2019-04-29T18:36:36+03:00
Авто

В Ростове ввели абонемент для водителей, которые регулярно пользуются платными участками М-4 «Дон»

Теперь на платных дорогах можно будет больше экономить
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Фото:​ ООО «Автодор - Платные Дороги»Фото:​ ООО «Автодор - Платные Дороги»
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«Автодор» расширил программу скидок для водителей, которые регулярно пользуются платными участками трассы «Дон».

В частности, владельцы мотоциклов, легковых автомобилей (первая тарифная группа) и небольших грузовых автомобилей, микроавтобусов (вторая тарифная группа) смогут выбрать абонемент на 20 или 50 поездок (соответственно, чем больше поездок, тем меньше стоимость). Стоимость абонемента при покупке в Ростовской области от 700 рублей. Например, цена проезда по абонементу на 50 поездок практически в два раза ниже, чем оплата наличными в летний сезон.

В государственной компании подчеркивают, что для максимальной экономии нужно приобрести абонемент для транспондера T-pass в Центрах продаж и обслуживания ООО «Автодор - Платные Дороги», либо в мобильном приложении или на www.avtodor-tr.ru .

Сделать это достаточно просто.

- Это пять шагов: зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте, затем персонифицировать лицевой счет транспондера, в отдельной вкладке «Абонементы» нажать на кнопку «Приобрести абонементы», после чего выбрать нужный тип и транспондер, для которого данный абонемент будет действовать, - рассказали в компании.

Фото:​ ООО «Автодор - Платные Дороги»

Фото:​ ООО «Автодор - Платные Дороги»

Напомним, существует три способа оплаты проезда платных участков - наличными деньгами, картой или при помощи транспондера T-pass (электронное устройство устанавливается на лобовом стекле). Если при первых двух вариантах необходимо произвести непродолжительную остановку, то последний позволяет свести к минимуму время прохождения автомобиля через пункты взимания платы, при этом будет предоставлена скидка. К примеру, стоимость платного участка в Ростовской области при оплате наличными - 60 рублей, с помощью транспондера - 48 рублей.

Внимание! Существует срок действий абонемента - 90 дней! Более подробную информацию можно найти на сайте компании, либо уточнить по телефону Единого информационного центра: 8-800-707-23-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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