"Простила дурака": К жертве пластического хирурга из Ростова-на-Дону вернулся сбежавший жених

Эпатажная Элина Ромасенко из Ростова-на-Дону научилась делать события своей жизни поводами для многочисленных обсуждений. Внимание к ее личной жизни со стороны фолловеров вполне объясняется неоднозначной внешностью ростовчанки. Яркая, с пышными формами, с работой над которыми она зашла достаточно далеко.

Но речь не об этом. Красотка, вмиг прославившаяся два года назад заявление о том, что от нее сбежал жених после неудачной операции на попе (у бедняги якобы не выдержали нервы и другие части тела, когда нащупал "гуляющие" импланты), выложила снимок в свадебном платье. Вот только вместо радости на лице - грусть. Пока одни заметили, что «грудь удачно поместилась», другие поинтересовались причинами печали на столь дивном личике тривиальным вопросом: «Опять очередной удрал?».

- От меня никто никуда не сбегал, давно простила дурака, мы вместе давно, вот ремонтом занимаемся, бизнес (девушка утверждает, что у нее интернет-магазин - автр) развиваем, - заявила Элина. – Все на месте... Вот сейчас не очень удобно говорить, некогда, дела, вечером снова в свадебный салон.

- А покажите хлопца?

- (смеясь) Не планирую!

На просьбу разъяснить ситуацию, коль уж ее личная жизнь, как и количество операций на теле, давно стала достоянием общественности, ростовчанка стала намекать, что скоро все изменится, мол, главное мужчина рядом.

У Элины свой идеал красотыФото: Личный архив

Спорить не стали, а вдруг спокойная семейная жизнь действительно остановит ростовчанку в стремлении к идеальной красоте в ее понимании?

Элина вернула жениха?Фото: семейный архив.

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