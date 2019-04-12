«Они делали бизнес на наркотиках!»: Сбежавших в Украину полицейских подозревают в том, что они подбрасывали "дозы" подросткам

Ростов-на-Дону второй день обсуждает «политических беженцев» Никиту Моргунова и Семена Фищука, тех самых полицейских, что подались в Украину, опасаясь мести «наркодилеров». Правда, в России в отношении них возбудили уголовное дело, а в Ростове-на-Дону задержан их сообщник — сотрудник полиции (некий Дмитрий К.). Потихоньку клубочек, который собирался годами вокруг сбытчиков наркотиков и их «крыши», начинает раскручиваться.

- Это бизнес - грязный, подлый бизнес, - говорит ростовчанка Наталья М. - Хорошо знаем мы и Моргунова, и Фищука, а Дмитрий К., похоже, это сотрудник ПДН Дмитрий Калистратов. В прошлом году нам удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении него. Он подделал материалы, чтобы посадить нашего сына Романа, которому, как мы считаем, подбросили наркотики.

«СПРАШИВАЛИ, КАКАЯ МАШИНА У ОТЦА»

Семья М. самая обычная - папа, мама, да трое детей. Старшему 17 лет. В прошлые новогодние праздники он остался дома, а родные поехали отдыхать в Крым. Потому никто не остановил парня, когда шапочные знакомые попросили его выйти на улицу, чтобы "кое-что забрать". Когда он подходил к перекрестку, появились мигалки, его повалили на землю, надели наручники, заявив, что он попался на хранении наркотиков.

– Мне позвонил оперативник Моргунов, говорит, ваш сын задержан за наркотики, - рассказывает Наталья. - Мы тут же стали собираться в Ростов. Пока ехали, поступило еще несколько звонков, мол, ваш-то точно под наркотой, готовьтесь...

Они приехали ночью, а утром забрали сына из реабилитационного центра, куда его поместили якобы за административное правонарушение. Сразу поехали в диспансер, где сдали анализы на наркотики (не нашли). Перепуганный Роман рассказал, что как после задержания доставили в отдел, где задавали вопросы типа: «Кто папа? Какое звание? Какая у вас машина?».

В конце года Романа приговорили к условному сроку. Фото: личный архив

ГОД БИТВЫ ЗА СЫНА И ПРАВДУ

Папа у Романа - майор, бывший летчик МВД. Закон знает, как и саму систему. Он поверил своему сыну. Под лупой стал изучать все материалы, собранные для возбуждения административного и уголовного дел (как оказалось, в кармане Романа «нашли» 1 гр наркотиков, к слову, на самом полиэтиленовом пакетике с запрещенным веществом эксперты не обнаружили отпечатки подростка, а те, что были - «не идентифицированы») в отношении его ребенка. И нашел нестыковки и липовые подписи.

Вслед за уголовным делом в отношении подростка родилось второе - на полицейского, который участвовал в задержании.

В отношении полицейского Дмитрия Калистратова было возбуждено уголовное дело. Фото: предоставлено семьей М.

- Это был самый страшный год, на сына невозможно было смотреть, супруг проводил собственное расследование, ему удалось доказать подлог, потому в отношении сотрудника ПДН Дмитрий Калистратова было возбуждено уголовное дело, сейчас оно в суде. А нынешние «беженцы» Никита Моргунов и Семен Фищук, кстати, свидетели по делу нашего сына, -- говорит ростовчанка.

Увы, подозрения в отношении полицейского никак не могло отменить суд на подростком. В конце марта Романа признали виновным, он получил условный срок. Но у семьи есть время, чтобы обжаловать приговор, доказав, что на самом деле стражи порядка действовали по отработанной схеме.

- Правовую оценку всего этого пусть дают следователи, расскажем о своем мнении, которое возникло после года сбора доказательств и проведенного собственного расследования, - говорят родные Романа. - Похоже, это целая схема: «оборотни» занимались сбытом, а задерживали таких доверчивых подростков, как наш. Кто-то из родителей соглашался на поступающие предложения «договориться», строптивых наказывали - возбуждали уголовные дела, повышая свою раскрываемость. Они были в плюсе в любом случае.

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В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области. Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу — преступную группу - общественную организацию «Антидилер» (которая как раз и вскрывает всю систему распространения наркотиков). Мол, за это теперь полицейские и страдают, власти их преследуют и угрожают уголовным делом (подробности)