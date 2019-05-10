«Хорошо помянул»: В Ростовской области 9 мая подвыпивший водитель снес восемь захоронений на кладбище

Леденящие душу кадры попали в редакцию газеты «Комсомольская правда». На них - раскрученные могилы, покосившиеся кладбищенские кресты, поврежденные надгробья и ограды. Все это, как утверждает автор снимков, произошло на одном из кладбищ поселка Белогорский Шолоховского района Ростовской области.

В донскую полицию заявление о ЧП не поступало, но кадры говорят сами за себя. Фото: "Комсомольская правда".

По словам очевидца, навестить своих усопших родных аккурат 9 мая туда приехал один из местных жителей. Вероятно, хорошенько «помянув», он уселся за руль авто и решил выезжать восвояси. На кадрах видно, что где-то он даже попытался развернуться, но так как места практически не было, включил задний ход и таким образом попытался вырулить с кладбища.

В итоге, по дороге ему попались несколько могил, которые теперь необходимо восстанавливать. Очевидцы насчитали без малого восемь изуродованных захоронений: где-то повалил крест, где-то свернул прямо на мраморное надгробие, а по каким-то ровнехонько проехался.

В общей сложности оказались повреждены восемь захоронений. Фото: "Комсомольская правда".

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области в настоящее время проводят проверку по данному случаю. Однако говорят, что каких-то официальных заявлений в полицию Шолоховского района ни от родственников, ни от сторожа кладбища не поступало.

Известно, что сам хутор расположен на правом берегу реки Дон - аккурат напротив легендарной станицы Вешенской, родины нобелевского лауреата и автора «Тихого Дона» Михаила Шолохова. А проживает в нем, согласно последним данным, чуть больше двух тысяч человек.

Некоторые надгробия теперь необходимо восстанавливать. Фото: "Комсомольская правда".

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