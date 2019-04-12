Сериал «Ростов»: правда и вымысел о банде Котелка

Сериал «Ростов» стартует с 15 апреля на НТВ - о разгуле криминала в донской столице в 20-х годах прошлого столетия и о том, как с ним боролась еще неокрепшая советская власть.

В центре событий 16-серийной ленты — банда Котелка, одна из самых жестоких, как бы сегодня сказали, ОПГ того времени, и противостоящий ей начальник городского угрозыска Иван Козырев, сам бывший рецидивист, перешедший на сторону закона.

Создатели картины подчеркивают: фильм основан на реальных событиях. И это действительно так - идея сюжета принадлежит ростовским журналистам Алексею Павловскому и Сергею Кисину, раскопавшим историю в старых архивах и представившим ее продюсерам телеканала — и те моментально заинтересовались проектом.

РОСТОВСКИЙ КРИМИНАЛ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ СТАЛ ЗВЕРЕТЬ

- Сергей, вы, насколько я помню, по образованию историк, да? Но специализация, если не ошибаюсь, Древний Рим... Как, расскажите, получилось, что ты стал автором публикаций, книг о криминале? Верю, что и в Риме, наверное, этого дела хватало, но...

- Все верно — и про образование, и про специализацию. Только вуз-то я окончил в начале 90-х, пошел работать в школу, однако продержался там только год. Тогда вообще все повально подались в бизнес, время было такое, а меня вот занесло, случайно совершенно, в газету «Пресс-Криминал». Вот оттуда, собственно, и началось мое изучение криминального мира Ростова-на-Дону.

Налетчики лютовали - они не признавали никаких авторитетов, кроме силы. Фото: НТВ.

- В том числе и его прошлое.

- Да, и прошлое, конечно, тоже. Интересно было то, что это вообще — не паханое поле на тот момент было. Многого не знали. И мне нравилось искать что-то новое.

- Ну вот этот сериал - «Ростов». Насколько точно там вообще описывается то время, тот дух ростовский?

- Тут в чем дело... Надо понимать, что это вообще было за время. А оно было очень сложное. Сыскное отделение, старая полиция, царская, - их же разогнали всех после февральской революции 1917-го. И криминал, разумеется, поднял голову, раздолье для них наступило. И новой власти, соответственно, пришлось задуматься о том, как всему этому противостоять. Кинули клич, и в полицию пошли студенты. Но ничего не вышло: кто такие студенты, что они могут? Ни-че-го! Тогда стали набирать из «политических» - большевиков, эсеров и т. д. Только и они работали неэффективно.

- А криминал, значит, процветал.

- И да, и нет. Криминальный мир тоже развалился. Появилось даже Общество «Помощи бывшим уголовным». Это — с одной стороны. А с другой — вектор криминала стал смещаться в сторону жестокости и агрессии.

Прототипа Котелка звали на самом деле Василием Говоровым, а Козыря - Станиславом Невойтом. Фото: НТВ.

- Можно подумать, до этого было не так.

- А вот и не так! Ростов изначально был городом воровским, а не бандитским. Но в начале 20-х все начало резко меняться: появились люди с оружием, вернувшиеся с фронтов (война на Кубань, а потом в Крым), ожесточенные. И снова встал тот же вопрос: кто будет их ловить, этих бандитов. Кто будет возглавлять большевистский угрозыск?

НАЧАЛЬНИК УГРО ЗАСТАВИЛ ВОРОВ ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЕ У ШЕФА ЧАСЫ

- А разве Советы не звали обратно на службу тех, кто раньше работал в сыске?

- Кого звать-то? Часть — уехала к тому времени, потому что их не приняла новая власть, а совсем малая часть тех, кто остался, сама отказалась, потому что в политике оказалось немало уголовных элементов. И первые попытки сформировать милицию в Ростово-Нахичеванском ревкоме не удались: одного начальника розыска прогнали, другого посадили за скупку и продажу краденого. А работать надо. Тогда начальник Донмилиции обратися к руководству Первой Конной Армии: дайте хоть кого-нибудь. И те нашли — в особом отделе (в контрразведке), уроженца Ростова-на-Дону по имени Станислав Невойт. Вот он-то и стал прототипом Ивана Козырева в сериале «Ростов».

Обратите внимание на пальцы ставшего стражем закона бывшего вора-рецидивиста Козыря - на них видны наколки. Фото: НТВ.

- Это здорово, конечно, но... насколько он соответствовал уровню розыска?

- Так не стоит забывать, что, во-первых, особый отдел — это не ЧК, а контрразведка, и Невойт занимался оперативной работой, вычислением и поимкой шпионом, а во-вторых, до армии он был вором.

- А в фильме, как можно понять из трейлеров, он налетчик-грабитель.

- Так и зовут его в фильме иначе, и все-таки это художественный фильм. В реальности Невойт являлся бывшим вором — и это, на самом деле, ключевая вещь. Воры и бандиты были врагами. Всегда. И Невойт, встав у руля розыска, занялся тем, что начал крошить этих беспредельщиков.

- А руководство милицейское, которое, вроде как, не из урок, - оно как восприняло «перебежчика»?

Бывшему уголовнику Козырю было непросто перевоплотиться в начальника угрозыска Ивана Козырева. Фото: НТВ.

- Знаете, лучше всего это проиллюстрирует такая вот история. Был как раз в 20-х такой легендарный начальник областного угрозыска Иван Никитович Художников. Так вот, когда его только назначили он шел с вокзала на работу, в первый же день, у него стащили часы. И он с порога, едва появившись в помещении угро, так и сказал: ну и бардак у вас здесь в Ростове — подарок Ворошилова украли! И у меня есть стойкое убеждение, что как раз Невойт, благодаря своим связям, их вернул.

...А КОТЕЛОК БЫЛ ФРАНТОМ

- Сергей, естественно, пока мы не посмотрели фильм, делать какие-то выводы рано, но тем не менее — некоторые моменты можно обсудить уже сейчас, по крайней мере, по трейлерам. Ну вот внешне, как по-вашему, Охлобыстин, сыгравший Котелка, и Артур Смольянинов, исполнивший роль Невойта-Козыря, они — соответствуют своим персонажам?

- Так в том-то и дело, что нет точных данных, кто и как из них выглядел! Ни фотографий, ни описания — ничего достать не удалось. Костюмы — да, вполне, на мой взгляд, соответствуют: бандит Котелок — франтоватый, одет с иголочки, на голове у него есть котелок — его фирменный стиль. А начальник угро Козырь, точнее Иван Козырев, — в кожанке. Единственно, и тот, и другой, по моим выводам, были молодыми людьми. Невойт, судя по обрывочным данным, вырос из беспризорщины, прошел воровскую школу в Ростове-на-Дону.

Иван Охлобыстин прекрасно вписался в роль предводителя жестокой банды. Фото: НТВ.

- Он реально оказался крутым сыщиком?

- Да. За три года он сумел переловить и извести кучу банд. Набрал в помощники корешей из числа воров, так же, как и он ненавидевших отморозков, и пошел их громить. А группировок тогда развелось множество. Была, например, банда Галеро, которая появилась еще до революции, - чистые рэкетиры: они занимались вымогательством, а в тех, кто не давал денег, бросали бомбы, похищали их близких.

- А банда Котелка — это вообще реальная история?

- Вполне. Котелка на самом деле звали Василий Говоров, и он был, точно абсолютно, молодой совсем пацан — лет девятнадцати. И он в реальности не был кровожадным зверем, наоборот — скорее, был эдаким щеголем. Но в его банде имелся некий Пашка Дух, из крестьян, — отморозок и садист, который и глаза выкалывал, и измывался над жертвами. И они на этой почве и враждовали с Говоровым, потому что тот ему предъявлял — зачем, мол, ты это вытворяешь, настраиваешь против нас всех? Но это была самая крутая банда.

На голове у персонажа Охлобыстина - котелок, который, собственно, и стал его фирменным знаком. Фото: НТВ.

ПОЧЕМУ БЫВШИЙ УРКА, СТАВШИЙ СЫЩИКОМ, НЕ СТАЛ НОВЫМ ВИДОКОМ

- Возвращаясь к фильму: манера разговаривать — если судить по трейлерам, вам не кажется, что слишком уж по-одесски как-то все звучит, нет? Эти «шо», «ша» и так далее.

- Меня тоже это смущает немного, как будто переносишься в другой сериал «Ликвидация». Но с другой стороны — Ростов, по сути, это та же Одесса, они очень схожи, тем более, в части криминального мира.

Прототипа Котелка звали на самом деле Василием Говоровым, а Козыря - Станиславом Невойтом. Фото: НТВ.

- А то, что фильм снимали не в Ростове-на-Дону, с его набережной, Богатяновкой и так далее, а в Ярославле, вас не зацепило? Что может потеряться колорит, например?

- Вот как раз-таки ради колорита его там и снимали, потому что и тот, и другой — купеческие города. Но только в Ярославе историчность осталась, а у нас — в основном, нет. Ну разве лучше было бы, если в кадре вдруг появится металлопластиковое окно или еще что-нибудь?

- Нет, наверное.

- Но там есть сцены, кстати, снятые все-таки в Ростовской области. Я заметил, допустим, момент со свадьбой — эти кадры снимали в монастырском подворье в Старочеркасской. Так что есть и донской колорит.

- Почему же Невойт, или Козырь — по-киношному, не стал отечественным Шерлоком Холмсом или новым Видоком?

Команда ростовского отдела угро набиралась из представителей самых разных занятий. Фото: НТВ.

- А дело в том, что как раз в то время обострилась вражда между ЧК и партийными органами, которыми подчинялся розыск. Припомнили, и что Невойт — из воров, и что он поляк (тогда была война Советской России с Польшей). И его попросту «съели».

- Как так?

- Да очень просто: он поехал брать очередных налетчиков, грабивших квартиру в центре Ростова, возникла перестрелка - и он прихлопнул одного из бандитов. А тот оказался сексотом ЧК. И сначала Невойту объявили благодарность от начальника Донской милиции, а на следующий день арестовали. Что там с ним сталось дальше — никто не знает, следы теряются.

Показ сериала стартует в понедельник, 15 апреля 2019 года. Фото: НТВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«То время — это и кураж, и лихость, и дикость. Но жить тогда, пожалуй, было страшно»

-Мне очень нравится эпоха 20-х годов, - поделился впечталениями Артур Смольянинов — исполнитель роли Козыря. - В ней есть кураж, лихость, дикость, непредсказуемость. Взять даже моего героя: он – бывший грабитель, который стал начальником уголовного розыска. Кстати, персонаж реальный, у него есть прототип. Я много читал про те годы, чтобы погрузиться в эту атмосферу. И мне удалось почувствовать эту невероятную пульсацию эпохи. Хотя, думаю, жить в то время было страшно.

КСТАТИ

Где снимали сериал

Масштабные съемки проходили в Ярославле, Данилове, Костроме и Тутаеве, чьи улицы создатели фильма на время превратили в место действия жестоких банд и их столкновений с уголовным розыском советского Ростова-на-Дону.

К слову, основные события в Ярославле, допустим, режиссер решил локализовать в историческом здание на пл. Челюскинцев, которое не реставрировалось и не менялось со времен постройки и является архитектурным памятником. Именно там снимали все сцены будней угрозыска.

А съемки в Костроме проходили в Мучных рядах, где были специально организовали торговые лавки и ателье.