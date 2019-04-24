Новые модели автомобилей: кто и почему их покупает

Как вы думаете, кто купил первый автомобиль в России? Самым первым владельцем автомашины марки «Панар-Левассор» в 1891 году стал меценат, редактор «Одесского листка» Василий Навроцкий. А следующий автомобиль был продан в России только через четыре года архитектору А.К. Жиргалеву. Это был немецкий «Motor-Wagen». С тех пор автопромышленность ушла далеко вперед, и в прошлом году в России было продано уже свыше 1 800 000 новых автомобилей.

Автомобили в России и СССР

Становление автоиндустрии в России шло примерно в одно время с Европой и США, даже производились собственные автомобили, которые были дешевле в два раза европейских аналогов, но в 30 раз дороже лошади. Большинство населения не имело средств на их покупку, поэтому продажи шли медленно.

В начале ХХ века в число наиболее популярных зарубежных автомобилей в России входили такие марки, как «Опель», «Мерседес», «Фиат», «Лорен-Дитрих» и другие.

Фото: «МОДУС»

Первый заграничный автомобиль на улицах Ростова появился в 1901 году. Довольно быстро мастерские в Нахичевани освоили выпуск собственных авто - «Нахичеван-Олдсмобил», а затем «Баяр». Но после революции производство свернули.

Советские граждане приобретали только автомобили отечественного производства. Зарубежные марки снова стали поступать в страну только в начале 90-х годов прошлого века.

Портрет автовладельца марки Hyundai

Представительство бренда Hyundai в России открылось в 2007 году. Фамилии первых российских покупателей этих авто, конечно, в истории не сохранились. За это время было выпущено свыше 35 самых различных моделей этого бренда. И продавцы в автосалонах уже могут рассказать, кто и почему покупает автомобили Hyundai.

Hyundai Solaris и Hyundai Creta - это модели семейного автомобиля, которые любят люди в возрасте от 25 до 30 лет и старше 35. Они, как правило, работают по найму, имеют среднюю зарплату, ипотеку и кредиты. Обычно это их первый новый автомобиль.

Модель Elantra предпочитают молодые люди, которые ценят дизайн, ведут активный образ жизни и разбираются в современных трендах и гаджетах. Среди покупателей этого авто много фрилансеров и руководящих работников.

Фото: «МОДУС»

Автомобиль Hyundai Sonata часто выбирают бизнесмены, которые ценят комфорт и спокойствие, но при этом ничего не понимают в дизайне. Возраст покупателей - от 35 лет.

Марки Tucson и SantaFe - это выбор самых разных специалистов, менеджеров, бизнесменов, руководителей. Они много путешествуют, ведут активный образ жизни, имеют различные интересы, любят гаджеты.

Почему люди выбирают автомобили Hyundai? Главная причина - лучшее соотношение цены и качества. Бренд имеет широкую дилерскую сеть, проводит постоянное технологическое совершенствование и адаптацию под российские условия.

- Автомобиль просторный и надежный, - рассказывает владелец модели Hyundai SantaFe Олег Перевесов, - за девять лет сильных нареканий к машине не появилось. На дороге устойчив, электроника работает отлично. Просвет хороший - не страшны ни бордюры, ни сугробы. Движок мощный. Один раз пришлось делать ремонт ходовой, но в условиях наших дорог без этого никак.

Фото: «МОДУС»

Новый автомобиль Hyundai Solaris в Ростове-на-Дону можно купить за 714 000 рублей. При этом дилерский центр «МОДУС» предлагает скидку в размере 45 000 рублей на любую комплектацию. Покупатели могут воспользоваться специальной программой «Старт» с кредитными выплатами в размере от 6 000 рублей в месяц. В качестве бонуса при покупке - сигнализация в подарок.

Фото: «МОДУС»

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