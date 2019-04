ТОП-10 неизвестных фактов об участнике шоу «Голос. Дети» Роберте Багратяне

В пятницу, 26 апреля, страна узнает победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети», которое вот уже несколько месяцев идет на Первом канале. За народную любовь - в прямом смысле этого слова, потому что за каждого голосуют только зрители, соревнуются юные артисты со всей России. Один из них - школьник из Ростова-на-Дону Роберт Багратян. И сейчас земляки могут помочь ему осуществить мечту и получить долгожданную победу. Смотрите и голосуйте!

КОГДА ЗАМЕТИЛИ ТАЛАНТ

Мама говорит, что Роберт пел всегда и везде: устраивал дома и в гостях импровизированные концерты. А когда пошел в школу, то напевал не только на переменах, но и на уроках. Именно это так впечатлило его первую школьную учительницу, что та вызвала к себе его родителей и посоветовала, отдать его в вокальную студию.

Когда Роберта впервые привезли на прослушивание к руководителю музыкального национального коллектива села Чалтырь Ростовской области, музыкант со стажем ахнула. Ей очень понравился не только голос мальчугана, но и его глаза. Кстати, в каком бы конкурсе не участвовал нынешний финалист шестого сезона шоу «Голос. Дети», он всегда побеждает. У него множество наград, дипломов и грамот.

КТО КУМИР

Паренек из Ростова-на-Дону знает весь репертуар легендарного Фредди Меркьюри. Сам он признается, что это его кумир в части энергетики и подачи. Кстати, феерическое исполнение известной песни именно этого музыканта до сих пор вспоминают зрители.

САМЫЙ ЧАСТЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗАДАЮТ

Пожалуй, жизнь каждого участника популярного шоу делится на до и после. Но пока последнее еще не наступило, поэтому самый частый вопрос, который слышал юный певец в своей жизни: «Почему ты еще не в «Голосе»?».

На самом деле, талантливый парень рвался участвовать в «Голос. Дети» не первый год. Однако до этого раза ему никак не удавалось убедить маму отправить заявку. А сейчас как будто все совпало: как раз шел отбор участников.

Более того, как рассказала Асмик в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов», на «слепых прослушиваниях» ее сын выступал с высокой температурой и осипшим голосом. Но удача в виде наставника Светланы Лободы ему улыбнулась. Популярная певица взяла к себе в команду. Хотя, признаться честно, «слепые прослушивания» к тому времени уже шли три дня и шансы на успех таяли на глазах.

СКОЛЬКО ПРОСМОТРОВ У ЕГО ПЕРВОГО РОЛИКА

Говорят, у первого ролика Роберта Багратяна - его сделали во время выступления талантливого артиста на «слепых прослушиваниях», три миллиона (!) просмотров. И мы у уверены - это далеко не предел. А еще клип-выступление вошел в мировые топы. Кроме того Роберт стал одним из ТОП-5 лучших певцов этого проекта.

КАКОЕ БЛЮДО ЛЮБИТ

В эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» мама Роберта рассказала, что раньше у мальчика не было каких-то особых предпочтений в еде. Зато сейчас юный музыкант любит все красивое - как из ресторана. К тому же, как и любой парень его возраста, неравнодушен к фасфуду.

ЧТО ПОТРЕБОВАЛ ОТ БАБУШКИ

Сейчас в семье Роберта об этом вспоминают с улыбкой, но обещание есть обещание. Еще перед «слепыми прослушиваниями» Роберт попросил у бабушки, что если он их пройдет, то она будет каждый день готовить ему картошку фри, которую мальчишка обожает. Правда, до конца выполнить обещание у прародительницы пока не получается: внук в Москве и репетирует с утра до полуночи. Но при первой же возможности она готова выполнить обещание.

КАКОЙ УЛЬТИМАТУМ ПОСТАВИЛ МАМЕ

Сцена для Роберта Багратяна его жизнь. А потому, когда он уже устал слышать от окружающих вопрос «Почему ты еще не в «Голосе»?», то в 13 лет поставил маме ультиматум: «Если не отправишь меня на «Голос», то я больше не буду петь!». Пришлось соглашаться. Тем более, что и учительница по пению, к которой его мама пришла за советом поддержала порыв своего ученика: «Если Богу будет угодно, то он попадет на шоу».

Газете «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» мама Роберта рассказала, что когда его пригласили в Москву на прослушивания, он просто кричал от радости. А счастью просто не было предела.

ГДЕ УЧИТСЯ

Роберт Багратян вместе с родителями живет в городе Ростове-на-Дону. Однако парень посещает школу, которая находится в селе Большие Салы - что в 22 километрах от донской столицы. Причина проста: ней изучают еще и армянский - это родной язык семьи. А вот вокальный коллектив, где Роберт учится петь, расположен в другом населенном пункте - Чалтыре, что тоже не близко. Но родители готовы преодолевать ежедневно такие расстояния для того, чтобы их сын чтил традиции и смог исполнить свою мечту.

КАКАЯ МЕЧТА

Мама говорит, что мечта у Роберта, конечно, стать победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети». А еще открыть собственную звукозаписывающую студию.

- По нему видно, что фабрика или производство - это не его мир, рассказал в интервью газете «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» его мама, которая сама работает на предприятии. - Дома он постоянно репетирует. При этом, когда разучивает очередную песню, отправляет нас погулять.

ЕСТЬ ЛИ БРАТЬЯ-СЕСТРЫ

У Роберта есть младшая сестра, она пока еще ходит в детский садик. А еще им очень гордятся одноклассники. Еще и до участия в проекте шестого сезона шоу «Голос. Дети» парень был местной знаменитостью: без него не обходился ни один праздник. А сейчас у него многотысячная армия поклонников, которые его поддерживают - добавляются в друзья, пишут комментарии в Интернете и, конечно же, голосуют.

Кстати, летом Роберту предстоит хорошенько потрудиться. Из-за съемок он пропустил много уроков, так что программу за седьмой класс ему еще нужно будет наверстать.

ВОЛНУЕТСЯ ЛИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА СЦЕНУ

А кто нет? Но Роберта рассуждает на эту тему не по годам. Мол, зачем волноваться и переживать, когда ты уже на сцене? Там уже задача другая: показать все, на что способен.

Правда, когда к нему во время «слепых прослушиваний» повернулась Светлана Лобода, то сердце у Роберта, по его словам, застучало очень сильно. Однако волнению не удалось взять вверх и он с блеском исполнил пеню «The Show Must Go On» до конца.

КОГДА ФИНАЛ

Первый канал, 26 апреля в 21:30

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.