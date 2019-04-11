2019-04-11T18:07:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хирурги удалили 300-килограммовому пациенту почти весь желудок, чтобы помочь похудеть

35-летний программист несколько раз пытался садиться на диеты, но безрезультатно [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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Ростовские врачи столкнулись с самым тяжелым - в прямом смысле этого слова - пациентом в своей практике. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.Ростовские врачи столкнулись с самым тяжелым - в прямом смысле этого слова - пациентом в своей практике. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.
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Ростовские врачи столкнулись с самым тяжелым - в прямом смысле этого слова - пациентом в своей практике. Вес жителя Краснодарского края при росте 185 сантиметров составлял 300 (!) килограммов. Чтобы набрать столько, 35-летнему программисту потребовалось несколько лет. Мужчина рассказал медикам, что сам не заметил, как это произошло: сидячая работа из дома, перекусы, диван-телевизор - и вот результат. Несколько раз он пробовал даже садиться на диеты, но они либо не приносили никакого результата, либо килограммы возвращались с устрашающей быстротой. Спорт тоже не был выходом - нагрузка на суставы и сердце могли стать для него фатальными.

«ОНИ НЕ ЕДЯТ ВЕДРАМИ»

Правда, говорят, что передвигаться мужчина еще мог самостоятельно. Из Краснодарского края в Центр хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице его привезли на машине. В истории болезни написано: 300 (!) килограммов. Однако измерить точный вес тучных пациентов - большая сложность: обычные весы не рассчитаны на такие тяжести.

По словам специалистов, особенность таких пациентов заключается еще и в том, что они не едят ведрами, как может представить себе обыватель. Но даже после небольших перекусов цифра на весах может показать плюс пять килограммов. Так, когда вес доходит уже до отметки в 150 и человек не может нормально двигаться, килограммы будто прилипают к нему с завидной для худых периодичностью. А вот в обратную сторону стрелка на весах уже не двигается. И тогда единственный выход в таких случаях - операция.

Вес жителя Краснодарского края при росте 185 сантиметров составлял 300 (!) килограммов. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.

Вес жителя Краснодарского края при росте 185 сантиметров составлял 300 (!) килограммов. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.

«ПРОГНОЗ: МИНУС 200 КИЛО»

Но нюанс в том, что бариатрическую операцию, которая направлена на снижение веса, можно безопасно проводить в случае, когда пациент весит не более 250 килограммов. Поэтому было решено действовать в несколько этапов.

На первом - благодаря специальным препаратам удалось за четыре месяца согнать около 50 килограммов. Следующий этап - продольная резекция желудка (то есть удаление ее части - в данном случае 4/5). Уже на следующий день мужчина смог вести полноценную жизнь. А за полтора месяца потерял еще 30 килограммов.

По словам руководителя Центра Максима Бурикова, в течение года пациент должен потерять около ста килограммов. Только после этого ему проведут еще одну операцию - шунтирование, то есть перенаправление потока пищи в кишечнике для уменьшения всасывания. В результате человек худеет естественным путем, не испытывая чувства голода. Усваивается же всего 10-15 процентов пищи.

- Через два года мы прогнозируем снижение массы тела до ста килограммов, то есть полное излечение от ожирения, - сообщил Максим Алексеевич.

Руководитель Центра Максим Буриков. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.

Руководитель Центра Максим Буриков. Фото: предоставлено Центром хирургии ожирения и сахарного диабета при Ростовской клинической больнице.

«ПРИЛЕТАЮТ ХУДЕТЬ И ИЗ США»

В медицинском центре говорят, что бариатрическая операция является рекомендованным методом лечения диабета II типа и морбидного ожирения третьей степени, когда индекс массы тела выше 35. Как правило, симптомы диабета уходят в 95 процентах случаев.

При этом цена такой операции колеблется от 160 до 220 тысяч рублей. Но ее можно сделать и по квоте.

Для сравнения в США она раз в десять дороже. Там ценник доходит до 20-30 тысяч долларов. Поэтому в практике Центра есть случаи, когда их пациентами становились и иностранцы. Им гораздо дешевле оплатить перелет и проживание, тем более, что квалификация и опыт ростовских врачей ничуть не хуже заграничных.

В Ростове-на-Дону хирурги удалили 300-килограммовому пациенту почти весь желудок, чтобы помочь похудеть

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ИСТОЧНИК KP.RU

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