВЫДОХНУТЬ И ПОЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ»

- Бабуля крутилась как белка в колесе - то накормить, то погладить, то прибрать, то приготовить, - говорит соседка семьи Людмила. - Одного в садик отвести, другого - в первый класс, третьего - к врачу. Все бы ничего. Но у 55-летней невестки случился инсульт: у женщины парализовало всю левую сторону. Лекарства дорогие. А бабушкиной пенсии в восемь с половиной тысяч рублей уже и вовсе перестало хватать. За опекунство им не платили - матери же не лишены родительских прав. До поры до времени, как могли, тянули лямку.

Как-то Нина Павловна пожаловалась одной соседке, та - другой. Сарафанное радио дало результат. Прабабушке с внуками стали помогать всем миром: кто детскую одежду и обувь принесет, кто - игрушки, кто - еду, сладости или денежку. Но, по словам женщины, не успели выдохнуть и пожить по-человечески, как приехали органы опеки.

- Детей у нас забрали, - на глазах 79-летней прабабушки наворачиваются слезы. - Как узнали чиновники, что еле-еле концы с концами сводим, так и решили помочь - определить малышей в приют. Старшие уже там - только вчера забрали. Младшие пока в больнице. Дорога у них одна на всех. А они же крохи совсем. Ну, как же так можно? Я же каждого из них вынянчила, сколько ночей бессонных провела. Старшой правнучек как узнал, что его в детский дом забирают, даже в школу отказывался ходить: очень боялся, что больше со мной не увидится никогда. Не уберегла.

«ПОЕДУ В ТЕЛЕВИЗОР»

По словам Нины Павловны, они не скрывали от чиновников своей беды никогда.

- Мы приходили к ним до этого, просили помочь как-то финансово, а еще чтобы одного из малышей поближе в детский сад к дому перевели - водить далековато, - говорит она. - Но денег от государства не дождешься. А когда шумиха поднялась, решили проблему кардинально.

Теперь старушка часами плачет в уголочке и перебирает детские игрушки - это все, что осталось у нее от правнуков. А тем, кто приходит с помощью, отказывает.

- Поздно, забрали уже деток, - машет она морщинистой рукой.

Но сдаваться при этом не собирается.

- Чтобы добиться возвращения правнуков, поеду в телевизор - пусть их на всю страну пропесочат, - и тут впервые за долгое время в глазах женщины загораются огоньки надежды.

Настоящая жизненная драма развернулась почти на окраине небольшого городка под Ростовом-на-Дону. Фото: Александр Кондратьев, газета "Вперед".

ОФИЦИАЛЬНО

«Органы опеки и попечительства детей не отбирали!»

За комментарием по поводу случившегося газета «Комсомольская правда» обратилась в органы опеки и попечительства города Батайска. Чиновники, в свою очередь, говорят: никто детей из семьи не забирал. Все в рамках закона, а он один для всех.

- Органы опеки и попечительства детей не отбирали! - говорится в официальном ответе. - В первом случае временное помещение старших правнуков семи и девяти лет в приют было запланировано почти месяц назад, с момента поступления заявления от их опекуна - невестки Нины Павловны, которая после инсульта сама написала прошение с тем, чтобы детей поместили на время в детский дом. Это и было сделано. Поскольку местонахождение их матери неизвестно, то с нее взысканы алименты на содержание детей, ведется работа по привлечению ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Во втором случае (с другими двумя детьми младшей внучки - двух и четырех лет, - прим. авт.) возникла конфликтная ситуация в семье, которая была спровоцирована всеми участниками. Но одинокая мать не была замечена в злоупотреблении спиртными напитками, на учете или в муниципальном банке семей, находящихся в социально опасном положении она не состоит. Поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. По ее заявлению сейчас рассматривается вопрос временного нахождения детей в государственном учреждении на период решения проблем в семье, в том числе жилищных. По ее словам, за полгода - столько по закону дается времени на исправление трудной жизненной ситуации - молодая женщина хочет найти жилье, работу и забрать своих малышей обратно. В данный момент дети вместе с матерью находятся в городской больнице: такое обследование необходимо перед тем, как попасть в приют.

Что же касается материальной помощи, то какие-то ежемесячные денежные пособия опекуну на содержание внуков не назначались в связи с отсутствием на это оснований. Не помогло бы в данной ситуации и лишение родительских прав. Согласно постановлению №44 пленума Верховного суда РФ от 14.11.2017оно является крайней мерой ответственности родителей и применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 Семейного кодекса РФ. Поэтому лишение родительских прав не может рассматриваться только как средство получения пособий законными представителями.