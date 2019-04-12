Медведей некуда девать: В зоопарке под Ростовом-на-Дону скопилось восемь косолапых

В затруднительной ситуации оказался зоопарк в Белой Калитве Ростовской области. Небольшой зверинец - он расположен на площади в 0,8 гектара - вынужден содержать восемь (!) кавказских бурых медведей. В то время как прокормить только одного взрослого косолапого выходит порядка 45 тысяч рублей в месяц. Но по новому закону зоологи не могут их ни продать, ни обменять через Интернет.

Майя уже пятый год радет потомством. Фото: предоставлено Антоном Калашниковым.

«А В ЯНВАРЕ У НИХ ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ МАЛЫШИ»

- Наш зоопарк существует еще с 80-х годов прошлого столетия, - рассказал «КП» - Ростов» его директор Антон Калашников. - Когда-то здесь радовал посетителей старожил Боря. А когда помер, то появился Яша - маленького медвежонка спасли и передали нам охотники из Краснодарского края. Со временем взяли ему подругу Майю из ростовского зоопарка. И вот уже лет пять они радуют нас потомством - раз в год три малыша. Исключением, пожалуй, был только прошлый - тогда родились только два детеныша.

Однако теперь сотрудники зоопарка находятся в затруднительном положении. Совсем скоро Майю (она сейчас находятся в отдельном вольере с детишками) должны перевести обратно к супругу. А в «детской» вместе с подрастающей детворой будут находиться еще два прошлогодних детеныша и трехлетняя медведица. Конечно же, площадь вольеров не рассчитана на такое количество постояльцев. А учитывая, что родители - пара в самом соку, то не исключено, что к следующему январю у них появятся еще малыши. Как быть с таким количеством медведей? В зоопарке ума не приложат.

Тем более, один взрослый косолапый в день съедает минимум полтора ведра фруктов, овощей и зерновых. Если перевести пребывание мишки в денежный эквивалент с учетом провизии, оплаты коммуналки и его обслуги - это около 45 тысяч в месяц. Правда еще и в том, что спрос обычно есть только на малюток. Их любят и посетители, и циркачи: в первом случае умиляются, в другом - легче дрессировать.

Совсем скоро тройню отлучат от мамы. Фото: предоставлено Антоном Калашниковым.

«ШТРАФ ДО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ»

- Прошлым летом вступил в силу федеральный закон, согласно которому нельзя продавать краснокнижных животных через Интернет, - продолжает собеседник. - Раньше мы либо меняли их на других животных у коллег-зоопарков, либо просто продавали им. В том числе давали информацию через бесплатные доски объявлений в Интернете, общались по WhatsApp. Теперь же это считается преступлением. Наказание суровое - до четырех лет исправительных работ или штраф до 1,5 миллиона рублей! Мы ни в коем случае не критикуем закон, направленный на борьбу с браконьерами, живодерами и легкомысленными заводчиками, которые, не рассчитав сил, наигравшись, просто избавляются от диких животных. Но получается, что в ловушке оказались и муниципальные зоопарки. Это при том, что мы внимательно отслеживали судьбу каждого своего питомца: знаем в каких зоопарках и в каких условиях они находятся.

Сейчас сотрудники зоопарка отправили письмо в Минприроды РФ, чтобы чиновники разъяснили им ситуацию, куда девать медведей. Не обзванивать же, в самом деле, каждый зоопарк? Выход из сложившейся ситуации ростовские зоологи видят в том, чтобы создать единую базу данных зоопарков, где бы они могли устраивать обмен или, как бы грубо это ни звучало, куплю-продажу зверей. Таким образом, коллекции животных стали бы богаче, а выиграли бы от этого только посетители.

Мишки рождаются в этом зоопарке раз в год. Фото: предоставлено Антоном Калашниковым.