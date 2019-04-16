Как водителей обманывают на шиномонтаже: 7 популярных способов

Весна - золотое время для шиномонтажек. Очереди из желающих переобуть свой автомобиль, а значит и возможность подзаработать навязав клиентам дополнительные услуги, которые часто должны выполнять бесплатно. Оказывается, есть множество способов увеличить чек клиента, особенно доверчивого. Тем более, если за рулем девушка. Например, с вас могут потребовать разные суммы за монтаж и установку шин, расскажут о том, что обнаружили кривой диск (а на деле он – нормальный), накачать шины азотом, поменять вентили, которые якобы пропускают воздух. Рассказываем, как реагировать на такие «заманчивые предложения», чтобы не уехать с сервиса с пустым кошельком.

На автосервисе работают люди со смекалкойФото: Валентин ДРУЖИНИН

1.Цены за снятие/установку/монтаж – разные

Одна из самых прибыльных уловок в сезон - вроде мастер сказал одну стоимость, а на кассе ценник в разы выше. А все потому, что изначальная цена не учитывала установку и снятие колес.

Как быть? Договоритесь заранее, уточните все детали. Сколько будет стоить переобуть каждое колесо и какую сумму нужно заплатить в итоге. Тогда неприятных сюрпризов удастся избежать.

Процесс идет!Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. А диск-то у вас кривой!

Начал мастер возиться с вашей ласточкой, да вдруг вздыхает – аж сердце замирает. Тут и выясняется – диск колеса-то кривой. Но не пугайтесь раньше времени. Скорее всего, с диском все в полном порядке, просто перед вами разыгрывают небольшой фокус. Для того, чтобы ваше колесо «завосьмерило», на место, куда крепится диск, незаметно подкладывают маленький грузик. И мнимая неисправность на лицо!

Как быть? Попросите показать вам процесс выправки диска на балансировке. Если мастер начнет теряться, пытаться отговорить вас от контроля за работой, знайте – вас пытались надуть. Ну а с другой стороны, вполне возможно, что ваш диск и вправду требует корректировки.

3.Накачать шины азотом

Шиномонтажники обычно предлагают эту услугу с некой торжественностью. Мол, только в нашей мастерской на всем районе есть такая услуга по накачиванию шин азотом. Давайте мы вам заполним покрышки этим чудесным газом? И ваши шины еще несколько сезонов бегать будут как новые. Увы, многие доверчивые клиенты, особенно женщины, охотно соглашаются заправить колеса не банальным воздухом, а чудодейственным азотом.

Как быть? Это, скорее, маркетинговый ход. Вам пообещают, что машина будет мягче идти, но на деле отличить сложно, что там у вас в колесах. И важный момент – если шина внезапно спустит, как же подкачать ее обычным насосом? А возить с собой баллон с азотом - сомнительная затея.

4.Предлагают поставить самоклеящиеся грузики

- А зачем обычные? – мастер задает вам вроде бы резонный вопрос. И тут же объясняет, мол, привычные смотрятся «не фонтан», да к тому же легко могут поцарапать диск. Вам установят чудесные самоклеящиеся грузики, которые смотрятся стильно, да и якобы вреда покрышкам не причиняют. Правда, стоят на порядок дороже.

Как быть? Выбирайте сами, вдруг вам и правда покажутся стильными самоклеящиеся грузики. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Но чаще разговоры о царапинах на дисках от обычных грузиков – преувеличение, не более того. Готовы заплатить больше за сомнительную услугу? Мастера вас в этом поддержат.

5.Поменять вентили

Вентиль - то самое отверстие, через которое накачиваются колеса. Теоретически, каждый год их нужно менять, иначе они попросту рассохнутся, деформируются и начнут пропускать. А на практике – один комплект вентилей отлично служит несколько лет. Желание их заменить не что иное, как дополнительная услуга и возможность подзаработать на вашей бдительности. Мастера зачастую предлагают металлические вентили, стоимость которых конечно дороже обычных резиновых.

Как быть? Вспомните, были у вас проблемы с вентилями? Пропускали они воздух минувшей зимой? Если нет, откажитесь от их замены и смело катайте еще один сезон со старыми.

6.Допы в прайсе

Одна из популярных хитростей мастерских. Изначально ставятся цены ниже, чем у конкурентов. Вы клюете на удочку, приезжаете на выгодную шиномонтажку и видите, что в прайсе мелким шрифтом указаны услуги, которые обычно выполняются бесплатно. Например, за определенную сумму вам снимут колпаки или упакуют покрышки.

Как быть? Увидели подозрительно выгодное предложение? Не поленитесь, прозвоните в автосервис, подробно расспросите, что входит в стоимость услуги и не придется ли доплачивать за что-то дополнительно.

7.Взрыв на деформированной шине

Мастер может долго сокрушаться, что резина у вас кривая, на диск не натягивается, некачественная в общем. Но не переживайте, за новым комплектом вас не отправят. А просто накинут в стоимость услуги так называемый взрыв. Вокруг обвода шины наливают бензин и поджигают его. За такое «файершоу» тоже возьмут отдельную плату.

Как быть? На приличных шиномонтажках деформированный обод выпрямляют специальным ресивером, бензин взрывают там, где работают по старым допотомным технологиям. Да и уважающие себя мастерские за взрыв денег брать не станут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Шиномонтажки живут на дополнительных услугах»

Максим Черкашин, главный редактор интернет-портала «Южный автомобиль»:

- Понятно, что сотрудники шиномонтажек хотят заработать на всем. У них оборудование куплено, простаивает. А тут клиент приехал, да если еще и не знающий. Зарабатывают как раз на таких водителях, которые особо не разбираются в эксплуатации автомобиля, а доверяют работникам шиномонтажной мастерской.

Прежде чем отправиться в сервис, обратитесь к знакомым, которые хоть немного разбираются в автомобильной сфере. Вооружитесь минимальными техническими знаниями, на крайний случай прочитайте книжку по эксплуатации машины. По сути, поменять зимнюю резину на летнюю - стандартная услуга, к которой можно прицепить еще вагон дополнительных.

Девушка-водитель - любимый клиент на сервисеФото: Алексей БУЛАТОВ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Девушка приехала на автосервис. Говорит:

- У меня колесо спустило.

Шиномонтажники уточняют:

- Полностью спустило?

Автоледи:

- Нет, только снизу.