Концлагерь для лошадей: титулованные скакуны погибают в конюшне под Ростовом-на-Дону.

Полиция пообещала вмещаться в конфликт между защитниками животных и владелицей лошадей, который вполне может закончиться возбуждением уголовного дела. Суть в том, что в конюшне голодали титулованные скакуны. Голодали настолько, что съели деревянные перегородки. Один уже погиб, остальные нуждаются в лечении.

- Осенью прошлого года к нам в ООО «Сохрани мир» обратились две ростовчанки - мать и дочь (фамилии пока не называем, но они есть в распоряжении редакции, - авт.) с просьбой определить на постой их девять лошадей, - рассказала предысторию конфликта Рина Багирова. - В нашей конюшне место есть, потому я согласилась. Договорились, что они оплачивают часть коммуналки и работу сторожа, а кормить своих лошадей будут самостоятельно.

Конфликт между директором школы и владельцами лошадей начался почти сразу. Рина Багирова стала обращать внимание, что «постояльцев» плохо кормят, рацион скудный, не выгуливают, не меняют подстилку. Начала делать замечания, но слышала обещания, что вот вот ситуация изменится, а также жалобы на отсутствие денег Как-то она предложила продать хотя бы одного скакуна, чтобы выручить средства на покупку нормального питания (цена на рынке одной лошади - до 200 тысяч рублей), но в ответ услышала категорический отказ. Если бы женщина не подкармливала их нормальным сеном, погибли бы, но запасы питания и у нее были ограничены.

- Терпение лопнуло, когда на глазах начал сдавать Хребет - 26-летний скакун тракененской породы, - говорит конезаводчик. - Его можно было выходить, требовались лекарства и хорошее питание. Но хозяйка, понимая, что я не буду молча смотреть на голодных коней с уже атрофировавшимися мышцами, предпочла потратить деньги и перевезти их в другую конюшню, подальше от моих и чужих глаз. Там, на территории частного питомника, как мне стало известно, Хребет и скончался. Подозревают, что никто не будет проводить вскрытие, не установит истощение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/703313" frameborder="0"></iframe> Концлагерь для лошадей: титулованные скакуны погибают в конюшне под Ростовом-на-Дону.

Эколог и защитница животных успела снять на фото и видео состояние животных, которые уже выложила в интернет. Она переживает, что и остальных лошадей ждет участь Хребта.

На сторону директора клуба встала и владелица клуба «Любимая усадьба» Галина Любивая. Она видела бедных животных и была шокирована их состоянием.

- Надо понимать, что это не просто лошади, а турнирные бойцы, которые выигрывали своим всадникам кубки и медали, - говорит Галина Любивая. - Это победители на пенсии, нельзя к ним так! Пока неясно, каким образом животные оказались собственностью этих ростовчанок. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся. Но спасать скакунов надо сейчас. По своей природе лошадь должна есть 24 часа в сутки, иначе желудок без полноценного питания уже через пару месяцев покрывается язвами. Я готова взять этих животных на передержку, обеспечить питанием и ветеринарным сопровождением, так как иначе они могут погибнуть. Но для этого нужно вмешательство служб, так как лошади все-таки являются чужой собственностью.

На главный вопрос, зачем покупать животных, если нет денег на нормальное питание, коневладельцы ответа так и не нашли. Подозревают, что предпринимательница оформила приют и получает субсидии.

- Я общалась со старыми владельцами некоторых лошадей, они были в шоке, продавая, они слышали заверения, что за ними будет осуществляться должный уход, - поясняет Галина Любивая, признаваясь, что никто не понимает логики происходящего.

В ГУ МВД России по Ростовской области заверили, что начали проверку и разбираются в ситуации, правда, пока владельцев лошадей найти не могут.