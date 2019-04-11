2019-04-11T18:07:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону родители-баптисты запретили переливать кровь умирающему младенцу

Медикам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти ребенка
ГОШЕВ Игорь
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В Ростове-на-Дону медикам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти ребенка.В Ростове-на-Дону медикам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти ребенка.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростове-на-Дону медикам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти ребенка. Инцидент произошел в региональном НИИ акушерства и педиатрии, куда поступила полуторамесячная девочка.

- Ребенка доставили с многочисленными диагнозами в отделение детей грудного возраста медучреждения, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Медики сразу же оценили состояние малышки как «очень тяжелое». Был создан консилиум врачей, на котором было принято однозначное решение: чтобы спасти девочку, требуется переливание крови или ее компонентов.

Однако родители малышки - они оказались людьми религиозными, наотрез отказались давать письменное согласие на эту медицинскую манипуляцию. Доктора не смогли убедить родителей, что переливание крови ребенку просто необходимо по жизненным показаниям, иначе девочка погибнет. Тогда люди в белых халатах написали обращение в прокуратуру и отправились в суд.

Как правило, для таких решений времени много не требуется, поэтому в тот же день судья вынес решение в пользу жизни. Необходимую медпроцедуру малышке сделали, она быстро пошла на поправку. Как стало известно «Комсомольской правде-Ростов» из собственных источников, ребенка уже выписали из больницы.

Специалисты говорят, что сложность таких обращений заключается в том, что переливание крови с одной стороны некоторые религиозные организации запрещают, а с другой - за неоказание таковой тем же врачам грозит уголовное преследование. Так, максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до четырех лет лишения свободы, а также невозможность занимать определенные должности или определенной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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