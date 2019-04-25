Что такое трейд-ин и как это работает

Услугу трейд-ин предлагают салоны, которые являются официальными дилерами автомобильных марок. Суть этой программы состоит в том, что компания выкупает у клиента старую машину, а взамен предлагает скидку на покупку нового автомобиля своей марки. Покупатель в этом случае просто компенсирует разницу в стоимости нового и старого транспортного средства.

Каждый дилер предлагает свои условия программы трейд-ин. Традиционная схема обмена включает следующие этапы:

1). Клиент обращается в салон и предоставляет свой старый автомобиль.

2). Специалисты дилера проводят диагностику авто, которая и выявляет его реальную стоимость.

3). Если клиент согласен на предложенную цену, с ним заключается договор купли-продажи, и из стоимости нового автомобиля вычитается сумма, в которую оценили старую машину.

Некоторые автосалоны принимают любые автомобили без ограничения, другие - только машины определенных марок. Существуют ограничения по сроку эксплуатации (до 10 лет), общему техническому состоянию и некоторые другие.

Что влияет на стоимость старого авто?

- общий внешний вид (есть ли ржавчина, сколы, вмятины и другие повреждения);

- состояние салона автомобиля (наличие потертостей и т.п.)

- популярность марки и модели машины;

- комплектация.

Необходимые документы для участия в программе

- Личный паспорт

- ПТС

- Свидетельство о регистрации

- Талон техосмотра и сервисная книжка (если имеются)

- Комплекты ключей от автомобиля

- Доверенность (если автомобиль сдается доверенным лицом)

Преимущества программы трейд-ин

Преимуществ у данной программы достаточно много. Процесс обмена занимает небольшое время (не более четырех часов). Клиенту не приходится ездить в ГИБДД, все документы оформляются на месте. Можно сэкономить на предпродажной подготовке - не нужно распространять объявления о продаже, оплачивать стоянку на авторынке, исправлять мелкие дефекты. Также довольно часто дилеры предлагают своим клиентам дополнительные бонусы в виде бесплатного техосмотра и других услуг.

Есть у трейд-ин и определенные недостатки. Как правило, выбор новых моделей на замену несколько ограничен. Не получится заказать машину в определенной комплектации или принять участие в аукционе. Стоимость старого автомобиля по оценке дилера, как правило, ниже рыночной на 10-20%. На заключение сделки отводится всего один день. Чтобы выбрать более выгодные для себя условия, всегда стоит провести предварительное сравнение условий в различных дилерских центрах.

Программа трейд-ин - это достаточно удобный способ заменить подержанный автомобиль на новый. Она рассчитана на тех, кто не готов тратить свое время на продажу старой автомашины и брать на себя дополнительные заботы. Эта система практична и отработана практически у всех официальных дилеров.