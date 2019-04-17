Сериал «Ростов»: Почему фильм снимали не в Ростове-на-Дону, а герои по-одесски «шокают»

...ОБ ОДЕССКОМ КОЛОРИТЕ

- У российских киношников сейчас есть икона — сериал «Ликвидация» (), и многие сейчас пытаются, снимая фильмы на тему криминала и бандитизма — не важно даже, какого именно периода они касаются, лекала и штампы идут оттуда. Более того: ребята, режиссеры и сценаристы, хорошо учились, в правильных вузах, они умеют делать кино. А что касается «Ростова», то сразу было видно, что там идет и отсылка к «Ликвидации», и к «Месту встречи изменить нельзя», и даже к «Криминальному чтиву». Из «Ликвидации», допустим, это взаимоотношения внутри коллектива: они безо всяких формальностей, никто там, скажем, честь старшим по званию не отдает, строем не ходит. Идет, в общем, просто общение. Плюс много одесского «колорита».

Пулемет Льюиса в руках бандитов даже тех лихих лет - это все-таки вымысел, а вот пистолеты и финки точно были. Фото: НТВ.

...О ТОМ, ПОЧЕМУ ГЕРОИ «ШОКАЮТ»

- На счет «шо» - мне в первые же часы после старта премьеры пришлось отвечать знакомым и друзьям именно по этому поводу, были вопросы, это цеплялось «за уши». Даю справку — как историк. Дело происходит сто лет назад, это нужно четко понимать. А по переписи населения Области войска Донского от 1897 года, на его территории проживали 28,1 процента малороссов — украинцев, иначе говоря. При том, что население всей Области составляло 2,5 млн человек. А в Ростовском округе — 35,6 процента. То есть каждый третий из ростовцев, как тогда называли жителей Ростова-на-Дону, каждый третий был малороссом. И на каком языке, скажите, они тогда разговаривали, на каком «суржике»? Ребята, говорю я всем, давайте сходим на базар, по западным населенным пунктам Ростовской области, и послушаем, как говорят. Что касается «гэканья» - то это нормально, отличительная черта жителей нашего региона, по которой нас и узнают за его пределами. Смольянинов, кстати, налегает на это, получается у него.

Борьбу угрозыска против криминала возглавил Алексей Козырев, сам бывший рецидивист, решивший встать на сторону закона. Фото: НТВ.

...О «МАЛИНАХ» И ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

- Конечно, все персонажи в сериале, с точки зрения экспертов, ведут себя непрофессионально, но это, во-первых, все-таки фильм, а во-вторых, нужно помнить, что это вообще было за время. Кого набирали в милицию в 20-е годы? Рабочих, слесарей и т. д. Какая у них оперативная подготовка, откуда? Да — они могли прийти к условному бандюку и дать ему в ухо, заставить отдать украденное-награбленное. Если говорить — опять же, по сериалу — конкретно о бывшем воре Козыре, ставшем начальником ростовского угрозыска Алексеем Козыревым, то на любой «блат-хате» он, памятуя его прошлое, был как бы своим. Так нам в фильме и показывают, отбрасывая нюансы. В действительности же, его, конечно, замочили бы сразу и без разговоров на первой «малине». Но реальный прототип Козыря, Станислав Невойт, с которого писался образ этого персонажа, набирал к себе в команду таких расстриг, как и он сам, бывших уголовников — причем, воров, а не грабителей-разбойников, потому что воровать-то тогда было уже нечего и не у кого. И они знали все «малины» и ходы-выходы — на Богатяновке. Вот в этом и была их «оперативная работа». А вот сам, в одиночку, конечно, Козырь бы не выжил.

Иван Охлобыстин, сыгравший роль Котелка, во время съемок. Фото: НТВ.

...О БАНДЕ КОТЕЛКА И ПРОЧИХ

- Бандиты в то время, на самом деле, чувствовали себя в Ростове очень вольно. Вот, опять же, вам статистические данные за март 1920 года — то время, когда Невойт только пришел работать начальником угро (первых двух его предшественников расстреляли за халатность и растрату), - в городе произошло 26 тяжких преступлений. То есть убивали практически каждый день. Ведь против этого отмороженного криминала не было, кому выступать. Причем, некоторые из них, банды Пашки-Фараона, Медика и Рейки и другие, действовали не ночью, как большинство, а внаглую — средь бела дня. Хотя, конечно, это в сериале период их разгула объединили, по-настоящему они существовали в разное время. Но, как бы то ни было, требовалась твердая рука, и она и появилась в лице Невойта. Хотя, разумеется, с пулеметом Льюиса, как показано в «Ростове» (в банде Котелка), никто не бегал — это приукрасили, таковы законы кино, давайте же все-таки делать на это скидку. А вот с пистолетами — да, без проблем, было!

Журналист Сергей Кисин, выступивший вместе с коллегой Алексеем Павловским, соавтором сценарной идеи сериала, считает, что актеры сыграли достойно... Фото: Анатолий Карбинов.

...О УРКАГАНСКОМ ЯЗЫКЕ

- Несмотря на то, что, я видел комментарии, некоторые сейчас говорят, что, мол, не могли на таком языке выражаться бандиты того периода (типа - «Пойди замочи Иуду» или «Сделай, не в падлу», как говорил Охлобыстин в образе Котелка), то отвечу так: вполне могли, и конкретно к этой составляющей фильма его создатели подошли ответственно. Прежде всего, стоит сказать, что ростовское бандитское «арго» оно не совпадало во многом с тем, как разговаривали урки в Питере или Москве. Плюс мы специально составили и выслали сценаристам «разговорник босяков и беспризорником» образца 1922 года, где были происаны основные обороты и выражения, и они его использовали и внедрили в речь своих героев. То есть персонажи реально «ботают по фене». Но вот фраза про то, что «в лес иди», меня зацепила — откуда в Ростове лес, если его никогда здесь не было?

...И предлагает все-таки помнить, что этот сериал - не документальный, а художественный, где вполне допускается вымысел. Фото: НТВ.

...О ТОМ, ПОЧЕМУ ФИЛЬМ ПРО «РОСТОВ-ПАПУ» СНИМАЛИ В ЯРОСЛАВЕ, А НЕ НА ДОНУ

- Уже не раз говорилось и писалось о том, что на Дону появится свой кинокластер, но, увы, до сих пор неизвестно, когда это случится, и случится ли вообще. А в Ярославе он, кинокластер, есть — давным-давно. С инфраструктурой и всем прочим. Тем не менее, купеческие города — и Ярославль, и Ростов-на-Дону — именно того времени, они все же очень похожи друг на друга: улочками, домами, бытом и проч. Скажем, был сериал «Однажды в Ростове», который снимался вообще в Саратове, и когда я его смотрел — просто «узнавал» наши, донские, места, ну очень напоминали они. Единственно, возвращаясь в сериалу «Ростов», скажу такую вещь — если уж говорят герои об этом городе, то нужно хоть вставлять в речь наименования известных именно здесь, в Ростове-на-Дону, улиц — ведь не было, допустим, никогда у нас улицы Гороховой! А там она звучит. И это режет слух.