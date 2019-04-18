Продажа запрещенных препаратов, химия в бассейнах и обычный сок вместо витаминного фреша: как разводят на деньги в фитнес-клубах

Весной в фитнес-клубах не протолкнешься. К постоянным клиентам добавляются те, кто хочет срочно похудеть до начала пляжного сезона. Большой поток людей вроде бы увеличивает прибыль, но многие бизнесмены хотят сократить расходы. Поэтому прибегают к различным уловкам - продают через подставных спортсменов порой запрещённые препараты, воду в бассейнах делают прозрачной благодаря вредной химии, а обычный морковный сок продают по завышенной цене под видом витаминного фреша. Менеджеры и фитнес-инструкторы рассказали, на что обратить внимание при посещении фитнес-клуба.

1.Неслучайный продавец допинга

Часто в спортзалах формируются группы посетителей, которые исправно ходят в качалку три раза в неделю в одно и тоже время. К таким старичкам часто подключается новенький парень в очень хорошей форме. И в процессе общения рассказывает, как благодаря чудодейственным препаратам можно прийти в форму едва ли не за пару дней. А купить вещества можно прямо в раздевалке, у нового знакомого «случайно» полный рюкзак допинг-средств. Естественно, продаёт он все это с разрешения руководства клуба, часто торговля идёт запрещенными препаратами, иногда продают препараты наподобие метана. За реализацию продавец получает свой процент.

Что делать?

Не применяйте неизвестные вам препараты без консультации со специалистом. Тем более, вы не знаете наверняка откуда у такого продавца таблетки для быстрого похудения или наоборот, для набора массы тела.

Большой поток людей вроде бы увеличивает прибыль, но многие бизнесмены хотят сократить расходы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2.Тренер собирает «хоровод»

Бывает так, что персональный тренер набирает на одно время сразу пять клиентов, с каждого собирает оплату как за индивидуальную тренировку. Отправляет по разным тренажерам, а сам идёт обедать или зависает в телефоне. Запомните - персональная тренировка проходит с тренером тет-а-тет, никаких параллельных клиентов инструктор одновременно вести не должен.

Что делать?

Оговорите заранее с инструктором, сколько человек будет тренироваться вместе с вами. В идеале - не должно быть ни одного, на то она и персональная тренировка, стоимость которой в разы выше, чем в группе.

3.Болтливый инструктор - находка для клуба

Вы делаете упражнение, как вдруг один из тренеров в зале начинает обращать внимание - спину не так держишь, вес не тот выбираешь. Но чаще - это не забота и не симпатия к вам, а банальное желание заработать. Общительный, коммуникабельный инструктор не останется без клиентов - начинающие спортсмены готовы заплатить больше, лишь бы добиться тех самых кубиков на прессе. Но тут ещё одна хитрость - подцепив вас на покупку абонемента, инструктор будет давать не значительную нагрузку, чтобы результат занятий был виден далеко не сразу. А вы потратите больше денег, оплачивая в очередной раз месяц занятий с персональным тренером.

Что делать?

Вникайте в процесс самостоятельно - в Интернете сегодня море информации о том, как самому составить для себя программу тренировок. Если чувствуете неуверенность, договоритесь о разовом занятии с тренером или же попросите его составить для вас программу тренировок на месяц. Естественно, это не бесплатная услуга, но куда дешевле цикла индивидуальных занятий.

4.Морковный сок по цене чудодейственного коктейля

Часто при фитнес-клубах работают небольшие полезные бары. Продают там салаты, легкие перекусы, протеиновые батончики. Но согласитесь, на салате из банальных огурцов и помидоров особо не заработаешь. Вот и приходится включать фантазию. Банальный морковный сок вам выдают за сверхвитаминный коктейль, и цена соответственно, неоправданно высокая.

Обычный сок вместо витаминного фреша? Легко!Фото: Алексей ФОКИН

Что делать? Самый простой способ вывести хитрецов на чистую воду - попросить приготовить коктейль при вас. На крайний случай вовсе откажитесь от услуг сомнительного бара.

5.В бассейне - химия, от которой зудит тело

Если в спортзале есть бассейн, поддерживать в нем прозрачную воду могу не честным способом, а именно - злоупотреблять химией и наливать ее больше чем положено. А если после посещения бассейна почувствовали зуд на коже, можете быть уверены - дело пахнет мухлежом с качеством воды. Когда человек сообщает об этом сотрудникам, они говорят, что все дело в домашних полотенцах и предлагают пользоваться клубными. Естественно, за отдельную плату.

Что делать?

Обратитесь к менеджеру бассейна и потребуйте проверки состояния воды, если получите отказ, не поленитесь, напишите жалобу в Роспотребнадзор.

Тренировка в бассейнеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

6.В кулере вода из крана

Сами подумайте - сколько людей посещает спортзал каждый день. Вода из кулера обходится в круглую сумму. В приличных клубах бутылки с водой меняют насколько раз в день, но некоторые заведения и тут ухитряются экономить. Проводят специальный шланг от водопровода к кулеру, и проблема решается сама собой. А посетители во время тренировок сами того не подозревая пьют воду из-под крана.

Что делать?

Обратите внимание, кто и как меняет пустые бутылки и делается ли это вообще. Спросите сотрудников, где происходит закупка. Если закрались сомнения, не рискуйте, носите свои небольшие бутылки с собой.

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