Тайна снимка с чудом уцелевшего фотоаппарата времен войны: Опознали ростовчанку Марию Петрову из истребительного отряда НКВД

Историки и эксперты выяснили детали уникального кадра, сделанного в октябре 1941 года. Как предполагают специалисты, на снимке с пленки фотоаппарата, пролежавшего в земле 77 лет, бойцы истребительного отряда НКВД, который был сформирован для обороны Ростова-на-Дону. На сегодняшний день точно установлена личность одной девушки. Она на карточке с левой стороны - это ростовчанка Мария Петрова.

- Нам удалось выяснить, что она была бойцом истребительного отряда, в октябре 1941 года была ранена, попала в госпиталь, где проходила лечение, - рассказали поисковики. - Опознали благодаря тому, что снимок распространили в социальных сетях и среди ветеранов. Увы, но родственников пока не удалось найти. Известно, что Мария Петрова скончалась в середине «нулевых», примерно в 2005 году, ее судьбу мы устанавливаем.

«ЯСТРЕБКИ» С ДРОБОВИКАМИ ПРОТИВ РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЕЙ ВЕРМАХТА

О бойцах истребительных отрядов известно мало (данные еще засекречены, потому не удалось выяснить даже воинскую специальность Марии Петровой и год рождения, - прим. авт.). Это были добровольные формирования, в которые в начале войны вступали те, кто владел оружием. В первую очередь - партийные, комсомольские и профсоюзные активисты, которые по различным причинам не подлежали первоочередному призыву. У истребительных отрядов НКВД (в народе их называли «Ястребки») было несколько задач - борьба с диверсантами и пособниками солдат вермахта, а также с дезертирами, мародерами и бандитами, которых в годы войны было предостаточно.

"Лейка" пролежала в земле ровно 77 лет. Фото: "Миус-фронт".

Эксперты предполагают, что Мария выжила благодаря тому, что попала в госпиталь, остальные, скорее всего, погибли в первом же бою. В октябре 1941 году они в гражданской одежде, держа в руках дробовики, карабины и наганы, вышли навстречу регулярным частям противника, артиллерии и танкам.

- Их просто зачистили, но они выполнили задачу - выиграли время до прихода наших войск, - говорит историк, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

ИЗ 36 КАДРОВ ВОССТАНОВИЛИ ОДИН, НО КАКОЙ!

«КП» уже писала в октябре прошлого года о том, что на камеру марки Leica Camera AG и останки, скорее всего, ее владельца наткнулись поисковики «Миус-фронта». Боец погиб с пулеметом в руках, израсходовав все патроны, а его каску пробила пуля. Судя по количеству осколков вокруг, он отчаянно сопротивлялся.

- Рядом с ним в небольшой стрелковой ячейке лежала полевая офицерская сумка, в которой и находился фотоаппарат с этой самой пленкой, - говорит руководитель поискового объединения Андрей Кудряков. - «Лейка» была надежно спрятана от случайного осколка или пули, то есть владелец очень дорожил фотоаппаратом.

Произошло настоящее чудо. После нескольких этапов восстановления из 36 кадров удалось проявить один - он был в середине пленки. Но какой! Скорее всего, памятный снимок «Ястребков», сделанный перед наступлением немцев на Ростов-на-Дону.

ВНИМАНИЕ!

«Комсомолка» разыскивает родных Марии Петровой и тех, кто был с ней знаком. Надеемся подробно рассказать о судьбе этой смелой защитницы Ростова-на-Дону. Телефон редакции: 333-24-22.

ДОСЛОВНО

«Поисковики - молодцы, так как сразу не открыли фотоаппарат»

- Мы очень рады, что у наших специалистов получилось проявить снимок, - отметил в беседе с «Комсомолкой» директор ростовского филиала ВГИК Александр Резванов. - Поисковики - молодцы, что не стали открывать «Лейку» (она была фактически разбита), потому что, когда ее принесли к нам и эксперты начали извлекать пленку, то та просто рассыпалась, и остался только один кадр. Он сохранился потому, что остальные 35 выступили в роли капсулы, которая оберегала его. Плюс свою роль сыграло то, что фотоаппарат лежал под слоем земли, туда не проникал воздух, не было окисления.

(Записал Александр СТЕПАНОВ).