Сказал "Извини" и выстрелил в живот: Сотрудницу ювелирной фирмы из-за 8 кг золота заказал бывший коллега по работе

В Иркутске вынесли приговор по громкому делу об убийстве 41-летней Натальи Мулиховой - торгового представителя ювелирной фирмы из Таганрога, которая стала жертвой кровавого плана ее бывшего коллеги по работе. Организатора расправы, 35-летнего Романа Кобяцкого из Таганрога, суд приговорил к 19 годам лишения свободы, исполнителя Александра Шахбазова - к 16 годам, еще одного подельника, Вячеслава Никулина, - к 17 годам.

Схему обогащения придумал Кобяцкой, ранее работавший в этой фирме директором по продажам, но уволенный за драку. Он был начальником Натальи Мулиховой и прекрасно знал всю структуру. И главное - что крупные партии золота перевозились без всякой охраны, зачастую просто в ручной клади. В течение трех месяцев он обдумывал свой кровавый план. «Включил связи» в Иркутской области, где заинтересовал старых знакомых выступить в качестве исполнителей.

Подельники будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Фото: СУ СК России по Иркутской области

- Здравствуйте, я получил крупное наследство и намерен инвестировать его в драгоценности. Хочу приобрести у вас десять килограммов золота. Живу в Иркутске, - позвонил, изменив голос, Кобяцкой Наталье.

Женщина, которая по долгу службы курировала Сибирь и Дальний Восток, обрадовалась: еще бы, такой «жирный» клиент! Никакой опасности она не чувствовала - для нее это была обычная командировка. И на радостях отправилась самолетом в Иркутск с чемоданом золота.

В аэропорту ее встречали Шахбазов («представитель заказчика») и Никулин (водитель такси).

- Пойдемте в машину - отвезем вас к покупателю, - сказал Шахбазов.

Наталья, ничего не подозревая, села в такси, держа чемодан в руках. Отъехав на внушительное расстояние, Шахбазов резко достал пистолет ТТ с глушителем:- Извини, - железным голосом произнес он и дважды выстрелил в грудь и живот. От тела они избавились сразу же, выбросив его в Ангару.

Таксиста вычислили быстро.

Организатор убийства работал начальником Натальи. Фото: соцсети

- В первую очередь, мы проверили записи с наружных камер наблюдения, установленные на парковке аэропорта, - рассказал нашим коллегам в Иркутске следователь по особо важным делам первого СУ СКР по Иркутской области Роман Назыров. - На них было видно, что Наталья вышла на улицу и села в такси. По номерам сразу разыскали водителя той самой «Тойоты Короллы» и вызвали его на допрос. Таксист подтвердил, что отвозил женщину и высадил ее на одной из городских улиц. Мы проверили по камерам весь описанный им маршрут. По этим улицам, что он указал, его автомобиль в тот день вообще не проезжал. Стало ясно, что он врет. Отрицать очевидное смысла больше не имело.

Камера запечатлена Наталью в аэропорту Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутску

Он признался, что замешан в убийстве, но его роль, мол, была маленькая - доставить жертву к палачу. Им, по словам водителя «Тойоты Короллы», был Александр Шахбазов. Сдал таксист и заказчика убийства. Уже на следующий день иркутская опергруппа вылетела в Таганрог на задержание Романа Кобяцкого.

Во время обысков оперативники изъяли то самое золото (более двух тысяч изделий на 14 млн рублей), а также пистолет ТТ с глушителем, переделанный под стрельбу патронами 9 мм.

Пистолет, из которого убили Наталью. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ГРОЗИЛ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Материалы уголовного дела составили 17 томов, в общей сложности было проведено около 20 судебных экспертиз. Всем фигурантам были предъявлены обвинения по статьям «Убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений» и «Разбой», а Кобяцкому и Шахбазову еще и в незаконном обороте оружия.

Исполнитель убийства - Александр Шахбазов. Фото: СУ СК России по Иркутской области

- В ходе суда и следствия установлено, 35-летний житель Таганрога, уволенный из ювелирной компании за драку, где работал директором отдела по продажам, пользуясь ранее полученной информацией, организовал убийство Натальи Мулиховой, - рассказали в СУ СК России по Иркутской области. - Около трех месяцев Кобяцкой готовил план преступления, продумывая все до мелочей. Он подыскал исполнителя, им оказался ранее знакомый житель Иркутского района Шахбазов... Прибывшая рейсом Ростов-на-Дону-Иркутск Наталья Мулихова, будучи уверенной, что везет крупный заказ для местного предпринимателя, села в такси, где ее ждали злоумышленники: непосредственный исполнитель Шахбазов и Никулин - водитель такси, вовлеченный в преступный план.

Таксист Никулин, за ним, прячет лицо организатор - Роман Кобяцков. Фото: СУ СК России по Иркутской области