2019-04-15T13:27:52+03:00
Общество

Мальчик погиб: в Ростове-на-Дону пьяная мать бросила четырехлетнего сына в загоревшейся квартире

Следователи приняли решение возбудить уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Во время пожара в квартире на 9-м этаже по вине пьяной матери погиб ребенок. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Во время пожара в квартире на 9-м этаже по вине пьяной матери погиб ребенок. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Пожар случился в минувшую пятницу, 12 апреля, на улице Башкирской. Около семи часов вечера очевидцы заметили сильный дым, который валил из окна квартиры на девятом этаже. Кто-то стал звонить в службы экстренного реагирования, кто-то пытался подняться наверх, чтобы помочь людям. Через пару минут приехала первая пожарная машина. По словам очевидцев, спасатели встретили неожиданное сопротивление - пьяная хозяйка квартиры не хотела пропускать их в комнату, а вторая сбежала, прячась во дворе.

- После того, как квартиру потушили, в помещении нашли тело ребенка, - написал один из свидетелей в социальных сетях. - Ребенка пытались откачать прямо на месте в реанимации, но не смогли.

Причина возгорания пока неизвестна. Фото: СУ СК России по РО

Причина возгорания пока неизвестна.Фото: СУ СК России по РО

Как оказалось, семья считалась неблагополучной. Квартира принадлежит 52-летней ростовчанке, в ней также жила 31-летняя дочь с ребенком. Женщин неоднократно якобы ловили на странном поведении и агрессии.

- У этой (матери малыша - автр) три раза забирали ребенка органы опеки и три раза возвращали его, она его и роняла с лестницы, и травила мелком от муравьев, - пояснили в городском паблике соседи семьи.

В региональном следкоме посчитали, что в гибели малыша виновата мать (точно установлено, что она была пьяна). В отношении 31-летней женщины, которая бросила мальчика, возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В момент пожара пьяная женщина бросила своего сына. Фото: СУ СК России по РО

В момент пожара пьяная женщина бросила своего сына.Фото: СУ СК России по РО

- Сразу же после возгорания 31-летняя женщина покинула квартиру, не приняв должных мер к спасению своего ребенка, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Мальчик был эвакуирован прибывшими по вызову соседей сотрудниками пожарной службы, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти жизнь ребенка не удалось.

На данный момент она задержана, а ее мать в больнице - у нее сильное отравление дымом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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