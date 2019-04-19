В Ростовской области чаще всего умирают от инфарктов и инсультов

Можно ли изжить очереди в поликлиниках? Так ли страшна корь, как ее малюют? От каких болезней чаще всего умирают на Дону? И что будет с горбольницей им. Семашко, если ее передадут в аренду бизнесу? Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«СИТУАЦИЯ ПО КОРИ СТАБИЛЬНАЯ»

- В Интернете уже не первый месяц кошмарят корью, которую нам пророчат со стороны незалежной. Так ли страшен черт?

- Это наша действительность, в которой мы живем. Сейчас на сопредельной с нами территории ситуация нестабильная, зарегистрированы вспышки заболевания. Кроме того, в Европе огромное количество людей, заболевших корью, есть и летальные исходы. Все потому, что было много антипрививочников, которые прямо заявляли: «Я не буду прививать своего ребенка, потому что прививка может вызвать какое-то осложнение».

Россия была признана ВОЗ территорией, в которой нет этого заболевания, потому что мы грамотно и своевременно делали вакцинацию. У нас совершенно стабильная ситуация по кори. В рамках национального проекта «Здоровье» у нас уже была подчиняющая вакцинация населения в возрасте от 35 до 55 лет. Речь идет обо всех тех, кто в детском возрасте не был вакцинирован. Мы полностью провели ревизию прививочного статуса всех жителей Ростовской области, знаем количество не привитых от кори старше 18 лет, количество вакцины, которую необходимо приобрести. И, помимо детской вакцинации, продолжаем подчищающую. Она должна быть сделана до 1 октября 2019 года. Деньги для этого выделяются. Единственная просьба: когда вам звонят и приглашают в поликлинику, а вы точно знаете, что у вас не было этой прививки, сделайте ее. Корь - особо опасное инфекционное заболевание. Его тяжело переносят дети, а еще тяжелее - взрослые. Да, бывает и реакция на прививку, но она все равно менее опасна, чем корь.

Дети проходят диспансеризацию раз в год.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - ЗАПОДОЗРИТЬ»

- Татьяна Юрьевна, какие первоочередные задачи стоят перед региональным минздравом сегодня?

- Основная задача обозначена в указе президента - это профилактическая направленность. Составляющие национального проекта «Здравоохранение» - вопросы, касающиеся охраны здоровья, связанные с тем, чтобы раньше выявить, диагностировать и помочь человеку справиться, не допуская осложнений любого заболевания. Речь идет о первичной профилактике, медико-санитарной помощи и возможности раннего проявления и таких грозных заболеваний, как онкология и сердечно-сосудистые.

- Но диагностика - это, прежде всего, оборудование...

- Диагностика - это, прежде всего, ранняя диспансеризация и обращение пациента, когда у него как будто бы ничего и не болит. Скажите, какое нужно оборудование для того, чтобы заподозрить у человека развитие гипертонической болезни? Никакого. Тонометр! Если человек два раза в день измеряет свое давление и видит, что оно на обеих руках разное, - выше показателя 120 на 80, то это уже весомый аргумент обратиться в медучреждение. Но часто бывает, что люди живут с давлением 160 и выше, искреннее считая, что у них все хорошо. Но это может говорить и о гипертонии: сосуды адаптировались, но при стрессовой ситуации происходит одномоментный скачок давления выше привычного, и происходит катастрофа. Особого оборудования не нужно, и чтобы пациент раз в год пришел померить свое внутриглазное давление, повышение которого приводит к развитию катаракты и, как следствие, к слепоте. А для того, чтобы заподозрить онкологию на ранних этапах, достаточно элементарных вещей: сдать онкомаркеры, а мужчинам - ПСА. Конечно, в рамках нацпроекта мы будем продолжать оснащение медучреждений. Но сейчас основная задача - заподозрить.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в студии радио «КП».Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«НУЖНА КУЛЬТУРА»

- Хотелось бы продолжить тему диспансеризации. Пользуется это направление профилактики спросом у населения?

- Она началась еще с нацпроекта «Здоровье». Речь идет о том, что трудоспособные жители в возрасте старше 30 лет раз в три года должны проходить диспансеризацию. Позже ограничение сняли, теперь диспансеризацию проходят все раз в три года. А дети - ежегодно.

Так, в прошлом году 29 процентов населения прошли диспансеризацию, в этом запланировано уже 33%, дальше - больше. Задача обозначена 204-м указом президента: необходимо, чтобы к 2024 году ежегодно 90 процентов населения проходило диспансеризацию. Это 3 млн 700 тысяч жителей региона.

- Что для этого нужно?

- Объединить усилия медработников и самих пациентов. Сейчас пациентов, подлежащих диспансеризации, обзванивают участковые терапевты, отправляют письма в ящик, включаются и страховые агенты с напоминанием и прозвоном - пришел ли человек на самом деле. Выделены отдельные дни для диспансеризации, врачи поликлиник стали принимать и по субботам. Кроме того, мы заключаем договоры с конкретными предприятиями, куда выезжают медики для первого этапа диспансеризации, - это первичный осмотр, онкомаркеры и анализы. Если есть подозрения, то человек переходит на второй этап - более углубленной диагностики уже в поликлинике. И таких у нас порядка 30 процентов населения. Это с нашей стороны.

- А с другой?

- Нужна культура отношения к собственному здоровью самого пациента. Нет заинтересованности и работодателя. Правда, уже появилась статья в законе, где прописано - работодатель обязан отпустить работника один день раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением его заработной платы. На мой взгляд, человеческое здоровье - это экономический потенциал страны, он создает экономические блага.

Очереди в поликлиниках есть и это факт.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЧАЩЕ УМИРАЮТ ОТ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ»

- Какие болезни чаще всего присущи жителям Ростовской области. Как-то меняется картина?

- Только в процентном соотношении. На первом месте на протяжении последнего времени как были, так и остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Практически 80 процентов смертности от инсультов и инфарктов в трудоспособном возрасте. Второе место продолжает занимать онкологическая патология. И третье место - это ДТП, травмы и различные заболевания, не связанные с здравоохранением.

- Говорят, что ожирение помолодело...

- Ожирение связано с гиподинамией, с неправильным режимом питания, труда и отдыха. И это составляющая, которая в меньшей степени зависит от здравоохранения. ВОЗ говорит о том, что в структуре здоровья самого человека только 15 процентов принадлежит самому здравоохранению, а 50 процентов - образу жизни. Кстати, в Ростовской области проводятся уроки здорового питания, где детей учат, как это делать правильно. И меня радует, что некоторые из них даже подсказывают своим родным, что нужно есть с утра. Прошли времена сникерсов и марсов.

- Что вообще с рождаемостью в регионе? Как можно сохранить позитивную динамику по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни?

- Судите сами: в 1986 году количество родившихся детей было 64 тысячи, а уже через десять лет - в два раза меньше. Соответственно, и женщин тоже меньше. И сейчас они как раз-таки находятся в детородном возрасте. Этот спад рождаемости, по нашим данным, наблюдался до 2005 года. Вот поэтому мы говорим, что определенный период времени количество первородящих будет меньше, чем тех, которые рожают второго и последующих детей. Благодаря правительственным мерам поддержки, предусматривающим для женщин и семей дополнительные выплаты и льготы, мы не упали в демографическую яму.

Поговорили и о рождаемости в регионе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБ ОЧЕРЕДЯХ И КАДРАХ

- Очереди в поликлиниках меньше не становятся. Как, по-вашему, можно ли вообще решить этот вопрос?

- Это тоже одна из задач. Но мы понимаем, как бы мы ни улучшали возможности приема к врачу, поликлиники не резиновые. Та же поликлиника №16 в СЖМ Ростова-на-Дону, к которой раньше была уйма претензий. И вот пришел молодой главный врач, сделал в рамках единого информационного пространства удобный прием с электронной записью, ввел много новшеств. Но поликлиника строилась для обслуживания ста тысяч населения, а сейчас их триста тысяч. Поэтому необходимо строительство новых лечебных заведений, в том числе за счет частных инвесторов.

- А как обстоит дело с кадровым вопросом?

- Он есть. В том же Ростове-на-Дону узких специалистов достаточно, но не хватает участковых терапевтов и педиатров. Конечно же, объем работы и требования населения иногда выше возможностей самого врача. Как пример, филиал поликлиники №1 в мкр Суворовском. Мы ее открыли, но кадры набрать не можем. Не идут: объем работы большой.

- И тогда какой выход?

- Мы уже обратились к нашим коллегам-медикам, которые заканчивают вуз. Так, в рамках существующего законодательства после получения аккредитации и без поступления в ординатуру основная масса из них может идти работать в участковую службу. И пойдет. Теперь только отработав три года в лечебном учреждении, ты имеешь право получить ординатуру по какой-то узкой специальности. Очень надеюсь, что благодаря этому в ближайшие несколько лет в участковой службе нам удастся исправить ситуацию.

Инфекционные отделения горбольницы им. Семашко обслуживают всю Ростовскую область. Фото: ГОПАЛО Ольга.

О ГОРБОЛЬНИЦЕ ИМ. СЕМАШКО

- Говорят, что ЦГБ им. Семашко хотят сдать в аренду, и тогда бесплатная больница перестанет существовать?

- Вокруг нее в разное время ходило много разговоров - и рынок там хотели построить, и коттеджный поселок. Но мы должны понимать: ничего другого, кроме больницы, там не было и быть не может. Это четкая позиция мэрии Ростова-на-Дону. Тем более, что она работает не только на горожан: все шесть инфекционных отделений больницы обслуживают пациентов со всей Ростовской области.

- Но дыма без огня не бывает...

- Действительно, администрацией Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о государственно-частном партнерстве для улучшения качества оказания медицинской помощи. Это возможно в рамках 115-го постановления Правительства РФ. Есть и давно разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию медучреждения, которая сегодня требует переработки и переосмысления. По самым минимальным подсчетам, если мы хотим привести его в порядок, то в течение двух лет нужно более 8 млрд рублей. Это внушительная сумма. А у города этих денег нет. Поэтому речь о том, что администрация, не отдавая свою собственность, - и земля, и сама больница так и будут принадлежать государству - отдает ее в управление. Взамен мы получим новое больничное здание и корпуса. Они, например, проведут логистику медуслуг, возможность строительства хостела для иногородних. Но в любом случае все будет прописано в концессионном соглашении. Сейчас оно только прорабатывается.

- Разве были примеры того, чтобы государственное стало частным и стало лучше?

- А оно не станет частным. Я ответственно заявляю: если этот проект реализуется, то ЦГБ имени Семашко как работала, так и будет работать, как оказывала медпомощь по ОМС, так и будет ее оказывать, и в тех же объемах, исходя из программы государственных гарантий. При этом независимо от того, кто этим комплексом будет управлять, потому что он все равно будет в собственности государства. Мы должны понимать, что частный инвестор не просто даст эти деньги, он не будет их отрабатывать на медуслугах! Инвестор дает деньги с рассрочкой платежа, а бюджет будет эти деньги возвращать только не в течение двух лет, а в течение десяти, например. Еще раз: если концессионер и администрация договорятся на тех условиях, которые устраивают жителей города, то последние от этого только выиграют.