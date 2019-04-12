"Мать - алкоголик? В детский дом!":под суд отправили сотрудницу полиции, из-за которой подросток покончил жизнь самоубийством

СКР завершил расследование трагедии, которая произошла зимой прошлого года в Каменск-Шахтинском, где 13-летний школьник Павел П. покончил жизнь самоубийством, когда узнал, что его собираются отправить в реабилитационный центр.

Подозреваемой по делу проходит инспектор (теперь уже, понятно, с приставкой «экс-») подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции Наталья Савенко — ей инкриминируется статья УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», предусматривающая до десяти лет лишения свободы.

Все случилось в феврале 2018-го, когда Савенко проводила проверку по сообщению о неисполнении местной жительницей родительских обязанностей по воспитанию ее сына-подростка: поступили, как это называется, «сигналы», что она пьет напропалую и до ребенка ей нет никакого дела, он с ней и не живет.

И инспектор отправилась в школу — причем, сделала это лично, просто вызвав к себе мальчика и проведя с ним беседу, чтобы составить, разумеется, протокол — отчет о проделанной работе.

Парнишка, как следует из его объяснений, честно и откровенно сказал:

-Да, мать пьянствует, домой к ней возвращаться я не хочу, - отрезал Паша.

Выяснилось, однако, что у него есть родственники — родная тетка и бабушка, у которых он, собственно, и жил.

Причем, рассказывали позже одноклассники мальчугана, он всегда был нормально и опрятно одет-обут (не хуже многих сверстников, по крайней мере), на жизнь не жаловался, странностей за ним тоже не замечали — словом, обычный ребенок, не замкнутый, не ожесточенный, не конфликтный и так далее.

Правда, в школе время от времени обращали внимание на то, что мама не ходит на родительские собрания, да и вообще — слухами, как говорится, земля полнится. Словом, о ситуации в семье Паши узнали в полиции. И Наталья Савенко поехала разбираться, поскольку обращение поступило.

И сделала это — по-своему.

-Как полагает следствие, инспектор превысила должностные полномочия, признав ребенка оставшимся без родительского надзора и нуждающимся в социальной реабилитации, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в Следственном комитете России. - Она составила соответствующие документы о помещении несовершеннолетнего в спецучреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации. Забрав подростка из школы, Савенко поместила его в инфекционное отделение местной ЦГБ, где он был определен в изолированный бокс и в дальнейшем содержался один.

Иначе говоря, парнишку, словно какого-то прокаженного, огородили от внешнего мира: просто выдернули из привычной среды и начали содержать под надзором — пусть и медиков, но все же. Врачи, впрочем, говорят, что вел он себя «адекватно, без отклонений», но все равно — это все-таки подросток, и он совершенно, надо полагать, был ошарашен свалившимся на него событиями.

Так он провел больше недели.

А затем ему стало известно, что инспектор ПДН — та самая, которая определила его в больницу, собирается отправить его в реабилитационный центр, и это оказалось для него шоком. Он, по всей видимости, даже не понял, что это за учреждение, зачем его туда хотят отправить.

Он пошел в больничный туалет — и покончил с собой.

- В ходе предварительного следствия в результате проведенных судебных экспертиз и совокупности иных собранных доказательств установлена причинно-следственная связь между незаконными действиями Савенко и самоубийством несовершеннолетнего, - уверены в СКР. - Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.